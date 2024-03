Stadtallendorf: SS-Runen geschmiert –

Unbekannte brachten auf eine Wand des Versorgungshäuschens im Heinz-Lang-Park einen Schriftzug mit SS-Runen auf. Im Zeitraum von Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr bis Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr schmierten die Täter „Crazy SS“ und eine weitere Parole auf die Wand. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen: Wer hat die Täter beim Aufbringen der Graffiti beobachtet? Wer kann sonst Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Stadtallendorf-Wolferode: Polizei sucht Fußgängerin –

Ein Zusammenstoß zwischen einer Fordfahrerin und einer Fußgängerin am Freitagnachmittag in der Straße „An der Harzbach“ beschäftigt derzeit die Stadtallendorfer Polizei. Gegen 14.00 Uhr hatte die Stadtallendorferin mit ihrem schwarzen Focus, in Höhe der Bushaltestelle „Im Roten Bach“, die etwa 20 bis 25 Jahre alte Frau touchiert. Auf Nachfrage gab die Unbekannte an, dass alles in Ordnung sei und stieg in einen Bus ein. Die Polizei sucht nun nach der jungen Frau und bittet diese sich unter Tel.: (06428) 93050 bei der Polizeistation in Stadtallendorf zu melden.

Marburg: An Gymnasium gesprüht –

Fassade, Garagentor und Scheinwerfer der Außenbeleuchtung des Musik-Pavillons des Philipinum Gymnasiums rückten am Wochenende in den Fokus von Schmierfinken. Mit schwarzer und oranger Farbe sprühten sie das Wort „King“ auf und verzierten dieses noch mit einer Krone. Angaben zur Höhe der Beseitigungskosten können noch nicht gemacht werden. Die Marburger Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter ihre Graffiti zwischen Freitagabend, gegen 22.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr aufbrachten. Hinweise zu den Sprayern nehmen die Ermittler unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.