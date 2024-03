Main-Taunus: Die Polizei-News

Trainer schlägt zu,

Sportanlage Hofheim, Schlossstraße, Sonntag, 17.03.2024, 17:30 Uhr

(oze)Der Trainier der Gastmannschaft wurde am Sonntag bei einem Fußballspiel auf einem Sportplatz in der Schlossstraße in Hofheim gewalttätig gegenüber den Spielern der Heimmannschaft.

Nachdem der Trainer zuerst einige Spieler der Heimmannschaft angepöbelt haben soll, trat er an die Mittelfeldlinie und fing mit einem weiteren Spieler eine handfeste Auseinandersetzung an, in dessen Verlauf er diesem mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Anschließend flüchtete der Trainer vom Spielfeld. Die Polizei wurde hinzugezogen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Trainer wird sich wegen Körperverletzung verantworten müssen.

Angriff auf Schiedsrichter,

Sportplatz Hattersheim, Karl-Eckel-Weg, Sonntag 17.03.2024, 17:18 Uhr

(oze)Ein Schiedsrichter wurde am Sonntag in Hattersheim bei einem Fußballspiel im Karl-Eckel-Weg von der Heimmannschaft angegriffen und verletzt, er musste sich bis zum Eintreffen der Polizei einschließen.

Nach der 88. Spielminute zog der Schiedsrichter auf dem Sportplatz die Aggression der Heimmannschaft auf sich, indem er einen Freistoß pfiff. Mindestens zwei der Spieler schlugen mit der Faust auf den Unparteiischen ein und zogen an seinen Haaren. Erst als Spieler der Gastmannschaft dazwischen gingen, konnte der Schiedsrichter flüchten und schloss sich bis zum Eintreffen der Polizei in der Schiedsrichterkabine ein. Die Polizei in Hofheim leitete Verfahren gegen die beiden Spieler ein, die sich nun wegen Körperverletzung verantworten müssen.

Trickbetrug bei Seniorin,

Eschborn, Hauptstraße, Samstag, 16.03.2024 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

(oze)Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am Samstag in Eschborn unter falschem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer älteren Dame und entwendete ihre Geldbörse.

Der Täter gaukelte der Seniorin in der Hauptstraße am Samstagmorgen vor, Elektriker zu sein und die Elektronik der Dame überprüfen zu müssen. Im Verlauf der „Arbeit“ durchwühlte der falsche Handwerker die Handtasche der Frau und entnahm das Portemonnaie. Der Dieb verschwand dann in unbekannte Richtung. Der Dieb wurde von der Geschädigten zwischen 40 und 50 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank mit kurzen braunen Haaren beschrieben. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch und trug Alltagskleidung.

Momentan kommt es zu Häufungen von Trickdiebstählen mit dem Modus Operandi „falsche Handwerker“. Die Diebe geben sich dabei als Handwerker aus. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie selbst nicht bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei.

Rassistische Beleidigung mit Körperverletzung, Eschborn, Am Stadtpfad, Sonntag, 17.03.2024, 12:30 Uhr

(oze)Ein Mann mit Fahrrad soll am Sonntag in Eschborn drei Minderjährige rassistisch beleidigt und dabei einen von ihnen angegriffen haben.

Drei Jugendliche spielten im Bereich der Hanny-Franke-Anlage, als sich ihnen ein augenscheinlich unbekannter Mann auf einem Fahrrad nährte. Vor Ort fing der Mann an, die Jugendlichen rassistisch zu beleidigen. Danach ging er zu einem der Jungen, packte diesen im Bereich des Halses und fügte ihm Schmerzen zu. Daraufhin entfernte sich der Mann in Richtung Ginnheimer/Praunheimer Straße. Der Radfahrer wurde von den Jugendlichen als zwischen 35 Jahren und 45 Jahren beschrieben. Er soll einen mitteleuropäischen Phänotyp haben und etwa 1,70 Meter groß sein. Auffallend waren wohl seine Glatze und dickliche bis kräftige Statur. Er trug weiterhin schwarze Sportbekleidung und blaurote Fahrradschuhe. Das Fahrrad war wohl ein Herrenrad in der Farbe Schwarz-Rot mit weißer Schrift. Personen, die Zeugen des Vorfalls waren oder die oben genannte Person bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0.

Streit eskaliert und endet mit Nasenbiss, Hofheim am Taunus, Marxheim, Ahornstraße, Sonntag, 17.03.2024, 15:44 Uhr

(oze)Zwei Männer gerieten am Sonntag in Hofheim Marxheim so in Streit, dass sie sich auf der Straße prügelten und Steine schmissen.

Die zwei Kontrahenten stritten sich in der Ahornstraße in einer Unterkunft um einen geschuldeten Geldbetrag. Ihren zuerst verbalen Streit verlagerten sie auf die Straße, in der es dann zu einer handfesten Auseinandersetzung kam. Im Rahmen dessen flog nicht nur das Handy von einem der Beteiligten, sondern auch ein Stein, der in das Fahrzeug eines gänzlich Unbeteiligten einschlug. Erbost über den Wurf biss der Verfehlte dem Werfer in die Nase. Beide Beteiligten wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Nasenverletzte musste sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Steinewerfer wird sich entsprechend für den Schaden am Pkw verantworten müssen. Darüber hinaus leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Kinderfahrrad gestohlen,

Flörsheim, Höllweg, Sonntag, 17.03.2024, 19:10 Uhr

(oze)Ein bislang unbekannter Jugendlicher nahm am Sonntag in Flörsheim einem Kind das Fahrrad weg und verschwand damit.

