Kriminalpolizei gestört und mit Dose beworfen, Limburg, Holzheimer Straße, Montag, 18.03.2024, 16:40 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag hat ein betrunkener Mann einen Kriminalbeamten angerempelt, beleidigt und mit einer Bierdose beworfen. Beamte der Kriminalpolizei waren zu Fuß und in Zivil in der Holzheimer Straße unterwegs, um den Tatort eines Einbruchs zu begutachten. Hierbei wurde einer der Beamten plötzlich von einem Betrunkenen angerempelt. Als er diesen zur Rede stellen wollte, beleidigte der Unbekannte den Polizisten und lief davon. Auch auf deutliche „Stopp, Polizei“ Rufe reagierte der Fremde nicht. Beim Nacheilen brachte der Beamte den Fliehenden zu Fall. Dieser rappelte sich jedoch schnell wieder auf und schleuderte dem Polizisten seine volle Bierdose entgegen und traf ihn am Oberkörper. Anschließend entkam der Betrunkene zunächst durch eine Unterführung in Richtung Bahnhof, wo er jedoch wenig später festgenommen werden konnte. Da der 30-Jährige sich beim Hinfallen an der Hand verletzt hatte, riefen die Beamten einen Rettungswagen. Eine Mitfahrt ins Krankenhaus verweigerte der Mann allerdings, da ihm das Rauchen im Rettungswagen untersagt wurde. So ging es für ihn zur Polizeistation, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von über 1,8 Promille ergeben. Er wird sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten verantworten müssen. Zeugen des Vorfalls können sich weiterhin unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 bei der Polizei melden.

Räuberischer Diebstahl eines Brötchens – Täterfestnahme, Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 19.03.2024, 03:55 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Mann in Limburg ein Brötchen gestohlen und seinen Diebstahl mit Gewalt durchgesetzt. Ein 57-Jähriger belieferte gegen 03:55 Uhr eine Bäckereifiliale am Bahnhofsplatz mit frischen Brötchen. Als er zu seinem Lieferfahrzeug zurückkehrte, erwischte er einen Unbekannten, der gerade ein Brötchen aus dem Fahrzeug gestohlen hatte. Als er diesen zur Rede stellen wollte, schlug der Dieb dem Mann mit der Faust ins Gesicht, um im Besitz des Diebesguts zu bleiben. Danach konnte der Täter flüchten. Da die Tat von der Videoschutzanlage aufgezeichnet worden war, konnte der Täter wenig später von einer Polizeistreife festgenommen werden. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen Räuberischen Diebstahls ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Fensterscheibe eingeworfen,

Limburg, Bahnhofsplatz, Sonntag, 17.03.2024, 21:40 Uhr

(wie) Am späten Sonntagabend hat ein Unbekannter die Scheibe eines Fitnessstudios in Limburg eingeworfen. Der Täter begab sich gegen 21:30 Uhr zu dem Gebäude am Bahnhofsplatz und lief zunächst unentschlossen hin und her, schließlich nahm er einen Stein und schleuderte diesen gegen eine Fensterscheibe, die dadurch zu Bruch ging. Anschließend floh der Unbekannte in Richtung des Bahnhofs. Die Polizei wurde erst am Montagvormittag über den Sachverhalt informiert. Aufgrund einer Videoüberwachung kann der Täter als korpulent, 30 bis 40 Jahre alt, 160 bis 170 cm groß und dunkel kurzhaarig beschrieben werden. Bekleidet war er mit einem Oberteil mit Kapuze, Sportschuhen mit weißer Sohle, einer schwarzen Umhängetasche und schwarzen Handschuhen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0.

Stampfer von Pritschenwagen gestohlen, Limburg-Eschhofen, Annemie-Jung-Straße, Samstag, 16.03.2024, 20:00 Uhr bis Montag, 18.03.2024, 10:00 Uhr

(wie) Am Wochenende ist in Eschhofen eine schwere Baumaschine von einem Pritschenwagen gestohlen worden. Ein 34-Jähriger hatte den Peugeot-Kleintransporter am Samstagabend in der Annemie-Jung-Straße abgestellt. Auf dessen Ladefläche befand sich ein Stampfer, der mit Spanngurten festgeschnallt war. Als er am Montagvormittag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Gurte durchgeschnitten und den Stampfer im Wert von circa 1.600 EUR entwendet hatten. Wie das schwere Gerät abtransportiert wurde, ist bisher unbekannt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

In Vereinsheim eingebrochen,

Limburg, Glashüttenweg, Sonntag, 17.03.2024, 23:10 Uhr bis 23:50 Uhr

(wie) Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Vereinsheim in Limburg eingebrochen. Am Montagmorgen bemerkte ein Vereinsmitglied eines Kulturvereins den Einbruch im Glashüttenweg und verständigte die Polizei. Aufgrund einer Videoüberwachung konnte nachvollzogen werden, dass ein einzelner Täter gegen 23:10 Uhr ein Fenster an dem Gebäude aufhebelte und so in das Innere gelangte. Im Vereinsheim stahl der Einbrecher Münzgeld aus mehreren Behältnissen und flüchtete anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Täter wird beschrieben als 175 bis 180 cm groß, kräftig gebaut und mit kurzen dunklen Haaren. Bekleidet war er mit dunklen Klamotten, einem dunklen Oberteil mit Kapuze, einer schwarzen Umhängetasche und schwarzen Schuhen mit weißen Schnürsenkeln. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Opferstock aufgebrochen,

Waldbrunn-Hausen, Kirchstraße, Sonntag, 17.03.2024, 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(wie) Am Sonntag ist in Waldbrunn-Hausen der Opferstock einer Kirche aufgebrochen und geplündert worden. Unbekannte betraten am Nachmittag die katholische Kirche in der Kirchstraße und öffneten den Opferstock gewaltsam. Aus diesem entwendeten sie die Geldkassette mit Münzgeld und flohen anschließend mit ihrer Beute. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Gegen Auto getreten,

Weilburg, Frankfurter Straße, Samstag, 16.03.2024, bis Sonntag, 17.03.2024

(wie) Am Wochenende ist in Weilburg ein Pkw mutwillig beschädigt worden. Eine 53-Jährige hatte einen weißen Toyota Aygo am Samstag in der Frankfurter Straße geparkt. Während ihrer Abwesenheit trat ein Unbekannter gegen das Blech der Beifahrertür und verursachte so einen Schaden in Höhe von circa 1.000 EUR. Anschließend entkam der Vandale unerkannt. Den Schaden bemerkte die Frau am Sonntag. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Bei Auffahrunfall verletzt,

Bad Camberg-Würges, Frankfurter Straße, Montag, 18.03.2024, 13:50 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B 8 in Würges ist am Montag ein Mann verletzt worden. Der 22-Jährige befuhr mit einem Renault die Frankfurter Straße in Richtung Bad Camberg. Hierbei erkannte er das verkehrsbedingte Abbremsen der vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät und prallte gegen das Heck eines Ford, der von einem 71-Jährigen gefahren wurde. Der Ford wurde von der Wucht des Aufpralls noch gegen einen davor haltenden Opel eines 65-Jährigen geschoben. Bei der Kollision verletzte sich der 22-Jährige, der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt knapp 10.000 EUR schätzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.