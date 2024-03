Frankfurt – Nieder-Eschbach: Tötungsdelikt – Öffentlichkeitsfahndung

Frankfurt (ots) – (lo) Wie aus den Medien bekannt, ereignete sich in der Nacht

zum 19.03.2024 in einem Lokal in der Deuil-La-Barre-Straße in

Frankfurt-Nieder-Eschbach ein Tötungsdelikt, bei dem ein 59-jähriger Mann

erschossen wurde. Der Täter ist flüchtig.

Nach bisherigen Erkenntnissen schoss ein 40-jähriger Mann in der Gaststätte auf

einen 59-Jährigen Gast.

Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb er trotz sofort eingeleiteter

Reanimationsmaßnahmen noch am Tatort.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Täter sind zahlreiche Einsatzkräfte in und um

den Tatort im Einsatz.

Zudem wurde am Mittag eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter

veröffentlicht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden

gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069 / 755

51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://www.polizei.hessen.de/fahndungen/personen/broker.jsp?uMen=17e706de-6c31-2c41-12da-af82bb838f39&uCon=c4240603-6504-5e81-3e02-d9d4ddd6bc51&uTem=8ed702cd-aff2-3941-cd47-a0a30165474d

Frankfurt – Ostend: Räuberische Erpressung mittels Messer

Frankfurt (ots) – (po) Am Abend des Montags (18. März 2024) kam es gegen 22:15

Uhr durch zwei Täter zu einer räuberischen Erpressung mittels Vorzeigen eines

Messers. Beide flüchteten mit ihrer Beute, Zeugen werden gesucht.

Der 20-jährige Geschädigte war fußläufig auf der Deutschherrnbrücke unterwegs,

als dieser durch zwei bislang unbekannte Täter gepackt und festgehalten wurde.

Einer der beiden Männer hielt dem Geschädigten ein Messer vor, woraufhin der

Zweite ihm ein Bein stellte und ihn dadurch zu Boden brachte.

Auf dem Boden kniend wurde der Geschädigte unter Vorhalten des Messers

aufgefordert seine Wertgegenstände auszuhändigen.

Die Täter erbeuteten ca. 45 Euro Bargeld und ein Kopfhörercase, sie flüchteten

dann in unbekannte Richtung.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1: männlich, ca. 18 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hellhäutig,

osteuropäisch; dunkel gekleidet mit Kapuzenpullover mit weißen Akzenten

Tatverdächtiger 2: männlich, ca. 21 Jahre alt, ca. 185 cm groß, orientalisches

Erscheinungsbild; dunkel gekleidet mit Kapuzenpullover; er führte ein ca. 10 cm

langes Messer mit sich

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim 13.

Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 – 11300 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Höchst: Trickbetrug mittels „Schockanruf“

Frankfurt (ots) – (po) Am gestrigen Montag (18. März 2024) erbeuteten Täter

durch einen Trickbetrug mittels „Schockanruf“ mehrere tausend Euro.

Gegen 14:30 Uhr erhielt eine 82- jährige Geschädigte in der Sindlinger

Bahnstraße einen Anruf von einer bislang unbekannten Täterin, die sich als

falsche Staatsanwältin vorstellte und angab, dass die Nichte der Geschädigten in

einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Die Geschädigte müsse nun, zur

Abwendung der Untersuchungshaft, eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend

Euro hinterlegen. Nachdem eine weitere unbekannte Täterin sich als Nichte ausgab

und schluchzend den Sachverhalt bestätigte, suchte die Geschädigte ihre Bank auf

und hob dort Bargeld ab. Im weiteren Verlauf vereinbarten die Täter mit der

Geschädigten ein Treffen an ihrer Wohnanschrift zur Übergabe der Kaution.

Zu diesem Treffen gegen 16:30 Uhr erschien ein unbekannter Mann, der sich als

Gerichtshelfer ausgab und einen Betrag in Höhe von 10.000 Euro entgegennahm. Er

flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, 40- 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, dunkle Haare, kein

Bart, trug eine Basecap, grauer Blouson und eine blaue Jeans.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755-52499 oder mit jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Fechenheim: Versuchter Diebstahl mit „Jammer“ – Festnahme auf frischer Tat

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Montagnachmittag (18. März 2024)

verschafften sich zwei Männer durch Einsatz eines „Jammers“ Zugang zu einem Pkw

und durchsuchten diesen nach Beute. Polizeibeamte nahmen beide fest.

Die beiden 44-jährigen und 41-jährigen Männer suchten nach derzeitigen

Erkenntnissen gegen 16:30 Uhr nach einer Tatgelegenheit für den Einsatz ihres

Jammers in der Ferdinand-Porsche-Straße. Dabei handelt es sich um einen

Störsender, durch den ein Funksignal gestört werden kann, was beispielsweise das

Abschließen eines Pkw per Knopfdruck am Schlüssel verhindert.

Nachdem sie bereits erfolglos an den Türen abgestellter Fahrzeuge gezogen

hatten, parkte ein roter Opel neben dem mitgeführten Fahrzeug der beiden Männer.

Die Nutzung des Jammers verhinderte, dass der 31-jährige Geschädigte sein

Fahrzeug verschloss. Als dieser sich entfernt hatte, durchsuchte der eine Täter

das Auto, während der andere „Schmiere stand“.

Die Diebe fanden in dem Fahrzeug keine Beute und wurden unmittelbar vor Ort von

einer aufmerksamen Streife festgenommen. Neben dem Jammer stellten die Beamten

auch zwei Mobiltelefone und ein Messer sicher, welches sich auf dem

Beifahrersitz des Fahrzeugs befand.

Beide Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls mit

Waffen verantworten, für einen der beiden endete der Abend in den Haftzellen des

Polizeipräsidium Frankfurt.

Frankfurt – Altstadt: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (ha) Ein 29-jähriger Mann entriss am gestrigen Montag (18.

März 2024) gegen 20:50 Uhr einer 31-jährigen Frau im Bereich des

Karl-Heinrich-Ulrich-Platz ihre Handtasche und versuchte mit dieser zu flüchten.

Couragierte Zeugen eilten herbei und konnten den Dieb bis zum Eintreffen der

Polizei festhalten.

Als die Beamten ihn festnahmen und im Zuge dessen durchsuchten, fanden sie noch

ca. 1,5 Gramm Haschisch in seiner Kleidung.

Er muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls sowie des Besitzes von

Betäubungsmitteln verantworten.

Frankfurt – Nied: Steinwurf auf Polizeistreife

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben gestern im Stadtteil Nied eine Gruppe

Heranwachsender kontrolliert und festgenommen, nachdem es zuvor zu einem

Steinwurf gekommen war.

Eine Streife des 16. Reviers suchte gegen 22:10 Uhr eine Wohnanschrift in der

Heinrich-Stahl-Straße auf, nachdem ein Anwohner gemeldet hatte, dass mehrere

Personen eine Wohnungstür eintreten würden. Angekommen am Mehrfamilienhaus,

konnten sie jedoch zunächst keine strafbaren Handlungen feststellen.

Beim Verlassen des Gebäudes schlug jedoch plötzlich neben einem Beamten ein

Stein auf dem Boden ein, welcher mutmaßlich aus einer größeren Personengruppe

herausgeworfen wurde, aus der es auch zu Beleidigungen kam.

Die Polizeistreife forderte weitere Unterstützung an, sodass in der Folge sieben

Personen aus der Gruppe im Bereich der Mainzer Landstraße kontrolliert und

festgenommen werden konnten. Vier weitere Personen ergriffen die Flucht. Während

der Nacheile zog sich ein Beamter durch einen Sturz eine Verletzung zu, war

jedoch weiterhin dienstfähig.

Bei den sieben Heranwachsenden im Alter von 18 bis 21 Jahren erfolgte nach der

Festnahme eine erkennungsdienstliche Behandlung. Die Beamten setzten sie im

Anschluss wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt: Polizei ergreift gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen gegen gewalttätige Fußballfans

Frankfurt (ots) – (hol) Begleitend zu den heute durch die Staatsanwaltschaft

Frankfurt am Main in einer Presseinformation kommunizierten

Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Ermittlungsverfahren anlässlich

der Ausschreitungen am 25.11.23 im Frankfurter Deutsche Bank Park, ergreift das

Polizeipräsidium Frankfurt am Main umfangreiche präventiv-polizeiliche Maßnahmen

gegen identifizierte Gewalttäter, um dem gefahrenabwehrrechtlichen Aspekt

ebenfalls Rechnung zu tragen.

So regte die Polizei Frankfurt zunächst für 36 identifizierte Tatverdächtige im

Sinne der Richtlinien zur „Einheitlichen Behandlung von Stadionverboten“ des DFB

Stadionverbote an, die heute noch der Eintracht Frankfurt Fußball AG übermittelt

werden. Ziel dieser Maßnahmen ist es, einen reibungslosen sowie friedfertigen

Ablauf im Stadion sicherzustellen und somit die Sicherheit aller Besucherinnen

und -besucher zu gewährleisten sowie zukünftig sicherheitsbeeinträchtigendes

Verhalten zu verhindern.

Darüber hinaus wurden heute bislang in 37 Fällen Anhörungen zu

Aufenthaltsverboten, die die Polizei vorher differenziert für jeden Einzelfall

bewertet hat, zugestellt bzw. ausgehändigt. Die Kriterien dabei waren der

konkrete Tatbeitrag am 25.11.23, die einschlägige Historie im Kontext Fußball

und weitere ergänzende Erkenntnisse zu der jeweiligen Person. Auf diese Weise

soll gewährleistet werden, dass identifizierte Gewalttäter für einen Zeitraum

von maximal drei Monaten keinen Zutritt zum Stadiongelände und zu anderen in der

Fußballszene relevanten Örtlichkeiten haben. Hierdurch wird ein wichtiger

Beitrag geleistet, gewaltvolle Auseinandersetzungen in Zukunft zu vermeiden.

In besonders schweren Fällen beträgt dabei das beabsichtigte Aufenthaltsverbot

eine Dauer von drei Monaten, was in der Konsequenz dazu führt, dass von den

Betroffenen auch ein Teil der in Frankfurt stattfindenden

Europameisterschaftsspiele nicht besucht werden kann.

Zudem werden sechs Gefährderanschreiben zugestellt. Den angesprochenen Personen

wird hierdurch bewusstgemacht, dass jegliche weitere Beteiligung an der Störung

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Kontext Fußball zu unterlassen ist

und im Wiederholungsfall strenge Konsequenzen haben wird.