Bergstrasse

Lampertheim: Einbruch in Lokal/Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag (19.03.) hatten es unbekannte

Täter auf ein Lokal in der „Schöne Weibergasse“ abgesehen und Beute gemacht.

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste gewaltsam

durch ein Fenster Zugang in das Lokal und entwendeten anschließend unter anderem

einen Tresor samt Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) ermittelt und nimmt unter

der Rufnummer 06252/7060 sachdienliche Hinweise entgegen.

Viernheim: Polizei lädt ein – Fahrräder werden codiert oder registriert/Anmeldung notwendig

Die Polizei in Viernheim lädt am Freitag, den 5. April, für die Zeit zwischen 8 und 13 Uhr, zur kostenlosen Fahrradcodierung und Fahrradregistrierung auf dem dortigen Gelände in der Kettelerstraße 6A ein. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um ihr Zweirad dadurch gegen möglichen Diebstahl zu schützen. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte telefonisch an die 06204/9377-0.

Damit die Besitzer bei der Fahrradcodierung ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet. Bitte bringen Sie, nach Möglichkeit, bereits vor dem Termin die Rahmennummer Ihres Rades in Erfahrung. Damit können Sie zu einem zügigen, reibungslosen Ablauf beitragen.

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung, kann jedes Rad polizeilich registriert werden. Hierfür werden neben dem Rad, wie bei der Codierung der Eigentumsnachweis (Kaufbeleg) und ein persönliches Ausweisdokument benötigt.

Viernheim: Unbekannte entwenden Geld und Schmuck bei Wohnungseinbruch

Viernheim (ots) – In der Rathenaustraße brachen am Montag (18.03.), zwischen

17.30 und 21.20 Uhr, Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein.

Sie hebelten zunächst die Tür der Wohnung im 1. Obergeschoss auf und erbeuteten

anschließend unter anderem Geld, Schmuck und elektronische Geräte.

In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche an das

Kommissariat 21/22 in Heppenheim über die Rufnummer 06252/7060 mitgeteilt werden

können.

Darmstadt

Darmstadt-Arheilgen: Verstärkte Verkehrskontrollen der Polizei auf Bundesstraßen

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Das 3. Polizeirevier in Darmstadt führte in

Unterstützung ihrer Kollegen des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz am Montag

(18.3.) in der Zeit zwischen 16.30 und 23.30 Uhr verstärkt Verkehrskontrollen

auf der Bundesstraße 3 im Bereich Darmstadt-Wixhausen sowie auf der Bundesstraße

42 im Bereich Darmstadt-Nord durch.

Die erste Kontrollstelle richteten die Beamtinnen und Beamte auf der

Bundesstraße 3 im Stadtteil Wixhausen am Ortseingang in Höhe Zeissweg ein. Hier

zogen sie von 16.30 bis 19 Uhr insgesamt 28 Fahrzeuge aus dem Verkehr und

kontrollierten 68 Personen. 11 der Fahrzeuginsassen waren nicht angeschnallt und

an drei Fahrzeugen mussten die Ordnungshüter Mängel feststellen.

An der zweiten Kontrollörtlichkeit in Darmstadt-Nord, Langener Straße Ecke

Gräfenhäuser Straße hingegen stellten die Beamten im Zeitraum zwischen 20 und

23.30 Uhr erfreulicherweise nur einen Verkehrsteilnehmer fest, der seinen

Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Ein 21-jähriger Autofahrer rauschte in die

Kontrolle der Ordnungshüter, der unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am

Straßenverkehr teilnahm. Er musste die Beamten im Anschluss der Kontrolle auf

die Polizeiwache begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Südhessen: Polizei gibt Tipps zum Auftakt der Motorradsaison 2024 – „Du hast es in der Hand – Überlasse beim Biken nichts dem Unfall“

Die Polizei appelliert zum Auftakt der Motorradsaison 2024 auch in diesem Jahr wieder an die Eigenverantwortung der Motorradfahrer und sensibilisiert Autofahrer hinsichtlich entsprechender Rücksichtnahme, um schwere Unfälle zu vermeiden, das Verletzungsrisiko zu minimieren und die Belange der Bevölkerung im Hinblick auf Lärm zu berücksichtigen. Damit der Saisonstart unfallfrei gelingt, hier ein paar wichtige Tipps der Polizei Südhessen:

