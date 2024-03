Lauterbach – Das waren 17 Tonnen zu viel – Polizei stoppt Holz-Lkw

Diese Fahrt hätte auch anders ausgehen können. Am Mittwoch (13.03.) stoppte eine Polizeistreife des Regionalen Verkehrsdienstes (RVD) im Vogelsbergkreis ein Lkw-Gespann auf der Umgehungsstraße in Lauterbach. Der Grund: Die Fahrzeugkombination aus Zugmaschine und Sattelauflieger war augenscheinlich deutlich überladen.

Nicht selten haben Unfälle mit überladenen Lkw-Gespannen schwere Folgen für die Beteiligten. Aus eben diesem Grund führt die Polizei immer wieder Kontrollen durch und nimmt Gewicht und Ladungssicherung des Schwerverkehrs auf Osthessens Straßen ins Visier.

Für den 43-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Bad Kissingen ging es mit seinem Gespann auf eine nächstgelegene geeichte Waage. Zulässig waren für den Holztransporter 40 Tonnen. Aufgrund der Gesamtmasse von über 50 Tonnen stellte die Waage ihren Dienst ein. Daraufhin wurde die Ladung in zwei Hälften geteilt und jeweils einzeln gewogen. Abzüglich der Leermasse wurde somit die Gesamttonnage ermittelt. Das Ergebnis war leider alles andere als zufriedenstellend, zeigte aber gleichzeitig den geschulten Blick der Polizisten: Abzüglich der Toleranz brachte der 40-Tonner über 16.900 Kilo zu viel auf die Waage.

Damit brachte der 43-jährige Lkw-Fahrer nicht nur sich, sondern auch unbeteiligte Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Ihm wurde zunächst die Weiterfahrt untersagt und er musste die Ladung auf die erlaubten 40 Tonnen reduzieren. Die deutliche Überladung brachten sowohl dem 43-Jährigen sowie dem Halter des Lkw jeweils drei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld im dreistelligen Bereich ein.

Für den Leiter des RVD Vogelsberg, Polizeihauptkommissar Ralf Schöbel, und seinen Kollegen Polizeioberkommissar Jörg Kurzkurt bestätigen solche Ergebnisse die Sinnhaftigkeit regelmäßiger Lkw-Kontrollen. Sie sind sich einig: „Eine Überladung birgt ein enormes Sicherheitsrisiko für den allgemeinen Straßenverkehr.“

Nach Körperverletzung – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Montagabend (18.03.), gegen kurz nach 18 Uhr, kam es in der Straße „Badestube“ im Bereich einer Unterführung zu einer Körperverletzung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen beleidigte eine Gruppe von mehreren Jugendlichen einen 17-Jährigen aus Bad Hersfeld zunächst aus noch unklarer Ursache. Anschließend soll eine der Personen den Bad Hersfelder festgehalten haben, während ein zweiter Jugendlicher den 17-Jährigen schlug. Die Gruppe habe sich kurz darauf fußläufig in Richtung Innenstadt begeben. Der junge Mann aus Bad Hersfeld wurde leicht verletzt. Einer der Täter soll circa 16 Jahre alt gewesen sein, rund 1,60 Meter groß und schwarze Haare gehabt haben. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Jacke getragen. Der zweite Täter soll ebenfalls schwarze Haare gehabt und einen Kapuzenpullover getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Einbruch

Philippsthal. Am Sonntagabend (17.03.) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Zollhaus“.

Nach momentanen Informationen verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter unerlaubten Zugang zu den Räumlichkeiten, indem er durch ein geöffnetes Fenster einstieg. Anschließend durchsuchte der Einbrecher das Wohnhaus. Ein aufmerksamer Zeuge stellte den Täter wenig später beim Verlassen des Hauses fest und verfolgte ihn. Die bereits alarmierte Polizeistreife nahm den 40-jährigen Mann aus dem Wartburgkreis schließlich fest. Bei ihm fanden die Beamten einen Akkuschrauber sowie mehrere Mobiltelefone auf und stellten diese sicher. Woher diese Gegenstände stammen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der andauernden Ermittlungen. Da der Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser verlief positiv.

Der 40-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls aus Wohnung sowie des Hausfriedensbruchs verantworten.

Blitzer beschädigt

Fulda (ots)

Fulda. Am 12. März wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor einen Blitzer in der Leipziger Straße beschädigt hatten. Es entstanden rund 550 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de