Main-Taunus: Die Polizei-News

Sachbeschädigung an Tür,

Schwalbach, Frieddrich-Stoltze-Straße, Samstag, 13.01.2024, 10:00 Uhr bis Montag, 18.03.2024, 17:00 Uhr

(oze)Unbekannte verklebten das Türschloss einer Wohnung zwischen dem 13.01.2024 und 18.03.2024 in Schwalbach und erzeugten so einen Sachschaden.

Der Besitzer einer Wohnung war über einen längeren Zeitraum verreist und wunderte sich am Montag, dass sich seine Wohnungstür in der Friedrich-Stoltze-Straße nicht mehr aufschließen ließ. Die Ursache dafür war ein verklebtes Türschloss. Das Schloss musste ausgetauscht werden. Wer das Türschloss verklebte und warum, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, können sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 melden.

Einbruch in Wohnung,

Bad Soden, Mozartstraße, Montag, 18.03.2024, 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

(oze)Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen am Montag in Bad Soden in eine Wohnung ein und machten Beute.

Die Täter brachen in der Mozartstraße zuerst die Eingangstür des Mehrfamilienhauses auf und verschafften sich dann gewaltsam Zutritt zur Wohnung im ersten Obergeschoss. Dort durchwühlten die Einbrecher Schränke und nahmen Schmuck an sich. Danach verschwanden sie unerkannt. Durch eine Zeugin, die ebenfalls in dem Wohnhaus wohnt, konnte vor dem Haus ein auffälliger Mann festgestellt werden. Er war etwa 50-55 Jahre alt, circa 1,90 Meter bis 2 Meter groß, schlank, hatte dunkle, kurze Haar und einen osteuropäischen Phänotyp sowie osteuropäischen Akzent. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jeans, einem Hemd sowie einer blauen Jacke. Inwieweit die Person mit dem Einbruch zusammenhängt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sollte es weitere Zeugen geben, werden diese gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Einbruch in Kellerabteile,

Hattersheim, Okriftel, Albert-Schweitzer-Straße, Montag, 04.03.2024, 12:00 Uhr bis Montag 18.03.2024, 12:00 Uhr

(oze)In einem Mehrfamilienhaus in Hattersheim-Okriftel wurden im Laufe der letzten Woche durch unbekannte Täter, mehrere Kellerabteile aufgebrochen.

Die Abteile, welche sich in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße befinden, wurden durch die Einbrecher im Zeitraum von Montag, den 04.03.2024 bis Montag, den 18.03.2024 gewaltsam aufgebrochen. Bisher steht fest, dass zwei Fahrräder im Wert von etwa 200 Euro gestohlen wurden, sowie zwei der Vorhängeschlösser, die an den Türen befestigt waren. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist bislang unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

E-Bikes gestohlen,

Kelkheim, Münster, Am Kirchplatz, Freitag, 15.03.2024 19:00 Uhr bis Montag, 18.03.2024, 10:30 Uhr (oze)Unbekannte Täter haben am Wochenende E-Bikes in Kelkheim-Münster gestohlen.

Die Diebe betraten zwischen Freitag und Montag ein Grundstück in der Straße „Am Kirchplatz“ und stahlen die zwei E-Bikes im Wert von 12.000 Euro. Bei den Rädern handelte es sich um Pedelecs der Marke „Specialized“. Zeugen, die Sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 zu wenden.

Dieseldiebstahl,

Kriftel, Ispo-Straße, Freitag, 15.03.2024, 13:30 Uhr bis Montag, 18.03.2024, 07:30 Uhr

(oze)Unbekannte saugten zwischen Freitag und Montag in Kriftel 800 Liter Diesel aus zwei Arbeitsmaschinen.

Zwei Bagger standen über das Wochenende auf dem Baustellengelände in der Ispo-Straße, als sich Dieseldiebe an den Tanks zu schaffen machten und 800 Liter Diesel im Wert von 1.300 Euro aussaugten. Aufgrund der Menge und des Gewichts des Treibstoffs müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug an den Tatort gelangt sein. Zeugen, die etwas von dem Vorfall bemerkt haben, können sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 melden.

6.Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet, Hattersheim, Am Graspfad-Voltastraße, Montag, 18.03.2024, 13:39 Uhr

(oze)Ein Radfahrer missachtete am Montagmittag in Hattersheim eine rote Ampel, beleidigte einen Autofahrer, verursachte einen Unfall und flüchtete dann von der Unfallstelle.

An einer Baustelle in der Voltatraße zeigte die Ampel Rot, als ein Radfahrer die wartenden Autos auf der Gegenfahrbahn überholte. Als ein Autofahrer dann hupte, nahm der Radfahrer dies zum Anlass, dem Fahrer den Mittelfinger zeigen und stark abzubremsen. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Kfz, das in diesem Moment an der nun grünen Ampel wieder anfuhr. Der Radler stürzte und flüchtete dann zu Fuß in Richtung der Straße „Am Graspfad“. Sein Rad ließ er beschädigt zurück. Beschrieben wurde der Mann als circa 30 Jahre alt, von stämmiger Statur, mit dunklen Haaren, trug eine Brille, eine graue Mütze, grauschwarze Jogginghose und dunkle Turnschuhen. Das Fahrrad ist grau und wurde mit gelber Farbe überlackiert. Wer Angaben zu der Person machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden,

Kriftel, Staufenstraße, Montag, 18.03.2024 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(oze) Ein am Straßenrand geparkter Pkw wurde am Montag in Kriftel so stark beschädigt, dass ein Schaden in Höhe von über 5.000 Euro entstand.

Der Fahrer eines Seat kam am Montag gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück, welches er in der Staufenstraße geparkt hatte. Dort musste er einen erheblichen Schaden an der Fahrerseite seines grauen Fahrzeug feststellten. Wie es zu den Beschädigungen kam, ist bislang unbekannt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, können sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 melden.