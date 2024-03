Korbach: Die Polizei-News

Waldeck-Sachsenhausen – Einbrecher im Discounter erbeuten Zigaretten

Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten unbekannte Täter am Montag in Waldeck-Sachsenhausen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 20.00 Uhr meldete sich eine Mitarbeiterin eines Discounters in der Nieder-Werber-Straße in Waldeck-Sachsenhausen bei der Polizei Bad Wildungen, da in die Büroräume des Geschäfts eingebrochen worden war.

Am Tatort stellte sich heraus, dass in der Zeit zwischen 19.15 und 19.45 Uhr, also noch während der Öffnungszeiten, wahrscheinlich zwei unbekannte Täter gewaltsam in die Büroräume des Discounters eingedrungen waren. Hier hatten sie mehrere Spinde der Mitarbeiter aufgebrochen, aber nach ersten Erkenntnissen nichts entwenden können.

Nach Ladenschluss kamen dieselben Täter nochmal zum Tatort.

Gegen 21.15 Uhr meldete sich erneut eine Mitarbeiterin des Discounters, sie und ihre Kollegin hatten nach Ladenschluss Geräusche aus dem Lager gehört. Als eine Streife der Bad Wildunger Polizei kurz danach am Tatort eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg.

Die Einbrecher hatten sich Zutritt zum Lager verschafft, dort einen Schrank aufgebrochen und Zigaretten der Marken Lucky Strike, Boston, Marlboro, Pall Mall, John Players sowie Winston im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Außerdem verursachten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.600 Euro.

Während der Öffnungszeiten fielen zwei Männer auf, die sich verdächtig verhielten. Von einem Tatverdächtigen, der in ausländischer Sprache telefonierte, liegt eine Beschreibung vor:

Etwa 170 cm groß,

40 bis 50 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, Oberlippenbart, trug eine dunkle Jacke.

Die Kriminalpolizei Korbach führt die weiteren Ermittlungen und bittet unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise.

Bad Wildungen – Angebliche Wunderheilerinnen ergaunern mehrere tausend Euro, Polizei sucht Zeugen

Eine 79-jährige Frau aus Bad Wildungen wurde am Montagmorgen (18. März) Opfer von Betrügerinnen, die sich als Wunderheilerinnen ausgaben. Ihren Aberglauben musste die Seniorin teuer bezahlen. Sie verlor mehrere Tausend Euro.

Die 79-Jährige war am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr in der Dr.-Born-Straße in Bad Wildungen unterwegs, als sie von zwei ihr unbekannte Frauen auf Russisch angesprochen wurde. Die Betrügerinnen schilderten der Frau, dass ihr und ihren Angehörigen was Schlimmes passieren werde. Diesen Fluch könne sie aber abwenden, wenn sie eine größere Summe übergebe. Das Geld erhalte sie danach sofort zurück.

Da die Seniorin das glaubte, ging sie nach Hause und holte mehrere tausend Euro, die sie anschließend an die beiden Frauen übergab. Eine Täterin packte das Geld in ihre Tasche, lief ein paar Mal um die gutgläubige 79-Jährige herum. Danach zog sie ein mit einem Faden umwickeltes Handtuch aus der Tasche und übergab dieses an ihr Opfer. Dabei erklärte sie, dass dieses Päckchen mit dem Geld erst in zehn Tagen geöffnet werden dürfe, da ansonsten der Fluch nicht abgewendet werden könne.

Die 79-Jährige nahm das umwickelte Handtuch mit nach Hause. Da sie nun misstrauisch geworden war, öffnete sie das Päckchen. Dabei wurde schnell klar, dass sie auf Betrügerinnen hereingefallen war: Das Päckchen war nur mit Papierschnipseln gefüllt. Die Frauen konnten wie folgt beschrieben werden:

Beide etwa 50 bis 60 Jahre alt,

beide sprachen fließend Russisch,

beide hatten schwarze Haare,

eine trug schwarzes Barrett und schwarze Jacke.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Korbach, Tel. 05631-9710.