Technik und Sicherheit

Checken Sie gründlich Ihre „Maschine“ nach der Winterpause

Beachten Sie insbesondere Bremsen, Beleuchtung und Bereifung mit

vorgeschriebenem Luftdruck

vorgeschriebenem Luftdruck Schützen Sie sich mit geeigneter Motorradschutzbekleidung! Zur

gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm (keine sogenannten

„Braincaps“), Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe

und Stiefel

gesamten Ausrüstung gehören: Motorradhelm (keine sogenannten „Braincaps“), Leder- oder Textilkombination, Motorradhandschuhe und Stiefel Verwenden Sie Protektoren, die das Verletzungsrisiko bei Stürzen

vermindern

vermindern Nutzen Sie auffällige Reflektoren oder Warnwesten, damit sind

Sie besser erkennbar und werden früher gesehen

Fahrtipps

Fahren Sie vorschriftsmäßig immer mit Licht

Fahren Sie defensiv und überschätzen Sie sich nicht

Fahren Sie vorausschauend

Seien Sie stets bremsbereit

Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an

Schneiden Sie keine Kurven

In Kurven und bei Nässe müssen Sie besonders gefühlvoll bremsen

Absolvieren Sie nach längeren Fahrpausen ein

Motorrad-Sicherheitstraining

Motorrad-Sicherheitstraining Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren

Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander

Ganz wichtig: Fahren Sie rücksichtsvoll und vermeiden Sie unnötigen Motorradlärm. Respektieren Sie das Bedürfnis von Anwohnern stark frequentierter Strecken nach Ruhe. Ausgebaute Schalldämpfer (sogenannte db-Killer) verursachen viel Lärm, der für die Bürgerinnen und Bürger zu einer unerträglichen Last wird. Auch eine aggressive Fahrweise stört Mensch und Natur.

Mal Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen? Gerade Motorradunfälle führen oft zu schweren Verletzungen. Frischen Sie ihre Kenntnisse wieder auf, um im entscheidenden Moment richtig helfen zu können.

Das Polizeipräsidium Südhessen informiert über die verschiedenen Aktionen in Zusammenhang mit der Motorradsaison 2024 über die sozialen Medien (Facebook, Instagram) sowie auf der Homepage der Polizei Hessen unter: www.polizei.hessen.de und mit dem Slogan „Auf der Straße gibt es nichts zu gewinnen, aber alles zu verlieren“, unterstützt der vielfachbekannte und erfolgreiche Motorradrennfahrer Marcel Schrötter die Präventionskampagne der Hessischen Polizei „Du hast es in der Hand – Überlasse beim Biken nichts dem Unfall“.

Darüber hinaus findet erneut eine enge Zusammenarbeit mit den Zulassungsstellen in Südhessen statt. Immer wieder sind auch Biker mit neuen Maschinen an Unfällen beteiligt. Das Risiko ist laut verschiedenen Studien bei ihnen deutlich höher, als bei Besitzern älterer Motorräder. Genau dort setzt die Kooperation des Polizeipräsidiums Südhessen mit den Zulassungsstellen an. Ziel ist es hierbei, die Motorradfahrer bereits gleich zu Beginn, wenn Sie Ihre Maschinen zulassen, auf die Gefahren hinzuweisen. Hierzu erhalten die Zulassungsstellen und die Fahrerlaubnisbehörden Präventionspakete, um die Führerschein-Neulinge vorab zu sensibilisieren und auf die Gefahren aufmerksam zu machen.

Weiterhin sind auch im Jahr 2024 wieder Plakataktionen und hessenweite Radiospots geplant. Alles mit dem Ziel, alle Verkehrssteilnehmer auf die Gefahren und die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Denn egal, ob Motorradfahrer, Autofahrer oder sonstiger Verkehrsteilnehmer, jeder hat es letztlich in der Hand und kann durch sein Verhalten zur Verkehrssicherheit beitragen. Gleiches gilt ebenso für Lärm, verursacht von Motorradfahrern. Auch hierzu gibt es wieder Plakataktionen. Außerdem machen mehrere Lärmdisplays in ganz Südhessen, die ähnlich der Geschwindigkeitsdisplays anzeigen, ob ein Motorrad zu laut ist, die Fahrer auf Ihr Fehlverhalten aufmerksam.

Erneut sind von der Polizei in Südhessen drei Biker-Safety-Touren geplant. Im Rahmen dieser circa 1,5 stündigen Tour, die von polizeilichen Motorradfahrern begleitet wird, werden Gefahrenpunkte abgefahren und Gefahrensituationen sowie das Thema Lärm und in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz auch die Thematik „Erste Hilfe am Unfallort“ besprochen.

