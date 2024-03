Unfall beim Ausparken

Um 16:20 Uhr parkte gestern Nachmittag ein 46-jähriger Eschweger mit seinem Pkw in der Reichensächser Straße in Eschwege aus. Beim Einfahren auf die Reichensächser Straße touchierte er mit seinem Pkw einen vorbeifahrenden Pkw im hinteren Fahrzeugbereich. Der vorbeifahrende Pkw wurde von einem 60-Jährigen aus Sontra gefahren. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Wildunfälle

Um 05:25 Uhr befuhr heut früh eine 41-Jährige aus Kella mit ihrem Pkw die Landstraße in Bischhausen. Kurz vor der Tankstelle lief ein Reh über die Fahrbahn und wurde dabei von dem Pkw erfasst. Das Reh lief weiter; am Pkw entstand Sachschaden von ca. 300 EUR.

Mit einem Hasen kollidierte heute Morgen, um 05:50 Uhr, eine 53-Jährige aus Witzenhausen, die mit ihrem Pkw auf der B 27 in Höhe von Strahlshausen unterwegs war. Der Hase überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Sontra

Mit Motorrad zusammengestoßen

Um 15:01 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 44-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw den Königsberger Ring in Richtung Schulstraße in Sontra. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw übersah er den entgegenkommenden 80-Jährigen, der mit einem Krad in Richtung der Breslauer Straße unterwegs war. Der 80-Jährige stürzte mit seinem Motorrad und wurde dabei leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurde er vorsorglich in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 16:33 Uhr kam es auf der K 2 zwischen Krauthausen und Weißenborn zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr. Dabei wurden die Außenspiegel zweier Fahrzeuge, die von einem 31-Jährigen aus Kirchgandern und einem 45-Jährigen aus Alheim gefahren wurden, beschädigt. Schaden: ca. 300 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Straßenlaterne gefahren

Um 15:35 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 59-Jähriger aus Hessisch Lichtenau vom Parkplatz einer Bäckerei rückwärts auf die Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau einzufahren. Dabei übersah er eine Straßenlaterne und fuhr rückwärts dagegen Sachschaden: ca. 700 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Straße „Neue Heimat“ in Hessisch Lichtenau angezeigt. Dort wurde zwischen dem 25.02.24 und dem 19.03.24 eine Grundstücksmauer angefahren und beschädigt. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl von Kennzeichen

Um 08:00 Uhr wurde heute Morgen festgestellt, dass auf dem Gelände einer Firma in der Straße „Am Hambacher Weg“ in Hessisch Lichtenau das hintere Kennzeichen eines Firmenwagens entwendet wurde. Dabei handelt es sich um ein Saisonkennzeichen (WIZ-MD 21). Die Tat kann mehrere Wochen zurückliegen. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Geschwindigkeitsmessungen

Auf positive Resonanz bei vorbeifahrenden Radfahrern und vorbeigehenden Passanten fiel eine Geschwindigkeitsüberwachung am gestrigen Vormittag in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen. Die Beamten der Polizeistation Witzenhausen „laserten“ in Höhe der dortigen Grundschule (Kreuzungsbereich Drießenstraße/ Am Eschebornrasen/ Südbahnhofstraße) den Fahrzeugverkehr, der stadteinwärts (in Richtung Kreisverkehr) fuhr. Gerade in diesem Bereich befinden sich mit den Beruflichen Schulen und Kindergarten weitere Einrichtungen in unmittelbarer Nähe, der stark durch Personen- und Fahrzeugverkehr frequentiert ist. Daher wurde dort auch eine „30er-Zone“ eingerichtet. Nach gut zwei Stunden Kontrollzeit wurden 11 Geschwindigkeitsverstöße, drei „Gurtverstöße“ und ein Verstoß wegen Nutzung des Handys während der Fahrt geahndet. Der Spitzenwert bei den Geschwindigkeitsmessungen lag beim 48 km/h.

„Hier wird oftmals zu schnell gefahren“ oder „erfreulich, dass hier geblitzt wird“, waren zustimmende Kommentare gegenüber den Polizeibeamten, die die Geschwindigkeitsmessungen durchführten.

Körperverletzung

Am gestrigen Abend kam es zu einer Körperverletzung im Stadtgebiet von Witzenhausen. Nach Angaben der fünf Geschädigten, die allesamt Lehrgangsteilnehmer an der Landwirtschaftsschule in Witzenhausen sind, befand man sich auf dem Heimweg zur Deula in der Straße „Am Sande“ in Witzenhausen. Dabei wurden sie von einer anderen Personengruppe verfolgt und später im Bereich des DLRG-Hauses angegriffen. Unter anderem wurde man mit leeren Flaschen beworfen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Bei der anderen Personengruppe soll es sich – nach Aussage der Lehrgangsteilnehmer – um eine Gruppe von fünf oder sechs Personen gehandelt haben, die vom äußeren Erscheinungsbild alle einen Migrationshintergrund haben sollen. Diese waren allesamt „modisch gekleidet“; konkret mit Jogginganzügen und „Gucci-Kappen“. Die Gruppe lief anschließend in Richtung Innenstadt weg, wobei einer der Personen einen E-Scooter fuhr. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bitte Zeugen des Vorfalls sich mit der Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040 in Verbindung zu setzen.