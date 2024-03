Fahrraddiebstahl an der IGS

Rheinzabern (ots) – An der IGS Rheinzabern kam es am 18.03.2024 zwischen 08:00 Uhr und 12:55 Uhr zum Diebstahl eines verschlossenen Fahrrades. Demnach entwendeten bisher unbekannte Täter ein graues Mountainbike der Firma Rockrider.

Ohne Führerschein unterwegs

Germersheim (ots) – Gestern Mittag kontrollierten Germersheimer Polizisten in der Königsstraße einen 50-jährigen Autofahrer. Dieser war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Sowohl gegen ihn als auch den Halter wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Heuballen auf B9 verloren

Germersheim (ots) – Gestern Mittag gingen bei der Polizeiinspektion Germersheim mehrere Notrufe ein, weil insgesamt drei Heuballen auf der Bundesstraße 9 bei Germersheim lagen. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit einem Heuballen. Glücklicherweise wurde er dabei weder verletzt, noch wurde sein Fahrzeug beschädigt.

Gegen den Verlierer der Heuballen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Heuballen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Brand in einem Recyclingbetrieb

Lustadt (ots) – Am Montag 18.03.2024 gegen 11:00 Uhr, kam es in einem Recyclingbetrieb in Lustadt zum Brand einer Containerschere. Ersten Schätzungen zu Folge dürfte ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich entstanden sein. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die genaue Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Geschwindigkeitskontrollen

Kandel-Langenberg (ots) – Im Bereich Langenberg B9 wurden am 17.03.2024 vormittags für ca. 2 Stunden und nachmittags für ca. 1,5 Stunden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von den knapp 200 gemessenen Fahrzeugen waren ca. 50 zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter des Tages wurde mit 109km/h anstelle der erlaubten 70km/h gemessen.

Schulwegkontrolle

Kandel (ots) – Am 18.03.2024 wurde zwischen 07:35-08:15 Uhr im Bereich der IGS in Kandel eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Acht Elternteile mussten hierbei aufgrund nicht angelegter Sicherheitsgurte verwarnt werden.