Parallel zu den zahlreichen Präventionsmaßnahmen gibt es regelmäßige Kontrollen. Hierbei haben die Beamten sowohl die Geschwindigkeit als auch den technischen Zustand der Motorräder besonders im Blick. So kann es für diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, schnell zu einem Fahrverbot oder zur Sicherstellung des Motorrades kommen, weil zum Beispiel technische Veränderungen an de Auspuffanlage vorgenommen wurden oder die erlaubte Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten wurde. Neben einem frühzeitigen Saisonaus ist die Unvernunft meist noch mit hohen Kosten und Bußgeldern verbunden.

Das Polizeipräsidium Südhessen wünscht allen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern eine unfallfreie Saison.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt: Achtung Abzocke! Hausbesitzer von „Dachhaien“ betrogen

Groß-Umstadt (ots) – Wie der Polizei am Montag (18.3.) bekannt wurde, hat eine

betrügerische Bande einem älteren Ehepaar in der Hans-Kudlich-Straße ihre

Dienstleistung angeboten und mit dubiosen Reparaturarbeiten am Dach mehrere

Tausend Euro ergaunern können.

Bereits drei Wochen zuvor, am Montag (26.2.) tauchten die vier unbekannten

Männer ohne Vorankündigung gegen 14 Uhr bei den Hausbesitzern auf und

überredeten sie eine Taube vom Dach zu holen. Anschließend gaben die Betrüger

vor, dass etwas am Blech kaputt sei und ersetzt werden müsse. Nach der Arbeit

forderten die Unbekannten einen horrenden Preis von 12.900 Euro. Auf Nachdruck

der Kriminellen zahlte das ältere Ehepaar die hohe Rechnung. Die Unbekannten

flüchteten anschließend mit einem hellen Transporter mit vermutlich polnischer

Zulassung.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 23) wegen des

Verdachts des Betruges im Zusammenhang mit dem Phänomen der sogenannten

„Dachhaie“. Neben der Suche nach weiteren Zeugen oder Geschädigten möchten die

Beamten zudem den aktuellen Fall nutzen, um wiederholt und eindringlich vor

unseriösen Geschäften an der Haustür zu warnen. Lassen Sie sich auf keine

Haustürgeschäfte ein! Lassen Sie Ihre Reparaturen von seriösen und von Ihnen im

Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausführen. Melden Sie verdächtiges

Auftreten Ihnen unbekannter Handwerker sofort der Polizei (Notruf 110). Die

Beamtinnen und Beamten nehmen unter der Nummer 06151/969-0 Hinweise zu den

sogenannten „Dachhaien“ entgegen.

Weiterstadt: Von Unbekannten an Haustür angegriffen / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Weiterstadt (ots) – Nachdem zwei bislang unbekannte Täter am Montagabend (18.3.)

gegen 22.45 Uhr einen Mann in seiner Wohnung in der Straße „Im Weißen Tal“

angegriffen haben, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Der 66-jährige Bewohner öffnete den unbekannten Männern die Tür, nachdem diese

vorgaben, Polizeibeamte zu sein. Unvermittelt schlugen sie dem Mann mehrfach ins

Gesicht und drängten ihn in seine Wohnung. Dort fesselten sie den Mann,

bedrohten ihn mit einem Messer, schlugen weiterhin auf ihn ein und forderten die

Herausgabe von Wertgegenständen. Als der 66 Jahre alte Mann dies verweigerte,

raubten sie eine wertvolle Armbanduhr und Bargeld. Anschließend flüchteten sie

unerkannt vom Tatort.

Der Geschädigte konnte die zwei Männer beschreiben. Sie sollen etwa 20 bis 30

Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Beide sollen ein Halstuch vor dem

Gesicht, eine Weste mit der Aufschrift „Polizei“ und helle Gummihandschuhe

getragen haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand verletzten die Tatverdächtigen

den Bewohner nicht unerheblich, sodass dieser in ein Krankenhaus eingeliefert

werden musste. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Anwohner und Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des

Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung

zu setzen.

Alsbach-Hähnlein: Bewohner ertappt Einbrecher / Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) – Als am Montagabend (18.3.) ein Unbekannter gegen 20 Uhr

versuchte, das Schlafzimmerfenster eines Mehrfamilienhauses in der

Hindenburgstraße aufzuhebeln, wurden die anwesenden Bewohner hellhörig. Sofort

schauten sie nach dem Rechten und bemerkten nur noch, wie eine dunkel gekleidete

Person in Richtung Wald flüchtete. Die unbekannte Person hinterließ einen

Schaden über mehrere Hundert Euro an dem Fenster, das er gewaltsam anging.

