Fulda (ots)

Hosenfeld. Am Dienstagabend (12.02.) kam es gegen 23 Uhr zu einem Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses im Krautgartenweg in Blankenau – wir berichteten.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden die Hausbewohner durch einen ausgelösten Rauchwarnmelder geweckt und informierten umgehend die Rettungskräfte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten zwei Bewohner das Haus bereits eigenständig und unverletzt verlassen können. Ein 40-jähriger Mann, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weigerte sich zunächst das Gebäude zu verlassen und den Anweisungen von Feuerwehr und Polizei Folge zu leisten. Er wurde daraufhin durch Beamte der Polizeistation Fulda zu seinem eigenen Schutz aus dem Wohnhaus gebracht und zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik transportiert.

Neue Erkenntnisse zur Brandursache

Die Kriminalpolizei in Fulda führt die entsprechenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wurde der Brandort vorläufig beschlagnahmt. Die Brandursachenermittlungen vor Ort sind inzwischen abgeschlossen. Dabei haben sich Anhaltspunkte auf fahrlässige Brandstiftung ergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Pedelecs gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten. In der Lessingstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (19.03.) die Türen der Garagen zweier Wohnhäuser auf und stahlen drei Pedelecs im Wert von insgesamt rund 11.500 Euro – ein gelbes EMTB des Herstellers Scott, ein graues EMTB des Herstellers Cube und ein weiteres EMTB des Herstellers Scott. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hinterrad gestohlen

Fulda. In der Leipziger Straße stahlen Unbekannte am Montag (18.03.), zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr, das Hinterrad eines Fahrrades des Herstellers KLM. Das Zweirad im Wert von rund 300 Euro stand auf einem Abstellplatz im Bereich der Hochschule und war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kirchengebäude

Bad Salzschlirf. Ein Kirchengebäude im Söderweg wurde zwischen Freitagmittag (15.03.) und Dienstagmorgen (19.03.) zum Ziel Unbekannter. Die Täter drangen in den Verwaltungsbereich ein und durchsuchten die Innenräume nach Diebesgut. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Fulda. Am Montag (18.03.) kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 18-jähriger Mountainbike-Fahrer aus Fulda befuhr die Wiener Straße in Fahrtrichtung Fulda-Horas. In Höhe der Comostraße stand ein geparktes Fahrzeug, welches der 18-Jährige erkannte. Beim Versuch Vorbeifahren stieß er gegen das hintere Heck des Fahrzeugs. Der Mountainbike-Fahrer stürzte zu Boden, verletzte sich schwer und wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Polizeistation Fulda

Unfallflucht während „verkaufsoffenem Sonntag“

Eiterfeld. Am Sonntag (18.03.), in der Zeit von 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr, parkte ein 25-jähriger Fahrzeugführer seinen grauen Audi A 4 Kombi in Arzell, unmittelbar angrenzend zu einem dort ansässigen Schuhgeschäft, auf einem Wirtschaftsweg ab. Vor Ort fand an diesem Nachmittag ein verkaufsoffener Sonntag mit regem Besucherverkehr statt. Nachdem der 25-Jährige zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte dieser einen großflächigen Lackschaden mit roter Fremdfarbe an der linken Seite des hinteren Stoßfängers fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Hünfeld unter Tel. 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Samstag (16.03.), um 0:12 Uhr, befuhren ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra, ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Amazonstraße in Richtung Blaue Liede. Der 38-jährige Fahrer hielt auf Höhe der Zuliefereinfahrt verkehrsbedingt an. Der 42-jährige Pkw-Fahrer sowie die nachfolgende Pkw-Fahrerin fuhren jeweils auf den Vordermann auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Verkehrsunfall

Ludwigsau. Am Montag (18.03.), um 15 Uhr, befuhren ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau und ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra in dieser Reihenfolge die Hersfelder Straße in Richtung Goethestraße. In diesem Kreuzungsbereich kam der 45-jährige Pkw-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen zum Stehen, um nach links in die Goethestraße einzubiegen. Der 20-Jährige versuchte den stehenden Pkw an seiner rechten Pkw-Seite zu passieren und touchierte diesen. Der Pkw-Fahrer aus Ludwigsau wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Alheim-Heinebach. Am Sonntag (17.03.), in der Zeit von 13.05 Uhr bis 14.30 Uhr, parkte eine Fahrerin aus Wildeck ihren weißen Seat-Leon am rechten Fahrbahnrand im Akazienweg in Fahrtrichtung Borngasse. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Bereich des hinteren linken Kotflügels fest. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Angersbach. Am 12. März, gegen 13 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Tesla Modell Y den Grästeweg und wollte nach links auf die Lauterbacher Straße einbiegen. Beim Abbiegevorgang verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Tesla kam nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte zunächst ein Bushaltestellenschild und prallte dann gegen einen Gartenzaun eines Anwesens. Dort kam das Fahrzeug dann zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb der Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 70.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Schotter verloren

Homberg (Ohm). Am Dienstag (19.03.) wurde gegen 11 Uhr durch einen Lkw Schotter im Stadtbereich (L3072) verloren. Der Lkw befuhr die L3073/ L3072 von Maulbach über Homberg (Ohm) nach Erbenhausen. Aufgrund mangelhafter Ladungssicherung fiel der Schotter auf die Fahrbahn. Der Lkw entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne seinen Rechten und Pflichten nachzukommen. Der auf der Fahrbahn liegende Schotter führte zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hinweise auf den Lkw-Fahrer bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de