Mit Pfefferspray angegriffen

Ludwigshafen (ots) – Eine 17-Jährige war am Montagabend 18.03.2024 um 20:53 Uhr, in der Buslinie 76 vom Berliner Platz nach Maudach unterwegs. Im Bus fuhren auch 2 weibliche Jugendliche mit, die sich in Begleitung eines Erwachsenen befanden. An der Haltestelle „Ortsmitte“ stieg die 17-Jährige aus und wurde von einer der weiblichen Jugendlichen mit einem Pfefferspray attackiert.

Die 17-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Täterin gelang die Flucht. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mit Bus kollidiert

Ludwigshafen (ots) – Ein 38-jähriger Autofahrer übersah am Montag 18.03.2024 um 5:30 Uhr, beim Spurwechsel auf der Bruchwiesenstraße einen neben ihm fahrenden Bus. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Bei dem Unfall wurden keine Fahrgäste im Bus verletzt.

Rennrad entwendet

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Unbekannte entwendeten in dem Zeitraum vom 15.03.2024 bis 17.03.2024 ein rotes Rennrad. Es stand im Tatzeitraum unverschlossen auf einem Grundstück im Ostring. Das Rennrad hatte noch einen Restwert von circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 17.03.2024 bis 18.03.2024 in eine Kleingartenanlage im Ostring ein. Insgesamt wurden drei Gartenparzellen aufgebrochen. Aus den Parzellen wurden Lebensmittel entwendet.

Der Sachschaden durch den Aufbruch der Parzellen beläuft sich auf etwa 2.600 Euro.

Hinweise an die PI Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Einbruchsdiebstahl in Kellerabteil

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Im Zeitraum vom 15.03.2024 bis 18.03.2024 brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil in der Bertold-Brecht-Straße in Ludwigshafen ein. Hierbei betraten die Täter eine offene Kellerparzelle und hebelten die Holzstreben des benachbarten Kellerabteils auf. Entwendet wurden Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 150 Euro.

Hinweise auf einen Täter bestehen bislang keine. Darum bittet die Polizei um ihre Mithilfe. Haben Sie etwas gesehen, wie etwa Personen mit Hebelwerkzeug?

Hinweise an die Polizei unter: 0621 9632403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Montag 18.03.2024 zwischen 9:45-14:30 Uhr, in eine Wohnung in der Mundenheimer Straße ein. Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter: 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fußgänger angefahren

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Ein 25-Jähriger überquerte am Montagnachmittag (18.03.2024, 16:15 Uhr) einen Fußgängerüberweg in der Heinigstraße, als er von einer 67-jährigen Autofahrerin angefahren wurde. Durch die Kollision prallte der 26-Jährige auf die Windschutzscheibes des Fahrzeugs.

Der junge Mann musste anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Ergebnisse der Kontrollwoche mit Schwerpunkt Sicherheitsgurt

Präsidialbereich (ots) – Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich vom 11.03.2024 bis zum 17.03.2023 erneut an der europaweiten Kontrollwoche „Seatbelt“. In diesem Zeitraum wurde bei den Verkehrskontrollen ein besonderes Augenmerk auf den angelegten Sicherheitsgurt aller Fahrzeuginsassen gelegt.

Während der Kontrollwoche wurden insgesamt 1.250 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Polizeikräfte 293 sogenannter Gurtverstöße fest. Ziel der Kontrollen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen indem Verkehrsteilnehmende für die Wichtigkeit des Tragens eines Sicherheitsgurtes sensibilisiert werden.

Durch das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts kommt es nach wie vor zu schwersten Verletzungen bei Verkehrsunfällen. Das Anlegen und darüber hinaus auch das korrekte Anlegen des Sicherheitsgurts könnten diese Verletzungen oftmals verhindern. Daher ist es aus polizeilicher Sicht erforderlich, intensive Präventionsarbeit zu leisten und Verstöße gegen § 21a StVO konsequent zu ahnden.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin: Der Gurt kann im Ernstfall Leben retten! Schnallen Sie sich bitte an, auch auf Kurzstrecken, und seien Sie ihren Kindern, Beifahrenden und Mitinsassen ein Vorbild!

Die Kontrollwoche war ein Teil von Maßnahmen des europaweiten Polizeinetzwerks ROADPOL www-roadpol-eu, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken.