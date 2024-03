Maßnahmen zur Gefahrenabwehr gegen gewalttätige Fußballfans

Mainz (ots) – Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fans der Mainzer, Stuttgarter und Augsburger Fanszenen am 22.12.2023 und dem 17.02.2024 im Mainzer Stadtgebiet, wurden durch die Polizeidirektion Mainz umfassende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen.

Begleitend zu den Durchsuchungsmaßnahmen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz am Dienstag 19.03.2024, wurden bei 12 der bislang identifizierten Beschuldigten ein Anhörungsverfahren im Hinblick auf Platzverweisverfügungen zugestellt.

Ziel dieser Maßnahme ist es, identifizierten Gewalttäter den Zutritt zum Stadiongelände für die nächsten Heimspiele des 1. FSV Mainz 05 am 06.04.24 und 13.04.24 und zu anderen in der Fußballszene einschlägigen Örtlichkeiten zu untersagen.

Zudem wurden 32 Beschuldigten Gefährderschreiben übersandt/ausgehändigt. Hiermit soll den Tätern aufgezeigt werden, dass sie namentlich bekannt sind. Die Störung der öffentlichen Sicherheit, Ordnung wird Konsequenzen nach sich ziehen und nicht toleriert.

Durchsuchungsmaßnahmen in 2 Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Landfriedensbruchs durch Fußballfans

Mainz-Innenstadt (ots) – Nachdem es am 22.12.2023 zu einer Auseinandersetzung von Anhängern der Fußballvereine 1. FSV Mainz 05 und der Eintracht Frankfurt in der Holzhofstraße und am 17.02.2024 zwischen Anhängern des FC Augsburg und des 1. FSV Mainz 05 in der Mainzer Neustadt kam, wurden am Dienstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse bei Beschuldigten vollstreckt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz wurden durch einen Ermittlungsrichter am Mainzer Amtsgericht insgesamt 45 Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Diese wurden

mit Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz und Hessen, aber auch in Bayern und NRW vollstreckt.

Die bisherigen Ermittlungen identifizierten 28 Beschuldigte bei der Auseinandersetzung in der Holzhofstraße und 62 Beschuldigte bei der Auseinandersetzung in der Neustadt. Insgesamt waren am heutigen Tage ca. 250 Einsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz im Einsatz, welche zusätzlich durch etwa 50 Beamte der Polizei Bayern unterstützt wurden.

Betrunkener Mann stört Hochzeit

Mainz-Innenstadt (ots) – Einen ungebetenen Gast musste am Samstag 16.03.2024, eine Hochzeitsgesellschaft in einem Hotel in der Rheinstraße ertragen. Der betrunkene Mann, welcher bereits polizeibekannt ist und keinen festen Wohnsitz hat, störte gegen 10:30 Uhr die Feierlichkeiten und wurde durch Polizeibeamte vom Hotel und dem nahen Umfeld verwiesen.

Gegen 12:00 Uhr kam es am Eingang der Malakoff-Passage zu einem weiteren Vorfall, weil der Wohnsitzlose verbal aggressiv gegenüber einer Personengruppe auftrat. Als diese den Sicherheitsdienst der Passage hinzuzog, spitzte sich die Situation zu und der 41-jährige musste durch den Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Polizeikräfte festgehalten werden.

Im Anschluss durfte er seinen Rausch in einer Zelle des Innenstadtreviers ausschlafen.

Streit in Supermarkt

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Samstag 16.03.2024 kam es gegen 20:05 Uhr, zu einem Streit in einem Supermarkt in der Alten Mainzer Straße, bei dem eine betrunkene Frau sehr aggressiv gegenüber einer Gruppe junger Männer auftrat und die gesamte Aufmerksamkeit der Kundschaft und Mitarbeiter auf sich zog.

Selbst in Anwesenheit der Polizeibeamten konnte sich die Frau nur schwer beruhigen, und weigerte sich anfänglich ihre Personaldaten anzugeben. Nachdem sie seitens der Polizei des Marktes verwiesen wurde, machte sie sich widerwillig auf den Heimweg.

Kreis Mainz-Bingen

Ladendiebin beleidigt Polizeibeamte

Stadecken-Elsheim (ots) – Am späten Samstag 16.03.2024 gegen 17:15 Uhr, wurde die Polizei über eine Ladendiebin informiert, die sich unkooperativ verhielt und ihre Personaldaten nicht angeben wollte. In der Bovoloner Allee konnte die Frau in einem Supermarkt angetroffen und die Strafanzeige aufgenommen werden. Sie räumte den Diebstahl ein. Seitens des Supermarktes wurde ein Hausverbot mit sofortiger Wirkung ausgesprochen.

Als die 46-jährige Frau den Eingangsbereich des Marktes nicht verlassen wollte, wurde sie erneut von den Polizeibeamten aufgefordert zu gehen. Der Aufforderung kam sie zwar nach, jedoch nicht ohne die Beamten dabei mehrfach zu beleidigen.

Sie muss sich nun wegen Diebstahl sowie Beleidigung verantworten.

Unfall auf der A60

Heidesheim (ots) – Aufgrund eines Verkehrsunfalls gegen 13.10 Uhr am Dienstag zwischen einem Sattelzuggespann und einem PKW musste die Überleitung von der A60, Fahrtrichtung Koblenz zur A60, Fahrtrichtung Mainz, sowie die Zufahrt aus Fahrtrichtung Autohof Nahetal über einen Zeitraum von 35 Minuten voll gesperrt werden.

Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache berührten sich die Fahrzeuge kurz vor der Auffahrt auf die A60, in Richtung Mainz. Dies führte dazu, dass der PKW sich mehrfach um die eigene Achse drehte und anschließend mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen sowie der Mittelschutzplanke.

Der Fahrer des PKW wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch hinzugezogene Rettungskräfte in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Zeugen, welche Beobachtungen zum Unfallhergang getätigt haben, setzen sich unter der Telefonnummer: 06132 9500 mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung.