Streithähne verursachen Unfall

A 61/Worms (ots) – Zu einem völlig vermeidbaren Verkehrsunfall zwischen zwei LKW kam es am 16.3.2024 gegen 06 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Norden bei Worms. Die beiden LKW wurden wurden dabei einem 51-Jährigen und einem 62-Jährigen gelenkt. Als zunächst der 62-Jährige den 51-Jährigen überholte, soll der Jüngere dem Älteren beleidigende Gesten gezeigt haben, da der Ältere den Jüngeren vorher genötigt haben soll.

Daraufhin hielten die beiden verbotswidrig auf dem Seitenstreifen an, um die Situation zu klären. Dabei hatte es der 51-Jährige offenbar versäumt, die Bremse seines LKW ordnungsgemäß zu betätigen und der LKW rollte auf den stehenden LKW des 62-Jährigen. An beiden Trucks entstanden leichte Sachschäden.

Das Fazit: Der 62-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr rechnen. Den 51-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Beleidigung, sowie ggfs. ein Bußgeld, weil er seinen LKW nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert hatte und es dadurch zum Unfall kam. Die Polizei weist darauf hin, dass solche Verkehrsvorgänge nicht auf der Autobahn zu klären sind und ein Halten und Parken dazu verboten ist.

Kreis Alzey-Worms

E-Scooter gestohlen

Saulheim (ots) – Am Donnerstag 14.03.2024, wurde in der Zeit zwischen 07-16:30 Uhr, der E-Scooter eines 30-Jährigen vor dem Bahnhof entwendet. Das Fahrzeug war zuvor mit einem Schloss an einem Fahrradständer angekettet worden. Der entwendete E-Scooter ist schwarz und von der Marke Prophete. An diesem befand sich ein aktuelles blaues Versicherungskennzeichen. Die Polizei Wörrstadt bittet um Zeugenhinweise unter 06732/9110.

Stromkästen beschmiert

Offenheim (ots) – In der Zeit zwischen Samstag 16.03.2024 ab 18 Uhr und Sonntag 17.03.2024 um 08 Uhr, wurden zwei Stromkästen in Offenheim in der Alzeyer Straße mit Farbe beschmiert. Hierbei wurden Schriftzeichen und ein Logo im Zusammenhang mit einem regionalen Fußballclub in den Farben rot und weiß auf die Stromkästen aufgebracht. Es liegen bisher keine Hinweise zu den Tätern vor.

Die Polizei Alzey bittet daher um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Mit fast 1,5 Promille über die Autobahn

A 61/Westhofen (ots) – Bei der Kontrolle eines 61-jährigen Fahrers eines PKW am 17.3.2024 gegen 19:40 Uhr an der A 61 bei Westhofen stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem Mann erheblichen Alkoholeinfluss fest. Der 61-Jährige war zuvor anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, weil er in starken Schlangenlinien auf der Autobahn in Fahrtrichtung Norden unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer fast 1,5 Promille.

Der 61-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde gleich einbehalten. Er muss nun mit einem Strafverfahrenn wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen.