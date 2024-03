Radfahrer missachtet Rotlicht und wird bei Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots) – Ein 23-jähriger Radfahrer befuhr am Montag 18.03.2024 gegen 17.20 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Mannheim-Innenstadt und missachtete hierbei

das für ihn geltende Rotlicht. So kam es zu einer Kollision mit einem Rettungswagen, welcher nach rechts auf die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Weinheim abbog.

Der Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Rettungswagen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

51-jähriger Mann wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls festgenommen

Mannheim (ots) – Ein 51-jähriger Tatverdächtiger soll am Freitag, den 15.03.2024 gegen 01:15 Uhr im Mannheimer Quadrat I 7 erst in ein Mehrfamilienhaus und anschließend in eine dortige Wohnung im Erdgeschoss eingebrochen sein. Zum Tatzeitpunkt wurden an dem

Gebäude Renovierungsarbeiten durchgeführt, sodass ein Styroporblock vorübergehend in der Eingangstür verbaut wurde.

Der 51-Jährige soll diesen zersägt und sich so unbefugt Zutritt zum Gebäudeinneren verschafft haben. Anschließend soll er sich zu der Wohnungstür einer 34-Jährigen und deren Partner begeben und diese mittels eines unbekannten Gegenstands geöffnet haben. Im

Inneren soll er eine Umhängetasche an sich genommen haben und beim Betreten des

Schlafzimmers durch die 34-jährige Wohnungsinhaberin überrascht worden sein, die

zuvor durch die ungewöhnlichen Geräusche wach wurde.

Der 51-Jährige habe anschließend umgehend die Flucht ergriffen und ließ die zuvor an sich genommene Umhängetasche im Flur des Mehrfamilienhauses zurück. Die alarmierten

Polizeibeamten der Polizeihundeführerstaffel konnten den 51-Jährigen im Nahbereich feststellen und widerstandslos festnehmen.

Der Tatverdächtige wurde am 15.03.2024 dem Haftrichter des Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Mannheim beantragten

Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in

eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim und

der Staatsanwaltschaft Mannheim, insbesondere auch zu der Frage, ob dem 51-Jährigen noch weitere Einbrüche zugeordnet werden können, dauern an.

Unbekannte versuchen LKW zu stehlen

Mannheim (ots) – Eine unbekannte Täterschaft stach das Türschloss einer in der

Mundenheimer Straße abgestellten Zugmaschine auf. Anschließend schloss sie die Zündung kurz und fuhr zu einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Auflieger.

Allerdings gelang es der Täterschaft nicht, den Anhänger mit der Zugmaschine zu verbinden und gab schließlich ihr Tun auf. Allerdings stahl sie noch den Fahrtenschreiber, bevor sie den Tatort endgültig verließ. Das Kriminalkommissariat Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Tel: 0621/174-4444 zu melden.

Reifenplatzer führt zum Unfall

Mannheim (ots) – Aufgrund eines geplatzten Reifens verursachte eine 59-Jährige am Montag 18.03.2024 gegen 10.35 Uhr einen Unfall mit ca. 15.000 Euro Sachschaden. Sie

befuhr mit ihrem BMW die Waldhofstraße, als ihr ein Vorderreifen platzte und die Airbags auslösten.

Anschließend kam die BMW-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten VW sowie der Schutzvorrichtung für einen dort gepflanzten Baum. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 59-Jährige verletzt sich bei dem Unfall leicht, musste jedoch vorerst nicht medizinisch versorgt werden. Sie konnte nach der Unfallaufnahme nach Hause gehen, um sich dort von dem Schock zu erholen.

Jugendliche werfen Farbbeutel von Brücke – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau/B 36 (ots) – Am Montag 18.03.2024 befuhr eine 23-Jährige gegen 13:35 Uhr, mit ihrem Auto die B 36 in Fahrtrichtung Neckarau. Als sie auf Höhe der Abfahrt

Rheinau angekommen war, wurde ihr Auto von einer Brücke mit Farbbeuteln beworfen, wodurch ihre Sicht stark eingeschränkt wurde, da u.a. ihre Windschutzscheibe getroffen wurde.

Glücklicherweise konnte die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug behalten, sodass niemand verletzt wurde. Zeugen und weitere Geschädigt werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Tel: 0621-833970, zu melden.

Einbrecher in Schönau unterwegs

Mannheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitagabend und Montagfrüh brach eine unbekannte Täterschaft in ein Haus in der Straße „Danziger Baumgang“ ein. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich die Täterschaft über die von der Straße abgewandte Hintertür Zutritt in das Haus.

In den Räumlichkeiten des Erdgeschosses manipulierte die Täterschaft einen

Bewegungsmelder und die installierte Überwachungstechnik. In einem Zimmer wurden mehrere Schubladen durchsucht. Was genau entwendet wurde, ist bislang unklar. Der Polizeiposten Mannheim-Schönau übernahm die weiteren Ermittlungen

Totalschaden nach Kontrollverlust eines Autofahrers

Mannheim (ots) – Im Bereich des Lindenhofs verunfallte am Montagabend gegen 20 Uhr ein Autofahrer. Ein 49-jähriger KIA-Fahrer befuhr die Speyerer Straße nach links in Richtung

Neckarauer Übergang und verlor dabei, aus bislang noch ungeklärter Ursache, die

Kontrolle über sein Auto, sodass der Mann mit seinem Fahrzeug die Straßenbahnschienen in Richtung Hochschule Mannheim kreuzte und gegen eine Gebäudemauer prallte.

Hierbei wurde ein Fahrradabstellbügel sowie ein dort angeschlossenes Fahrrad mit Anhänger stark beschädigt, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand. Das Auto war nach dem Aufprall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe beläuft sich dabei auf etwa 10.000 Euro.

Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nicht, wurde jedoch vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht und medizinisch betreut.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob möglichweise ein medizinisches Problem die Ursache für den plötzlichen Kontrollverlust des 49-Jährigen war, ist bislang noch nicht bekannt.

Betrugsmasche Anlagebetrug verursacht hohe Schadenssummen

Mannheim (ots) – Einer neuen Betrugsmasche fielen in Mannheim gleich zwei Personen zum Opfer, die durch den Betrug hohe Vermögensschäden erlitten. Eine 33-Jährige lernte über eine Dating App einen bislang unbekannten Täter kennen, mit dem sie sich über Vermögensaufbau und Trading unterhielt. In vermeintlich guter Absicht gab dieser der 33-Jährigen Tipps, wie sie investieren soll.

Am Ende bemerkte die 33-Jährige die Betrugsmasche und stellte fest, dass ihr ein Vermögensschaden in Höhe eines mittleren 5-stelligen Betrages entstanden war.

Ebenfalls ein hoher Vermögensschaden in Höhe eines mittleren 5-stelligen Betrages entstand einer 62-Jährigen, die auf eine bislang unbekannte Täterschaft reinfiel, die vorgab, beim Vermögensaufbau helfen zu wollen. Diese versprachen Gewinne über eine Geldanlage mit Bitcoins und künstlicher Intelligenz.

Hierfür überwies die 62-Jährige einem vermeintlichen Unternehmen über Monate hinweg

diverse ‚Gebühren‘ in der Hoffnung, so eine hohe Gewinnausschüttung zu erhalten. Nachdem sie diese nicht erhielt, fiel der Betrug auf und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim

übernommen. Wie sie sich vor dieser und anderen Betrugsmaschen schützen können, erfahren sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/