Raub aus PKW

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 18.03.2024 gegen 12:10 Uhr, kam es in der Von-Kieffer-Straße auf Höhe des Parkplatzes „Am Sandloch“ zu einem Raub. Dabei wurde ein 36-Jähriger von 2 Personen aus seinem Fahrzeug gezogen und von einer dieser beiden festgehalten. Die zweite Person entwendete währenddessen aus dem Fahrzeug den Geldbeutel, in dem sich neben Dokumenten eine geringe Menge Bargeld befand.

Nachdem die Täter den Geldbeutel an sich nahmen, gingen diese zu ihrem Fahrzeug und fuhren davon. Zu dem Fluchtfahrzeug sind die Marke und das Kennzeichen unbekannt.

Die Täter waren dunkel gekleidet mit schwarzem Pullover, etwa 1,80 m groß und breit gebaut. Bei der Tat trugen beide Täter Skimasken und Handschuhe.

Weitere Hinweise sind nicht bekannt. Haben Sie etwas beobachtet? Können Sie z.B. Angaben zum Fluchtfahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Ludwigshafen 1, Tel 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Jacke aus Gaststätten-Toilette gestohlen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein 38-Jähriger vergaß am Sonntag 17.03.2024 gegen 15:30 Uhr, seine Hugo-Boss-Jacke in der Toilette einer Gaststätte in der Schanzstraße. Als er nach mehreren Stunden seine Jacke holen wollte, war diese gestohlen. In der Jacke befand sich ein Geldbeutel mit Dokumenten und einer hohen vierstelligen Bargeldsumme. Nach derzeitigem Ermittlungstand dürfte es sich bei dem Täter um einen der Gäste der Wirtschaft handeln.

Sie haben etwas beobachtet oder können Hinweise geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Brand unter der Hochstraße

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 16.03.2024 gegen 14:30 Uhr, kam es unter der Hochstraße in Ludwigshafen auf Höhe der Bürgermeister-Kutterer-Straße zu einem Brand. Durch die Polizei wurde festgestellt, dass es sich um einen brennenden Müllberg handelte. Das Feuer konnte durch die Polizeibeamten mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Durch das Feuer wurde eine Säule der Brücke beschädigt.

Ob weitere Bauteile des Brückenabteils beschädigt wurden, wird derzeit geprüft. Der betroffene Teil der Fahrbahn ist derzeit aufgrund einer Baustelle gesperrt, weshalb von keiner Gefährdung ausgegangen wird. Eine genaue Schadenshöhe wird aktuell ermittelt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Aus diesen Grund bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de