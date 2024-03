Kaiserslautern

Wer hat den Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen?

Kaiserslautern (ots) – Die Shoppingtour einer 49-Jährigen endete anders als gedacht. Am späten Montagabend war die Frau in einem Einkaufszentrum im Fackelrondell unterwegs. Nachdem sie in mehreren Geschäften war, fiel ihr auf, dass ihr Geldbeutel aus dem Rucksack fehlte. Offenbar hat ein Langfinger zugelangt und das Portemonnaie gestohlen.

In der Börse befand sich neben Ausweisdokumenten und einer Bankkarte auch ein zweistelliger Geldbetrag. Die Ermittlungen wegen des Taschendiebstahls dauern an. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Mehrere Fensterscheiben eingeworfen

Kaiserslautern (ots) – Ein Zeuge meldete am Montag 18.03.2024 der Polizei, dass unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben auf dem Pfaff-Gelände mit Steinen eingeworfen haben. Vermutlich beschädigten sie die Fenster der alten Speisekammer im Zeitraum von Donnerstag, 15. März ab 17 Uhr bis Montag, 18. März um 08 Uhr.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Verursacher vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefon 0631 369-2250 entgegen. |cla

Parkrempler flüchtet

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Montag 18.03.2024, der Polizei eine Unfallflucht auf einem Supermarktparkplatz in der Merkurstraße. Er beobachtete, wie eine 55-Jährige beim rückwärts Ausparken mit ihrem Mercedes Benz gegen ein parkendes Fahrzeug stieß. Ein weiterer Zeuge machte die Fahrerin noch auf ihren Rempler aufmerksam, diese entfernte sich aber unerlaubt von der Unfallstelle.

Während des Zusammenstoßes saß die Fahrzeughalterin des unfallbeteiligten Autos im Wagen und bestätigte die Angaben der Zeugen. An ihrem PKW entstand ein Sachschaden. Die Streife ermittelte die Verursacherin und erreichte sie telefonisch. Nachdem die Frau mit ihrem Mercedes zur Unfallstelle zurückkehrte, stellten die Beamten einen entsprechenden Schaden an dem Pkw fest. Die 55-Jährige war sich allerdings sicher, keinen Parkrempler verursacht zu haben. Die Ermittlungen dauern an. |cla

Langfinger greift in mehreren Geschäften zu

Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete am Montag 18.03.2024 am Fackelrondell einen Ladendieb. Der 44-Jährige steckte sich in einem Einkaufsmarkt einen Energy-Drink in die Jackentasche. Die Verkäuferin zitierte ihn ins Büro, als er den Verkaufsbereich verlassen wollte. Sie rief die Polizei.

Nach dem Eintreffen der Beamten kam heraus, dass der mutmaßliche Dieb zuvor schon in einem Supermarkt drei Packungen Gebäck gestohlen hatte. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu. |cla

Kreis Kaiserslautern

Wildwechsel verursacht Auffahrunfall

Schopp (ots) – Eine 38-Jährige sowie eine 46-Jährige fuhren am Montagnachmittag, 18. März, die B270 von Hohenecken kommend in Richtung Schopp. Die 38-Jährige musste plötzlich stark abbremsen, da ein Tier die Fahrbahn überquerte. Die 46-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Audi auf den VW Golf auf.

Durch den Aufprall wurden die VW-Fahrerin und ihr Beifahrer sowie die Beifahrerin im Audi leicht verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. An beiden PKW entstand ein Sachschaden. Durch auslaufende Betriebsstoffe war der Audi nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Von dem Tier fehlte jede Spur. |cla

Metall von Firmengelände gestohlen

Sembach (ots) – Am Wochenende wurde eine Firma in der Junker Straße zum Ziel von Einbrechern. Zwischen Samstag 15 Uhr und Sonntag 22 Uhr, betraten die Täter das Grundstück und brachen dort Gebäude auf. Aus den Hallen entwendeten die Langfinger mehrere hundert Kilo Metall und andere Rohstoffe.

Im Gesamten beläuft sich der Schaden auf einen hohen 4-stelligen Betrag. Wie die Täter das Diebesgut von dem Betriebsgelände abtransportierten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Zeugen, denen am Wochenende Fahrzeuge rund die Firma aufgefallen sind oder sonstige auffällige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel: 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei KL zu melden. |kfa