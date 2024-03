Otterberg: Sparkasse Kaiserslautern feiert mit „ABBA 99“ Jubiläum

Otterberg / Kaiserslautern – Das „Hjärtligt välkommen Otterberg“ (herzlich willkommen) schallte in schwedischer Sprache durch die ausgebuchte Stadthalle in Otterberg, als die Cover Band „ABBA 99“ mit dem Pop-Hit „Mamma Mia“ den Abend musikalisch begann. Die Sparkasse Kaiserslautern begeht in diesem Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum und will das am liebsten mit ihren Kundinnen und Kunden feiern, sagten Hartmut Rohden, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kaiserslautern, und Vorstandsmitglied Uli Starck in der voll besetzten Halle.

Mit der zeitlosen Musik der schwedischen Pop-Gruppe ABBA und viel Spaß wolle man dieses Jubiläum gestalten. Im Jahr 1874 war das heutige Institut als District-Sparkasse in Otterberg gegründet worden. Auch deshalb freue man sich in Otterberg feiern zu können. Aus den Eintrittsgeldern kamen 7.000 Euro zusammen, die die Sparkasse direkt an den Sportverein Otterberg spendete. Zusammen mit Filialleiter Jürgen Müller übergab der Vorstand einen Scheck an den Vereinsvorsitzenden des SV Otterberg, Timo Günther. Auf einen „super Abend mit euch, Freunde der Popmusik!“, freute sich auch Otterbergs Stadtbürgermeisterin Martina Stein.

Weiße Anzüge, breite Revers, Schlaghosen und Disco-Frisuren – mit den ersten Akkorden schuf die aus München angereiste Band „ABBA 99“ direkt ein Zeitreise-Feeling. Vor 50 Jahren startete das schwedische Popwunder: Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid formten aus ihren Anfangsbuchstaben den Bandnamen, der bis zum heutigen Tag weltweit für allerbeste Popmusik steht. Die Münchner Cover Band hat es sich zum Ziel gesetzt, die unvergleichlichen und zeitlosen Hits der schwedischen Popgruppe so authentisch wie möglich wieder aufleben zu lassen. „ABBA 99“ vermittelt mit ihrer überzeugenden Bühnenshow und den originalgetreuen Outfits die Unbekümmertheit und Lebensfreude jener einmaligen Ära. Kaum waren die ersten Songs erklungen, stürmten die Tanzbegeisterten vor die Bühne. Emotionen kamen auf, als die Band ABBA-Hits wie „Dancing Queen“, „Super Trouper“, „Fernando“, „The Winner Takes It All“, „Waterloo“ oder „Thank You for the Music“ spielte. Auch wenn bestimmt jeder der ausgelassen feiernden Besucher diese Musik schon tausendmal gehört hatte, so schien doch die Kraft dieser wunderbaren Pop-Melodien nach wie vor alle Menschen zu begeistern.