Der 12-Jährige hielt sich mit seinem Rad in der Unterführung beim S-Bahnhof auf, als sich ein älterer Junge näherte und derart an seinem Fahrradlenker zog, dass der Jüngere das Rad losließ. Der andere Junge flüchtete dann mit dem Kinderfahrrad, welches einen Wert von etwa 540 Euro hatte, in Richtung Höllweg. Der Fahrraddieb wurde beschrieben als etwa 16-17 Jahre alt, 1,75 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, er hatte schwarze, leicht gelockte Haare. Er trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose und der Marke „Balenciaga“ Schuhe. Auffallend war, dass der Täter lispelte. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Mehrere Kellerräume aufgebrochen,

Eschborn, Rödelheimer Straße, Freitag, 15.03.2024 10:00 Uhr bis Sonntag 17.03.2024 19:00 Uhr

(oze)Unbekannte Täter brachen am Wochenende in mehrere Kellerräume in Eschborn ein.

Die Kellerräume wurden zwischen Freitagmorgen und Sonntagabend in einem Wohnkomplex in der Rödelheimer Straße aufgebrochen. Wie der oder die Täter in das Objekt gelangten, ist bis dato unklar. Im Kellerbereich brachen die Diebe mehrere Abteile auf und entwendeten verschiedene Gegenstände. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert, das Diebesgut auf etwa 100 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 melden.

In Wohnhaus eingebrochen,

Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Am Honigbirnbaum, Samstag, 16.03.2024, 10:00 Uhr bis 20:04 Uhr

(oze)Unbekannte haben am Samstag ein Wohnhaus in Neuenhain aufgebrochen.

Die Abwesenheit eines Hausbesitzers nutzten Diebe aus, um am Samstag in ein Haus in der Straße „Am Honigbirnbaum“ einzubrechen. Die Täter öffneten die Terrassentür gewaltsam und betraten das Haus. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher die Schränke. Ob etwas fehlt ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird mit circa 500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0.

Beim Joggen angegriffen worden,

Hofheim am Taunus, Lorsbach, Münsterer Straße, Freitag, 15.03.2024, 16:30 Uhr

(oze)Ein 62-Jähriger wurde am Freitag in Lorsbach beim Joggen angegriffen.

Der Jogger befand sich gerade in der Münsterer Straße, als ihm ein etwa 30-Jähriger Mann mit einem BMX-Rad schiebend entgegenkam. Der 62-Jährige berührte dabei den Mann mit dem Fahrrad. Dieser wurde daraufhin so aggressiv, dass der Jogger flüchten wollte und dabei stürzte. Der 30-Jährige schlug nun wiederholt auf den am Boden liegenden 62-Jährigen ein und verletzte diesen dabei. Danach entfernte sich der Angreifer unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Der Angreifer soll etwa 1,85 Meter groß sein, eine kräftige Statur haben und schwarze glatte Haare, fast schulterlang. Das BMX-Rad soll dunkelgrün gewesen sein. Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Schwerlasttransporter beschädigt Haus, Hofheim am Taunus, Lorsbach, Alt Lorsbach, Montag, 18.03.2024, 07:12 Uhr

(oze)Ein Sattelzug beschädigte am Montag in Hofheim gleich zwei Häuser sowie ein Straßenverkehrsschild.

Heute Morgen verursachte gegen 07:10 Uhr ein Schwerlasttransport, welcher ein „Tiny“-Haus geladen hatte, einen Sachschaden an einem Verkehrszeichen sowie einem Wohnhaus, darüber hinaus beschädigte er bei dem Unfall das geladenen „Tiny“-Haus sowie seinen Sattelschlepper. Der Schwerlasttransport hatte zuvor beabsichtigt, zu seiner Entladestelle in der Straße „Im Lorsbachtal“ zu gelangen. Jedoch missachtete er hierbei das derzeitige Durchfahrtsverbot für LKW im Hofheimer Stadtteil. Bei seinem Versuch durch die Straße „Alt Lorsbach“ zu manövrieren, streifte das Gespann ein Verkehrsschild sowie ein Wohnhaus und verursachte einen erheblichen Sachschaden. Die Polizei konnte den Fahrer ermitteln und kontrollieren. Ob dieser das Verbot der Durchfahrt für den Schwerlastverkehr nicht bemerkt oder bewusst ignoriert hatte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Da der Fahrer sich nach dem Unfall unerlaubt entfernte hatte, ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf über 30.000 Euro geschätzt.

