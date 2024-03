Gasleitung beschädigt

Um 08:57 Uhr ereignete sich in der Hundsrückstraße in der Ortschaft Wehretal-Langenhain ein Unfall bei Baggerarbeiten, wodurch die Leitung zu einem Flüssiggastank beschädigt wurde. Dadurch kam es zu einem Austritt von größeren Mengen Gas, worauf eine Rundfunkwarnmeldung für die Bewohner von Langenhain veranlasst wurde. Diese wurden aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten und auch offenes Feuer zu vermeiden. Aufgrund des Schadensfall wurde auch die Ortslage während der Einsatzzeit der alarmierten Feuerwehren durch die Polizei aus Richtung Reichensachsen, Eschwege und Ringgau abgesperrt. Die Feuerwehren konnten das Leck gegen 10:10 Uhr verschließen, zur endgültigen Sicherung wurde eine Spezialfirma angefordert. Die Absperrung wurde auf den eigentlichen Schadensort reduziert, die Rundfunkwarnmeldung konnte daher um 10:19 Uhr zurückgenommen werden. Eine Gefahr für die Anwohner besteht nicht mehr.

Mit Auto auf Spielplatz gefahren

Um 15:12 Uhr befuhr gestern Nachmittag weine 31-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Bischofstraße in Bischhausen in Richtung der Boyneburger Straße. Kurz nachdem sie nach links in die Boyneburger Straße abgebogen war, verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam mit diesem nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem sie über den Bordstein gefahren war, durchbrach sie mit dem Auto den Holzzaun des dortigen Spielplatz, wo die Fahrt an einem Baum endete. Am Pkw, Zaun und Baum entstand Sachschaden.

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte gestern Abend, um 23:15 Uhr, eine 26-Jährige aus der Gemeinde Meißner, die mit ihrem Pkw zwischen Niederhone und Oberhone unterwegs war. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Um 11:15 Uhr wurde gestern Vormittag eine 27-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw fahrend am Schloßplatz in Eschwege durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von THC das Auto führte, so dass die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

In der Jestädter Straße in Niederhone wurde am gestrigen Nachmittag, um 15:17 Uhr, ein 31-Jähriger aus Sontra mit einem E-Scooter durch die Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von THC das Fahrzeug führ.

Gegen 17.00 Uhr erfolgte in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege die Kontrolle eines 34-Jährigen aus Wanfried, der ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs war. Auch in diesem Fall stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC stand. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Sachbeschädigung durch Feuer

Um 17:28 Uhr wurde gestern Nachmittag in der Leipziger Straße in Bad Sooden-Allendorf ein brennender Müllcontainer gemeldet. Es stellte sich heraus, dass dort eine von drei aufgestellten Mülltonnen brannte, die schnell gelöscht werden konnte. Ein Überspringen des Feuers auf die angrenzende Hecke und die anderen Mülltonnen konnte somit verhindert werden. Sachschaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 05.03.24 und dem 17.03.24, 16:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz gegenüber der Stadthalle in der Wiesenstraße in Eschwege ein Pkw Ford Focus durch Unbekannte beschädigt. Im Bereich des hinteren rechten Kotflügels wurde ein „Hakenkreuz“ in den Lack eingeritzt, so dass auch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt wird. Sachschaden: ca. 200 EUR.Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 13:09 Uhr befuhr gestern Mittag ein 54-Jähriger aus Krayenberggemeinde mit seinem Pkw die L 3251 zwischen Wommen und Herleshausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Diebstahl von Bärlauch

Zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr wurde am gestrigen Montag in Wichmannshausen, Gut Boyneburgk, unberechtigt aus einem Garten Bärlauch entwendet. Im Tatzeitraum wurde ein ca. 40 Jahre alter Mann gesehen, der sich ca. fünf Kilogramm des dort eigens angebauten Bärlauchs aneignete. Diesen verstaute er in eine rote Kunststoffbox und eine Plastiktüte. Der Tatverdächtige ist ca. 170 cm groß, von schlanker Gestalt und mitteleuropäischem Äußeren. Er war bekleidet mit einer bunten Pudelmütze, eine beigen Jacke und einer schwarzen Hose. Schaden: ca. 40 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfall mit Radfahrer

Um 16:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 63-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Ermschwerder Straße in Witzenhausen und beabsichtigte nach links in Richtung „Bohlenbrücke“ abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Radfahrer aus Witzenhausen, welcher von der Schützenstraße nach links in die Ermschwerder Straße einbiegen wollte, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer blieb unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 550 EUR.

Unfallflucht

Zwischen 11:50 Uhr und 12:20 Uhr wurde am gestrigen Montag in der Straße „An der Bohlenbrücke“ in Witzenhausen ein weißer Pkw BMW X1 angefahren und beschädigt. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt auf dem Kundenparkplatz des dortigen Aldi-Marktes geparkt und wurde im Bereich des linken hinteren Stoßfängers angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.