Es gibt sie noch, die ehrlichen Menschen

A65/Edenkoben (ots) – Ein 66 Jahre alter Mann hatte sein Portemonnaie mit 635 Euro Bargeld wie auch immer auf der A65 verloren und dank eines ehrlichen Finders wieder vollständig zurückbekommen.

Bei dem Finder handelt es sich um einen Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, der bei Straßenarbeiten die Börse aufgefunden und diese der Polizei übergeben hatte. Anhand der Papiere konnte der Eigentümer ausfindig gemacht und die Börse ausgehändigt werden. Dieser war hocherfreut.

Raub auf Bäckereifiliale – Zeugen gesucht

Annweiler (ots) – In den frühen Morgenstunden des 18.03.2024 kam zum Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale in der Landauer Straße in Annweiler. Gegen 05:40 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter die Filiale und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe der Einnahmen. Im Anschluss flüchtete er mit einem hellen Kleinwagen, vermutlich einer Mercedes A-Klasse, samt Beute vom Tatort.

Täterbeschreibung:

Männlich schlanke Statur, Sturmhaube, schwarzes Oberteil, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 175-180cm groß, Waffe, Handschuhe.

Wie bereits berichtet kam es am 17.03.2024 gegen 22:45 Uhr an einer Annweilerer Tankstelle zu einem gleichgelagerten Fall, wobei der Täter ohne Erfolg blieb und nichts erbeuten konnte.

Die Landauer Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, insbesondere ob die beiden Taten in Verbindung stehen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Rufnummer 06341-287-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fahrkartenautomat gesprengt – Zeugen gesucht

Rohrbach (ots) – Am 19.03.2024 wurde der Polizei Landau gegen 01:30 Uhr eine Explosion im Bereich des Bahnhofes in Rohrbach gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass durch unbekannte Täter der dortige Fahrkartenautomat gesprengt wurde. Entwendet wurde nichts, es entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden an dem Automaten.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der PI Landau zu melden.

Straßenverkehrsgefährdung – Zeugen gesucht

Herxheim (ots) – Am 19.03.2024 erhielt die Polizeil Landau gegen 18:15 Uhr Kenntnis von einem VW-Fahrer, welcher in Schlangenlinien die Ortseinfahrt Herxheim über die Obere Hauptstraße in Richtung Burggasse befahren haben soll. Hierbei sei der PKW-Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr geraten und habe entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Letztendlich parkte der VW-Fahrer in der Burggasse rückwärts ein und kollidierte mit einer Hauswand. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 2.700 Euro. Vor Ort konnte der 56-jährige Unfallverursacher angetroffen werden.

Bei diesem konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest wurde verweigert. Daher erfolgte die Mitnahme zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden. Von polizeilichem Interesse sind hierbei etwaige gefährdete Verkehrsteilnehmer.

Fahrzeugsicherstellung

Edesheim (ots) – Wegen einer geborstenen Windschutz- und einer mit Klebeband befestigten Heckscheibe wurde am frühen Morgen (19.03.2024, 00:16 Uhr) bei einer Verkehrskontrolle in der Staatsstraße das Fahrzeug eines 29 Jahre alten Autofahrers aus der Südpfalz sichergestellt. Eine EDV-Überprüfung ergab, dass für das Auto kein Versicherungsschutz mehr bestand.

Bei der Durchsuchung konnte dann neben einer Schreckschusswaffe noch festgestellt werden, dass der Fahrer mit 0,89 Promille alkoholisiert gewesen ist. Wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Waffengesetz muss er sich auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Die Ermittlungen dauern an.