Meldungen vom Wochenende

Mercedes-Benz von Parkplatz entwendet / Samstag, 16.03.2024, 18 Uhr bis 21 Uhr / Konrad-Adenauer-Ufer, 65439 Flörsheim am Main

Im o.g. Tatzeitraum kam es in Flörsheim am Main zur Komplettentwendung eines grauen Mercedes-Benz GLA (Bj. 2015). Das Fahrzeug wurde durch den Eigentümer zuvor auf dem Parkplatz am Konrad-Adenauer-Ufer abgestellt und verschlossen. Der Wert des Fahrzeugs beträgt ca. 10.000EUR.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 zu melden.

Diebesbande auf frischer Tat festgenommen / Sonntag, 17.03.2024, 00:30 Uhr / Rossertstraße, 65795 Hattersheim am Main

Eine aufmerksame Zeugin meldete nach Mitternacht bei der Polizeistation Hofheim mehrere verdächtige Personen mit Müllsäcken in der Rossertstraße. Mehrere eingesetzte Streifen der Polizeistation Hofheim konnten in einer Seitenstraße mehrere Personen antreffen. Diese stehen nach ersten Ermittlungen vor Ort im Verdacht, zuvor in mehrere Lagerräume von Mehrfamilienhäusern eingebrochen zu sein. Es konnte Diebesgut vor Ort sichergestellt werden. Da vier der fünf ausländischen Tatverdächtigen über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügten, wurde bei ihnen eine Sicherheitsleistung erhoben. Einer der Tatverdächtigen wurde zudem per Haftbefehl gesucht. Er wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die vier verbliebenen Tatverdächtigen wurden von der Polizeidienststelle entlassen.

Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Sulzbach (Ts.), unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 in Verbindung zu setzen.

Erheblich alkoholisierter Fahrzeugführer mit beschädigtem Pkw in Schwalbach (Ts.) unterwegs / Sonntag, 17.03.2024, 04:30 Uhr, A66, L3005, 65824 Schwalbach (Ts.)

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizeistation Eschborn ein vermutlich alkoholisierter Fahrzeugführer gemeldet. Eine Streife der Dienststelle konnte den 34-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Homburg schließlich in Schwalbach (Ts.) kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 2,06 Promille. Der Fahrzeugführer wurde für eine Blutentnahme in das Krankenhaus Bad Soden (Ts.) verbracht. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs konnte das Fehlen eines Reifens festgestellt werden. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs konnte darüber hinaus Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte am Krankenhaus entlassen. Weitere Ermittlungen bezüglich des Betäubungsmittels und des beschädigten Fahrzeugs dauern an.

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Stefan Schulz, PHK und KVD, Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 – 0.

Einbrecher in Diedenbergen,

Diedenbergen, Casteller Straße,

Freitag, 15.03.2024, 23:30 Uhr

(ll) Einbrecher drangen am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in Diedenbergen ein.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gegen 23:30 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Casteller Straße. Die Täter durchsuchten die Wohnung und flüchteten im Anschluss mit dem Diebesgut, vermutlich in einem älteren Grand Cherokee, vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Regionalen Kriminalinspektion Main-Taunus unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Unbefugte betreten alte Ländcheshalle,

Wallau, Am Rheingauer Weg,

Freitag, 08.03.2024, 10:00 Uhr bis Freitag, 15.03.2024, 09:20 Uhr

(ll) Wie der Polizeistation in Hofheim am Freitag bekannt wurde hatten unbekannte Täter zwischen dem 08.03.2024, 10:00 Uhr und dem 15.03.2024, 09:20 Uhr die Scheibe der Seiteneingangstür der alten Ländcheshalle eingeschlagen. Nachdem die Täter unbefugt die Räumlichkeiten der Sporthalle am Rheingauer Weg betraten, flüchteten diese in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschaden von etwa 50 EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

E-Scooter am Bahnhof gestohlen,

Niederhöchstadt, Brunnenstraße, S-Bahnhof,

Donnerstag, 14.03.2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 15.03.2024, 11:20 Uhr (ll) Der Geschädigte hatte seinen E-Scooter am Donnerstag gegen 17:00 Uhr mit einem Schloss am Fahrradständer des S-Bahnhofs in Niederhöchstadt gesichert. Als er am 15.03.2024 wiederkehrte, stellte er fest, dass das Schloss gewaltsam geöffnet und der E-Scooter der Marke NINEBOT entwendet wurde. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der (06196) 9695 – 0 zu melden.

Unfallverursacher flüchtet,

Kelkheim, B455, Waldparkplatz zwischen Fischbach und Schneidhain, Freitag, 15.01.2024, 10:00 Uhr bis Freitag, 15.03.2024, 12:30 Uhr

(ll) Auf dem Waldparkplatz zwischen Schneidhain und Fischbach kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Fahrzeug, bei dem das unfallverursachende Fahrzeug sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Geschädigte hatte ihren weißen Renault Capture am Freitag gegen 10:00 Uhr auf dem Waldparkplatz ordnungsgemäß geparkt. Nachdem sie von ihrem Spaziergang zurückkehrte, stellt sie einen Unfallschaden an der Front ihres Fahrzeugs fest. Das verursachende Fahrzeug hatte sich vom Unfallort entfernt ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachaschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.