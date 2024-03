Im Wellbachtal aus Kurve geflogen

Annweiler (ots) – Am 17.03.2024 befuhr ein 35-Jähriger Yamaha-Fahrer gegen 16 Uhr die B48 von der B10 kommend in Richtung Johanniskreuz. In einer Rechtskurve schätzte dieser wohl den Kurvenradius falsch ein, verlor die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte. Er wurde durch den Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro.

Versuchter Überfall auf Tankstelle

Annweiler (ots) – Am 17.03.2024 versuchte gegen 22:45 Uhr ein unbekannter Täter die Tankstelle in der Zweibrücker Straße in Annweiler zu überfallen. Hierbei fuhr dieser zunächst mit einem silbernen/grauen Mercedes auf das Tankstellengelände. Anschließend versuchte er in das Innere der Tankstelle zu gelangen.

Es befand sich zwar noch ein Mitarbeiter in der Tankstelle, die Tür zum Verkaufsraum war jedoch bereits verschlossen. Der Täter ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit seinem PKW in Richtung Ortsmitte. Er war bei Tatausführung mit einer Sturmhaube bekleidet und hielt eine Waffe in der Hand.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat/Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung

Herxheim (ots) Am 14.03.2024 gegen 17 Uhr befuhr die Geschädigte die Ortsrandstraße Süd-West in Herxheim. Zunächst fuhr ein roter Audi Avant mehrfach dicht auf, bedrängte die Geschädigte und bremste dann wieder in kurzem Abstand hinter ihr ab. Aufgrund dieses Verhaltens ließ die Geschädigte kurz vor dem Kreisel an der L542 den Audi passieren.

Dieser beschleunigte und fuhr unvermittelt in den Kreisel ein. Zwei sich bereits im Kreisel befindliche Fahrradfahrer mussten hierbei stark abbremsen um den Zusammenprall zu vermeiden. Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Landau unter der Tel.Nr. 06341/287-0 zu melden.

Alkoholkontrolle

A65/Pfälzer Weinstraße West/Ost (ots) – Vor Ende des Nachtfahrverbots um 22 Uhr wurden am Sonntagabend (20 Uhr bis 22 Uhr) 26 LKW-Fahrer hinsichtlich ihrer Verkehrstauglichkeit überprüft.

Bei 6 Kraftfahrern musste der Fahrzeugschlüssel sowie die Ladepapiere sichergestellt werden, weil sie zwischen 1,06 und 2,6 Promille Atemalkohol intus hatten. Die Fahrer waren im Begriff, nach 22 Uhr ihre Tour fortzusetzen. Bis zur vollständigen Nüchternheit mussten sie pausieren.