Zeugen, die die Person auf ihrer Flucht beobachten konnten oder sachdienliche

Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Kommissariats

21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Seeheim-Jugenheim: Turnhalle mit Farbe beschmiert / Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots) – Nachdem bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen

Samstagmittag (16.3.) und Montagmorgen (18.3.) die Turnhalle einer Schule im

Weedring mit Farbe beschmierten und so einen Schaden von rund tausend Euro

verursachten, sucht die Polizei nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das

Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 entgegen.

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Während Orgelspiel/Unbekannter wirft Stein in Kirchenfenster

Am Montagvormittag (18.03.), gegen 11.30 Uhr, warf ein Unbekannter einen Stein durch ein Fenster der evangelischen Stadtkirche in der Kirchstraße. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Zum Zeitpunkt der Tat wurde gerade an der Kirchenorgel gespielt. Einer Zeugin fiel zur besagten Zeit auf dem Platz vor dem Kirchengebäude ein etwa 1,80 Meter großer, stämmiger Mann mit kurzen Haaren auf, der laut ihren Angaben herumgeschrien haben soll. Bereits in der Nacht zum 27. November 2023 beschädigten Unbekannte drei Fenster der evangelischen Stadtkirche. Es entstand damals ein Schaden von etwa 1800 Euro (wir haben berichtet). Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beamten der Polizeistation Groß-Gerau haben ein Verfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06152/1750.

Groß-Gerau: Sachbeschädigung in Kindergarten

Bislang unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende (15.-18.03.) in einem Kindergarten in der Danziger Straße mehrere Sachbeschädigungen begangen. Die Vandalen beschädigten unter anderem Gebäudeeinrichtungen, wie Beleuchtung und eine Jalousie sowie eine Spielhütte im Außenbereich. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

Odenwaldkreis

Breuberg: Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Breuberg (ots)

Eine Streife der Polizeistation Höchst hat am Dienstag (19.3.) führte eine Geschwindigkeitsmessung in der Höchster Straße durchgeführt und dabei nur wenige Verstöße geahndet. Zwischen 12.30 Uhr und 14.20 wurden auf Höhe des dortigen Pirelli-Werks insgesamt 83 Fahrzeuge gemessen. Auf dem Streckenabschnitt beträgt die zugelassene Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Erfreulicherweise hielten sich die meisten Fahrzeuglenker an diese Geschwindigkeit. Es wurden lediglich sechs Verstöße festgestellt und vor Ort geahndet. Der Fahrer eines Transporters war 27 km/h zu schnell unterwegs und damit unrühmlicher Spitzenreiter an diesem Tag. Ihm und einem weiteren Fahrer erwarten nun jeweils ein Bußgeldverfahren mit einem Punkt in Flensburg. Die Beamtinnen und Beamte der Polizeistation in Höchst werden auch weiterhin Geschwindigkeitskontrollen an dieser Örtlichkeit durchführen.

Reichelsheim/Fränkisch-Crumbach: „Gemeinsam gegen den Fahrraddiebstahl“ – Infostände der Polizei

Reichelsheim/Fränkisch-Crumbach (ots)

Im Gersprenztal wurden in jüngster Vergangenheit mehrere Fahrräder, teils auch hochwertige E-Bikes, gestohlen (wir haben berichtet). Die Schutzleute vor Ort der Polizeidirektion Odenwald bieten daher nun zwei Infostände im Rahmen der Aktion „Gemeinsam gegen den Fahrraddiebstahl“ an. Hierbei möchten die Schutzleute Bürgerinnen und Bürgern Tipps zur Sicherung ihrer Fahrräder geben und haben auch entsprechende Info-Flyer zum Thema parat.

Am kommenden Dienstag (26.03.) sind die Polizisten zwischen 10.00 und 12.00 Uhr in Reichelsheim auf dem Parkplatz des dortigen Edeka-Marktes in der Sudetenstraße 64 anzutreffen. Einen Tag später (Mittwoch, 27.03.) stehen sie für Fragen und Informationen zwischen 09.30 und 11.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Fränkisch-Crumbach, in der Jahnstraße 16 bereit.

Die Schutzleute vor Ort freuen sich auf viele Gespräche und einen informatorischen Austausch.