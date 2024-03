Esthal: PWV-Esthal lud zur Wanderung auf dem Pfälzer Hüttensteig ein

Esthal – Am 17.03.2024 führte Pia Neumann die Wanderung auf dem Pfälzer Hüttensteig Etappe 2. Die Route führte von Neidenfels über Esthal nach Weidenthal. Dieser Teil sollte eigentlich bereits im November 2023 stattfinden. Leider musste dort die Wanderung wegen Sturm abgesagt werden.

Um 9:15 Uhr ging es in Fahrgemeinschaft von Esthal los. Mit dem Auto fuhr man nach Weidenthal an den Bahnhof. Hier vermehrte sich die 3er Gruppe um eine Person. Mit der S-Bahn ging es dann zum Startpunkt nach Neidenfels. Auch hier vermehrte sich die Gruppe. 5 Wanderer mit 3 sehr verträglichen Hunden machten sich sodann auf Schusters Rappen den Berg hinauf in Richtung Zigeunerkopf. Am Trekkingplatz wurde dann erst einmal eine Verschnaufpause eingelegt, bevor der Weg weiter zum „Stein des Sehens“ führte.

Munter plaudernd wurde der weitere Weg zum Spaziergang. Am Pflasterberg vorbei erreichte die Gruppe Esthal und freute sich auf das Mittagessen in der Wolfsschluchthütte, wo ein weiterer Wanderer sich der Gruppe anschloss.

Gegen 14 Uhr startete man wieder. Der Weg führte nun am Breitenbach mit seinen Triftanlagen entlang zum Goldbrunnen und im weiteren Verlauf in die Hasseldell.

Durchs Dreibrunnental ging es zuerst sanft, dann recht steil bis fast zum Himmel. Unterhalb vom Heidenkopf in der dazu gehörigen Heidenkopfhütte legte man wieder eine Verschnaufpause ein. An den sog. „Eschdler Bänken“ gibt es seit geraumer Zeit eine leckere Versorgungsstation. Wir sagen danke an die Organisatoren des Schnapsschrankes.

Von da an gings bergab, durchs Weißenbachtal bis zum „Stempelweg“. Hier konnten einige nette Blicke auf Weidenthal und den Neubau der Brücke zur Weißenbachstraße erhascht werden. Pünktlich um 17 Uhr kam man dann wieder am Bahnhof in Weidenthal an.

Ein sonniger und toller Wandertag ging schnell vorüber. Teil 3 vom Pfälzer Hüttensteig folgt dann am 17.11.2024. Hier wird die Gruppe von Weidenthal nach Elmstein (ca. 16 km) laufen. Bitte hier die Vorankündigung auf der Homepage www.pwv-esthal.de beachten.