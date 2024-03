Körperliche Auseinandersetzung in einer Asylaufnahmeeinrichtung

Speyer-Nord (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 18.03.2024 gegen 15.35 Uhr, in einer Asylaufnahmeeinrichtung zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der es nach aktuellem Sachstand jedoch nicht zu lebensbedrohlichen Verletzungen gekommen ist.

Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort dauern aktuell an.

Gefährliches Fahrmanöver auf der B9

Speyer (ots) – Am Sonntag kurz vor 20 Uhr, fuhr ein 34-Jähriger mit seinem PKW auf dem rechten Fahrstreifen der B9 in Richtung Germersheim. An Auffahrt Speyer-West fuhr ein „giftgrüner“ PKW der Marke Skoda auf die B9 in gleicher Richtung auf. Der PKW nutzte hierfür jedoch nicht den Beschleunigungsstreifen, sondern fuhr direkt auf den rechten Fahrstreifen. In der Folge sah sich der 34-Jährige gezwungen nach links auszuweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Skoda zu verhindern.

Zwischen zwei Außenspiegeln beider Fahrzeuge kam es jedoch trotzdem zur Berührung, infolge dessen der Beifahrerspiegel des 34-Jährigen nach vorne geklappt wurde, Beschädigungen wurden zunächst nicht festgestellt. Der unbekannte Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort, während der PKW des 34-Jährigen aufgrund des Ausweichmanövers zunächst ins Schlingern geriet, jedoch wieder eingefangen und am Fahrbahnrand zum Stillstand abgebremst wurde.

Zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer erkundigten sich anschließend nach dem Wohlbefinden des 34-Jährigen, der sehr aufgelöst, ansonsten jedoch unverletzt war. Die beiden aufmerksamen Verkehrsteilnehmer setzten ihre Fahrt anschließend fort, der 34-Jährige fuhr von der Bundesstraße ab und verständigte hiesige Dienststelle.

Bei dem Skoda handelte es sich um einen Crossover/SUV, in „giftgrüner“ Farbe und durchgehendem Leuchtband am Heck.

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall oder dem grünen Skoda geben? Zeugen, die beiden aufmerksamen Verkehrsteilnehmer oder der Skoda-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Kleinkraftrades

Speyer (ots) – Am 17.03.2024, in der Zeit zwischen 10-18 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Roller in der Straße Am Germansberg. Das schwarz-orange-farbene Kleinkraftrad der Marke Generic war unter einem Vordach vor einem Mehrparteienhaus abgestellt und mittels Lenkradschloss und zusätzlichem Schloss am Vorderrad gesichert.

Wer hat zu oben genanntem Zeitraum Am Germansberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Mehrere Trunkenheitsfahrten

Speyer (ots) – Am Sonntagmittag wurde im Stadtgebiet bei zwei Verkehrskontrollen festgestellt, dass die jeweiligen Fahrer die Fahrzeuge unter Einfluss von berauschenden Mitteln führten. Bei einem 37-jährigen PKW-Fahrer bemerkten die eingesetzten Beamten während der Kontrolle in der Kurt-Schumacher-Straße Atemalkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille, weshalb mit dem Mann auf der Dienststelle eine Evidentialmessung durchgeführt wurde.

Ein 20-jähriger PKW-Fahrer wurde in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis, aber berauscht von Betäubungsmitteln. Ein Urin-Test reagierte positiv auf Kokain, weshalb ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen die beiden Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Gegen den 20-Jährigen zudem ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.