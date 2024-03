Wiesbaden: Die Polizei-News

Sexuelle Belästigung im Vorbeigehen,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Montag, 18.03.2024, 22.38 Uhr

(mb)Am Montagabend kam es in Wiesbaden zu einer sexuellen Belästigung, bei der

ein unbekannter Täter eine 26-jährige Frau unsittlich berührte.

Diese war um 22.38 Uhr zu Fuß in der Mainzer Straße unterwegs, als sie von einem

Mann, der sich von hinten näherte und wortlos an ihr vorbeiging, unsittlich

berührt wurde. Der im Bereich Gartenfeldstraße unerkannt entkommene Täter war

nach Aussage der Dame 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,65 m groß, hatte kurze,

schwarz gelockte Haare und eine krumme Nase. Zudem trug der Mann eine graue

Jacke und einen weißen Kapuzenpullover. Das Ermittlungsverfahren wird durch die

Wiesbadener Kriminalpolizei bearbeitet. Täterhinweise werden unter der

Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegengenommen.

Wohnungseinbruch misslingt,

Wiesbaden, Nerostraße, Donnerstag, 14.03.2024, 14.30 Uhr bis Montag, 18.03.2024,

19.00 Uhr

(mb)Einbrecher suchten zwischen Donnerstag, den 14.03.2024, und Montag, den

18.03.2024, eine Wohnung in der Wiesbadener Nerostraße heim.

Die Täter gelangten zunächst auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus des

Mehrfamilienhauses und begaben sich in das oberste Stockwerk. Dort angekommen

versuchten sie eine Wohnungstür aufzuhebeln. Die Tür wurde hierdurch zwar

beschädigt, hielt aber der Attacke stand. Die Täter entkamen unerkannt vom

Tatort. Der Sachschaden liegt in einer Höhe von 500 Euro. Die Kriminalpolizei in

Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der

Telefonnummer 0611 / 345 0 gegeben werden.

Einbruch in Bäckerei schlägt fehl,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Sonntag, 17.03.2024, 13:00 Uhr bis Montag,

18.03.2024, 04.45 Uhr

(mb)In der Nacht zum Montag versuchten Einbrecher vergeblich in eine Bäckerei in

Wiesbaden einzubrechen.

Die unbekannten Täter hebelten zunächst die im Erdgeschoss des

Mehrfamilienhauses befindliche Außentür des Bäckereilagers auf. Dort trafen die

Täter anschließend auf eine weitere verschlossene Innentür und überwanden diese

brachial. Warum nun der Verkaufsraum der Bäckerei nicht weiter angegangen wurde,

bleibt das Geheimnis der unerkannt entkommenen Täter. Der entstandene

Sachschaden wird mit ca. 300 Euro beziffert. Auch in diesem Fall ermittelt die

Kriminalpolizei in Wiesbaden und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0.

Kind beim Spielen angegangen,

Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Legien-Straße, Montag, 18.03.2024, 17:55 Uhr

(mb)In der Wiesbadener Karl-Legien-Straße wurde am frühen Montagabend eine

5-Jährige von einer Erwachsenen angegangen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen mehrere Kinder im Hof eines

Mehrfamilienhauses Verstecken gespielt haben, als eine Anwohnerin das 5-jährige

Mädchen am Arm packte und festhielt. Nach einer verbalen Äußerung habe die

42-Jährige das Kind noch am Arm gekratzt. Im Anschluss rannte das Mädchen sofort

zu ihrer Mutter und erzählte dieser von dem Vorfall, woraufhin die Mutter

Anzeige erstattete. Die Erwachsene konnte in ihrer Wohnung von den Polizisten

angetroffen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum 3. Polizeirevier

verbracht werden, von wo sie letztlich entlassen wurde.

Fahrradfahrerin übersehen,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße/Gneisenaustraße, Montag, 18.03.2024, 15.36 Uhr

(mb)Am Montagmittag ist in Wiesbaden bei einem Unfall im Einmündungsbereich

Klarenthaler Straße/Gneisenaustraße eine Fahrradfahrerin verletzt worden.

Ein 40-jähriger Taunussteiner beabsichtigte mit seinem Pkw von der

Gneisenaustraße nach rechts in die Klarenthaler Straße einzubiegen und übersah

dabei die vorfahrtberechtigte 45-jährige Fahrradfahrerin, die die Klarenthaler

Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Ring befuhr. Die Wiesbadener Fahrradfahrerin

wurde durch die Kollision mit dem Außenspiegel des Autos leicht verletzt und mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge blieben in

Anbetracht des geringen Sachschadens fahrbereit.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Falscher Microsoft-Mitarbeiter am Apparat,

Niedernhausen, Samstag, 16.03.2024

(fh)Ein Betrüger hat sich am Wochenende als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben

und einen Mann aus Niedernhausen hinters Licht geführt. Der angebliche

Microsoft-Mitarbeiter nahm mit dem Geschädigten telefonisch Kontakt auf und

berichtete von einem Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich

wollte der Mann aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers

gelangen. Der Betrüger erlangte innerhalb des Gesprächs die Zugangsdaten zu den

Konten des Seniors und seiner Frau, woraufhin er mehrere Geldabbuchungen von

diesen tätigte.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Gespräche einzugehen. Kein

Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird sich unaufgefordert bei Ihnen

melden und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie zuvor noch gar nicht

hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen

Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder

Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig! Geben Sie keine

Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie

kein Geld!

Frau von zwei Unbekannten bedrängt,

Bad Schwalbach, Hammerweg, Sonntag, 17.03.2024, 21:35 Uhr

(fh)Am Sonntagabend ist eine junge Frau in Bad Schwalbach von zwei Männern

bedrängt worden. Die Polizei sucht nach Zeuginnen oder Zeugen. Den Angaben der

20-Jährigen zufolge sei sie um etwa 21:35 Uhr den Hammerweg entlanggelaufen, als

sich ihr zwei Männer genähert und sie am Arm gepackt hätten. Daraufhin habe die

20-Jährige die Flucht ergriffen. Die Hintergründe der Tat sind unklar und

Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Laut der Geschädigten soll einer der

Männer dunkelhäutig, etwa 1,80m bis 1,85m groß gewesen sein und eine schwarze

Steppjacke, eine schwarze Hose und eine schwarze Umhängetasche getragen haben.

Sein Begleiter sei kleiner gewesen und hätte kurze, schwarze Haare mit rasierten

Seiten, einen Oberlippenbart und dunkle Augen gehabt. Er soll auffallend

schlechte Zähne und ein „nordafrikanisches Erscheinungsbild“ gehabt haben.

Bekleidet sei er mit einer weißen Steppjacke, einem schwarzen Pullover sowie

einer dunklen Hose gewesen.

Hinweise zu den beiden Männern werden von der Polizeistation Bad Schwalbach

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

Diebstahl auf Baustelle,

Kiedrich, Am Hahnwald, Freitag, 15.03.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 18.03.2024,

07:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende kam es auf einer Baustelle in Kiedrich zum

Diebstahl einer Tischkreissäge. Diese hatten die Diebe zwischen Freitag und

Montag aus der Straße „Am Hahnwald“ mitgehen lassen. Da das Werkzeug ein Gewicht

von über 100 Kilogramm besitzt, gehen die Ermittlerinnen und Ermittler derzeit

von einem für den Abtransport genutzten Fahrzeug aus.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 entgegen.

Radlader beschädigt,

Taunusstein-Wehen, Seelbacher Weg, Samstag, 16.03.2024, 12:00 Uhr bis Montag,

18.03.2024,

(fh)Unbekannte haben übers zurückliegende Wochenende einen in Taunusstein-Wehen

abgestellten Radlader beschädigt. Am Montagmorgen wies die auf einem

firmeneigenen Lagerplatz im Seelbacher Weg geparkte Arbeitsmaschine eine

zerstörte Scheibe auf. Diese hatten Unbekannte wohl mit einem Stein

eingeschlagen oder eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert

Euro.

Die Polizei in Bad Schwalbach ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Im Graben gelandet und verletzt,

Bad Schwalbach, Langenseifen, Landesstraße 3374, Montag, 18.03.2024, 19:35 Uhr

(fh)Am Montagabend ist eine junge Autofahrerin von einer Landstraße bei Bad

Schwalbach-Langenseifen abgekommen und hat sich dabei verletzt. Um 19:35 Uhr war

die 22-jährige Fiat-Fahrerin auf der Landesstraße 3374 aus Richtung der

Bundesstraße 260 kommend in Richtung Langenseifen unterwegs. In einer

Rechtskurve verlor sie aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug,

touchierte einen Leitpfosten, kam ins Schleudern und landete schließlich im

Graben. Die Frau aus dem Westerwaldkreis kam zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus. Ihr Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Hohen Schaden verursacht und geflüchtet, Taunusstein-Hahn,

Gottfried-Keller-Straße, Montag, 18.03.2024, 06:00 Uhr bis 16:15 Uhr

(fh)Im Laufe des Montags beschädigte ein unbekannter Autofahrer oder eine

unbekannte Autofahrerin einen in Taunusstein geparkten Pkw. Der Sachschaden geht

in die Tausende. Zwischen 06:00 Uhr und 16:15 Uhr parkte ein grauer 2er BMW in

der Gottfried-Keller-Straße in Höhe der Hausnummer 8. Derzeit geht die Polizei

davon aus, dass ein unbekanntes Fahrzeug die Straße entlangfuhr, den BMW an der

Fahrerseite streifte, so den knapp 5.000 Euro hohen Schaden verursachte und

anschließend flüchtete.

Hinweise zur schadensträchtigen Unfallflucht nimmt die Polizeistation Bad

Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Bitte der Polizei – Machen Sie es Dieben so schwer wie möglich!,

Rheingau-Taunus-Kreis, Dienstag, 19.03.2024

(fh)In den vergangenen Wochen kam es im Rheingau-Taunus-Kreis immer wieder zu

Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen. Da derartige Taten durch

Halterinnen und Halter verhindert beziehungsweise immens erschwert werden

können, richtet die Polizei eine Bitte an die Bevölkerung. Sollten Sie Ihr

Fahrzeug abgestellt haben, vergewissern Sie sich, dass Sie keine Wertgegenstände

im Fahrzeug zurückgelassen haben. Darüber hinaus sollte Ihr Fahrzeug immer und

zu jeder Zeit beim Verlassen verschlossen sein! Mit diesen einfachen Maßnahmen

können Diebstähle verhindert werden. Helfen Sie dabei, Gelegenheiten zu

minimieren, sodass Diebe gar nicht erst in die Versuchung kommen!