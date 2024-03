Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Ein Schwer- und ein Leichtverletzter nach Kollision von Lkw und Transporter

Hanau (ots)

(lei) Zwei Verletzte sowie eine mehrstündige Vollsperrung hatte ein Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Kleinbus am Dienstagmittag auf der Auheimer Straße zur Folge.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein 43-Jähriger um kurz nach 12 Uhr mit seinem Lkw-Gespann auf der Auheimer Straße in Richtung Großauheim unterwegs, als er offenbar das Rotlicht an der Einmündung zur Rodgaustraße übersah. In dem Moment bog ein 57 Jahre alter Transporter-Fahrer von dort kommend auf die Auheimer Straße ein, als es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der 43-Jährige leicht verletzt wurde, erlitt der 57-Jährige schwere Verletzungen; beide kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein hinzugezogener Sachverständiger wurde beauftragt, nun den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Für die Dauer der polizeilichen und gutachterlichen Maßnahmen am Unfallort musste die Auheimer Straße für gut vier Stunden vollgesperrt und der Verkehr weiträumig umgeleitet werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein vorläufig bezifferter Sachschaden von insgesamt 35.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 bei der Polizeistation in Großauheim zu melden.

Wer fuhr den BMW? Ermittlungen gegen zwei Männer nach Flucht vor Polizeikontrolle – Bad Orb

(lei) Sie hatten sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollen, wurden aber dennoch geschnappt: Die Polizei in Bad Orb hat am späten Sonntagabend zwei Männer vorläufig festgenommen, gegen die sie nun wegen Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zentraler Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist nun die Frage, wer am Steuer des Wagens saß. Mit diesem waren die beiden 20- und 30-Jährigen gegen 23.30 Uhr in der Würzburger Straße unterwegs, als sie offenbar eine Streife der örtlichen Polizeistation erblickten und das Auto, einen silbernen BMW, schnell am Straßenrand abstellten. Augenblicklich später stiegen beide aus dem Fahrzeug und rannten in Richtung Innenstadt davon, sie konnten jedoch kurz darauf gestellt werden. Anschließend wurde zumindest klar, warum sie Hals über Kopf abgehauen waren: Beide gaben bei der anschließenden Befragung an, Drogen konsumiert zu haben. Zudem stellten die Beamten fest, dass einer der zwei zudem unter Alkoholeinfluss stand, da ein Atemtest einen Wert von über einer Promille ergeben hatte. Beide mussten daher eine Blutprobe abgeben. Unabhängig davon hätte sowieso keiner fahren dürfen, da beide nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. In jedem Fall wird einer der beiden mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft dauern aktuell noch an.

Wildschutzzaun geklaut: Hinweise erbeten

Schlüchtern (cb) Im Wald zwischen der alten Deponie und Breitenbach haben Unbekannte zehn Rollen Wildschutzzaun sowie mehrere Z-Profile im Wert von etwa 1.500 Euro gestohlen. Die Materialien wurden zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montagmorgen, 10 Uhr, entwendet. Die Polizei in Schlüchtern nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0 entgegen.

Einbrecher klauen Laptop – Offenbach

(cb) Die Kriminalpolizei in Offenbach sucht Hinweise zu einem Einbruch, der sich zwischen Donnerstag und Montagvormittag, in der Sprendlinger Landstraße (30er Hausnummern) ereignet hat. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gewerbegebäude und traten in diesem eine Tür ein, um in weitere Räumlichkeiten zu gelangen. Aus einem der Büroräume nahmen die Einbrecher einen Laptop mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Insgesamt verursachten die Unbekannten einen Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Zeugen wenden sich bitte unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 an die Polizei.

In Zahnarztpraxis eingebrochen – Offenbach/Rumpenheim

(cb) Dreiste Einbrecher brachen zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 7.45 Uhr, in eine Zahnarztpraxis in der Enkheimer Straße ein. Anschließend durchsuchten die bislang unbekannten Täter die Praxisräume und flüchteten in unbekannte Richtung. Zum Stehlgut können nach derzeitigem Sachstand noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittler des Fachkommissariats bitten Zeugen sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden – Rodgau / Dudenhofen

(fg) Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 3116 ein Verkehrsunfall, wobei sich die jeweiligen Fahrzeugführer leicht verletzten und ein Sachschaden von rund 60.000 Euro entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 43-Jähriger kurz nach 5 Uhr in seinem BMW auf der Landesstraße 3116 von Rodgau in Richtung Babenhausen unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 45 in Richtung Hanau abzubiegen. Hierbei übersah er wohl den in entgegengesetzte Richtung fahrenden VW Polo, an dessen Steuer ein 45-Jähriger saß. Es kam beim Abbiegevorgang im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Die beiden PKW-Lenker kamen nach dem Unfall mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Täter täuscht Notlage vor und klaut dann die Handtasche – Dreieich/ Buchschlag

(cb) Am Sonntagabend war eine 23-jährige Frau auf ihrem Fahrrad unterwegs, als am Busbahnhof Dreieich-Buchschlag eine männliche Person, gegen 21.10 Uhr, eine Notlage vortäuschte und sich hinter dem Fahrrad der Frau zu Boden fallen ließ. Diese hielt sofort an und wollte dem etwa 14 bis 15 Jahre alten Jugendlichen helfen. Dieser stand jedoch unvermittelt auf, nahm die blaue Umhängetasche aus dem Fahrradkorb der Dreieicherin und flüchtete in ein nahes Waldgebiet. Der Unbekannte war zwischen 1,60 und 1,65 Metern groß, hatte eine dünne Statur und dunkle Haare. Er war bekleidet mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Hose. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der bekannten Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

Unfallflucht: Wer touchierte den silbernen Mercedes auf dem Parkplatz? – Hainburg/Klein-Krotzenburg

(lei) Schrammen an der linken Fahrzeugseite in Höhe von 500 Euro verursachte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagmorgen an einem geparkten Mercedes in der Fasaneriestraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Auf dem Parkplatz eines dortigen Heim- und Gartenmarktes hatte ein 79-Jähriger seine silberne C-Klasse gegen 10.30 Uhr zwecks Einkauf in einer Parklücke abgestellt. Als er eine halbe Stunde später zurückkam, musste er den Schaden an seinem Wagen feststellen. Die Polizei in Seligenstadt bittet nun um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer oder Fahrerin (06182 8930-0).

Mann zeigte sich unsittlich – Seligenstadt

(jm) Ein 20 bis 25 Jahre alter Mann hat sich am Montagabend „Am Schwimmbad“ vor einer Fahrradfahrerin entblößt. Gegen 18.30 Uhr war die Seniorin im Bereich des Parkplatzes am Schwimmbad unterwegs und wollte in Richtung Sportplatz fahren. Dort sprach sie zunächst ein 1,55 bis 1,65 Meter großer Mann an. Sodann holte der Unbekannte ein Mobiltelefon heraus, zeigte der Frau unsittliche Bilder und entblößte sich. Daraufhin fuhr die Rentnerin davon. Der Täter trug einen roten Anorak sowie eine Jogginghose und hatte ein Damenfahrrad dabei. Die Kripo Offenbach ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.