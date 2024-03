Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Ein Audi A4 Avant und ein Mercedes-Benz wurden am Sonntag 17.03. in der Karcherstraße beschädigt. Unbekannte Täter traten am Audi des 49-Jährigen den rechten Außenspiegel ab. Am Mercedes der 24-jährigen Besitzerin rissen sie den Heckscheibenwischer runter.

Die Polizei fragt nun: Wer hat gegen 18.30 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind im genannten Zeitraum Personen im näheren Umkreis aufgefallen?

Hinweise nimmt die PI-Kaiserslautern 2 unter: 0631 369-2250 entgegen. |cla

Fahrradfahrer verletzt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Mit seinem Trekkingrad fuhr ein 66-Jähriger am Freitagabend die Richard-Wagner-Straße in Richtung Königstraße. Gegen 22:30 Uhr stürzte er aus bislang ungeklärten Gründen in Höhe der Hausnummer 64. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Unfall der Polizei. Als die Streife bei dem Verletzten eintraf, wurde dieser schon von Sanitätern versorgt.

Vom Zeugen fehlte allerdings jede Spur. Der Fahrradfahrer blutete im Gesicht und konnte sich an den Unfallhergang nicht mehr erinnern. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Aktuell ist unklar, wie der Mann zu Fall kam. Der 66-Jährige verletzte sich nur leicht, wurde aber vorsorglich ins Westpfalzklinikum gebracht. Die Polizei bittet Augenzeugen sowie den Anrufer, sich bei den Beamten zu melden. Hinweise nimmt die PI Kaiserslautern 2 unter der Tel: 0631 369-2250 entgegen. |cla

Mit Alkohol und Drogen am Steuer

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Polizei Verkehrskontrollen in der Innenstadt durch. Hierbei fielen drei Fahrzeugführer auf. Bei einem 24-jährigen Fahrer eines PKW stellten die Polizisten bei der Kontrolle Alkoholgeruch im Wagen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Der Mann erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt. Bei dem Fahrer eines E-Scooters stellten die Beamten Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln fest.

Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, wo er eine Urinprobe abgab. Hierbei zeigte sich, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte weiterhin eine kleine Menge der Droge. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige erhält der Mann außerdem eine Strafanzeige wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln. Glück hatte hingegen eine 38- Jährige.

Auch bei ihr stellten die Beamten eine Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab allerdings einen Wert knapp unterhalb der Promillegrenze. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Rechtliche Folgen hat sie nicht zu erwarten. |ma

Tasche nie unbeobachtet stehen lassen

Kaiserslautern (ots) – In einer Disco in der Martin-Luther-Straße kam es am Sonntag 17. März, in den frühen Morgenstunden zu einem Diebstahl. Im Zeitraum von Mitternacht bis 5 Uhr legte eine 18-Jährige ihre Handtasche auf einen „Haufen“ Kleider ihrer Freunde. Beim Verlassen der Diskothek bemerkte sie, dass ihre Tasche durchwühlt war und das Handy sowie der Geldbeutel fehlten.

Es entstand ein Schaden in Höhe von knapp 700 Euro. Hinweise auf die Diebe liegen aktuell nicht vor. Wer hat im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cla

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Von der Vogelwoogstraße über die Dürerstraße und Feuerbachstraße bis in die Slevogtstraße führte der Weg eines Randalierers am Montag 18. März 2024. Mehrere Passanten meldeten einen Mann, der mit einer vermeintlichen Eisenstange auf geparkte Fahrzeuge einschlage. Kurz nach den ersten Notrufen konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.

Die Eisenstange entpuppte sich als Scheibenwischer. Der 31-Jährige, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde in Gewahrsam genommen. Wie viele Fahrzeuge beschädigt wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen/Geschädigte sich bei der Polizei Kaiserslautern unter: 0631 369-2250 zu melden. |ma

Parkrempler mit 2,06 Promille

Kaiserslautern (ots) – Von seinem Balkon in der Albertstraße aus, bemerkte ein 38-Jähriger am Sonntagnachmittag 17. März, eine Delle und einen Kratzer an der Fahrerseite seines Autos. Auch der neben ihm parkende BMW zeigte deutliche Unfallspuren eines Parkremplers. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Als eine Polizeistreife am Unfallort eintraf, waren die beiden Fahrer der Wagen auf dem Parkplatz anzutreffen.

Die Polizisten nahmen bei dem 44-jährigen BMW-Besitzer einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,06 Promille. Die Streife nahm den betrunkenen Mann mit zur Dienststelle. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel des 44-Jährigen und die Fahrerlaubnis sicher. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie der Verkehrsunfallflucht zu. |cla

Kreis Kaiserslautern

Polizei sucht Fahrer von weißem Mercedes

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Samstag um 01 Uhr ereignete sich am Elefantenkreisel in der Rosenhofstraße ein Vorfall zwischen 2 Verkehrsteilnehmern. Eine 35-Jährige kam mit ihrem grauen VW auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegen kommenden weißen Mercedes. Eventuell kollidierte der Fahrer des Mercedes bei seinem Ausweichmanöver mit dem Bordstein und beschädigte sich hierbei seinen Wagen.

Um den Vorfall aufzuklären, sucht die Polizei jetzt nach dem Fahrer des weißen Wagens, welcher sich bitte bei der Polizei Kaiserslautern unter 0631 369-2150 meldet. |ma