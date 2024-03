Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Böhl-Iggelheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00:50 Uhr wurde ein 35-Jähriger Roller-Fahrer in der Mühlwiesenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Im Rahmen der Kontrolle konnten konkrete Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden.

Zudem konnte im Rahmen einer Durchsuchung ein Behältnis mit Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Durch einen Arzt wurde eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Unfall mit Velomobil

Römerberg (ots) – Am Sonntag um 15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der L507 und K25 zwischen den Ortschaften Römerberg/Schwegenheim/Lingenfeld zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem sogenanntes Velomobil (meist ein vollverkleidetes Liegedreirad). Ein 48-jähriger PKW-Fahrer fuhr auf der K25 von Römerberg-Mechtersheim in Richtung Schwegenheim, im Kreuzungsbereich zur L507 übersah er die bevorrechtigte 54-jährige Velomobilfahrerin, die von Lingenfeld kam und kollidierte mit ihrem Fahrzeug.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 54-Jährige und verletzte sich leicht am Arm. Eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst lehnte sie ab. Am PKW des 48-Jährigen entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Am Velomobil entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Rollerdiebstahl

Rödersheim-Gronau (ots) – Am Sonntagabend (17.03.2024) im Zeitraum von 21 Uhr bis 22 Uhr ereignete sich der Diebstahl eines Motorrollers, welcher zuvor durch den 17-Jährigen Eigentümer auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet mögliche Zeugen des Diebstahls sich unter Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Einbruch in Garage und Gartenhaus – Zeugen gesucht

Maxdorf (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag 17.03.2024 zwischen 00:45 Uhr und 13.30 Uhr, Zugang zu einer Garage und einem Gartenhaus in Maxdorf, im Eppsteinerweg. Hierbei wurde ein E-Bike entwendet. Durch das gewaltsame Öffnen des Gartenhauses entstand an diesem Sachschaden.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten sich an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 oder an die Polizeiinspektion Frankenthal unter: 06233-3130 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss verhindert

Waldsee (ots) – Am 17.03.2024 gegen 18:30 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen 69-Jährigen Mann in seinem PKW in der Albert-Einstein-Allee aufmerksam. Bei dem Mann konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Da sich keine Hinweise auf eine vorangegangene Fahrt unter Alkoholeinfluss ergaben, wurde lediglich der Schlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt präventiv sichergestellt.

Verkehrsunfall am Sülzerhof – Hinweise erbeten

Mutterstadt (ots) – Am Sonntagabend (17.03.2024, 19:40 Uhr) verursachte ein 35-jähriger Radfahrer vermutlich an der L524 in Höhe des Sülzerhofes einen Unfall mit einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin. Statt seiner Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen, flüchtete der 35-Jährige. Die Fahrradfahrerin, bei der es sich um ein junges Mädchen handelt, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Ihr Fahrrad war nach dem Unfall beschädigt. Das Mädchen wurde durch einen aufmerksamen 49-jährigen Zeugen in der Straße „Hillensheimer Hof“ in Mutterstadt angesprochen. Als sie ihm von dem Unfall erzählte, machte sich der Zeuge auf die Suche nach dem Unfallverursacher. Durch den engagierten Einsatz des 49-Jährigen konnte der 35-Jährige in Ludwigshafen-Ruchheim von der Polizei kontrolliert werde. Er war alkoholisiert (2,42 Promille laut Atemalkoholtest) und wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen.

Der Polizeikräften gegenüber räumte er den Unfall sowie die Flucht ein. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Unfallflucht verantworten müssen. Das Mädchen konnte nicht mehr angetroffen werden. Laut des Zeugen sei sie von ihrem Vater in einem weißen SUV abgeholt worden. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet weitere Zeugen, insbesondere aber das unfallbeteiligte Mädchen, sich unter Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall mit Verletzten unter Alkoholeinfluss

Lambsheim (ots) – Am 17.03.2024 gegen 16.00 Uhr, wurde auf der K2 zwischen Lambsheim und Gerolsheim ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw die K2 in Richtung Lambsheim. Augenscheinlich aufgrund Alkoholeinflusses verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr zunächst rechts in den Grünstreifen und geriet nach Gegenlenken in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Pkw einer 60-jährigen Frau aus Großniedesheim.

Hiernach überschlug sich der Pkw der 20-Jährigen und kam auf der Seite liegend im linksseitig Feld zum Stillstand. Die 20-Jährige wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht. Die 60-Jährige und ihr 65-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 23.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der 20-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die K2 komplett gesperrt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.