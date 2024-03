Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Zeugen berichteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01 Uhr von einer Fahrzeugführerin, welche mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt fuhr und dabei mehrere rote Ampeln missachtete. Auf Höhe des Neckarauer Übergangs konnte die 19-jährige Chevrolet-Fahrerin von einer Streife gesichtet werden und fiel hier ebenfalls durch ihre grob verkehrswidrige und rücksichtlose Fahrweise auf.

Neben dem Auto der jungen Frau fuhr ein schwarzer SUV, vermutlich ein Porsche, welcher ebenfalls mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die 19-Jährige konnte anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrmanövern, vor allem aber auch zu dem beteiligten schwarzen SUV, geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend (16.März) am Bahnübergang Helmstadt-Bargen den Mechanismus des dortigen Schrankenbaums blockiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden am Bahnübergang Helmstadt-Bargen gegen 17.00 Uhr in den Mechanismus des Schrankenbaums mehrere Steine gelegt, sodass dieser nicht vollständig herunter- bzw. hochgefahren werden konnte.

Durch einen Techniker der Deutschen Bahn AG konnte die Störung gegen 18:36 Uhr behoben werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang und/oder der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721-120 16 0 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs – Mann entzieht sich Verkehrskontrolle

Mannheim-Neckarstadt (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 03:30 Uhr, wollte eine Streife in der Mittelstraße einen 27-jährigen VW-Fahrer aufgrund dessen auffälliger Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Mann den Streifenwagen hinter sich bemerkte, beschleunigte dieser sofort seinen Wagen woraufhin die Polizeibeamten umgehen die Verfolgung aufnahmen.

Während der Verfolgungsfahrt fuhr der 27-jährige weiter grob fahrlässig, flüchtete die gesamte Untermühlaustraße entlang und wich in der Stationsstraße einem Streifenwagen erst in letzter Sekunde aus. In der Drosselstraße stellte er sein Fahrzeug anschließend ab und flüchtete zu Fuß weiter. Hier konnte er kurze Zeit später festgestellt und widerstandslos festgenommen werden.

Er wurde anschließend zum nächstgelegenen Polizeirevier verbracht. Dort wurde er bei einem freiwilligen Urintest positiv auf verschiedene Betäubungsmittel getestet, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrzeug, welches der 27-Jährige für seine Flucht nutzte, hatte er zuvor unbefugt in Besitz genommen. Ebenso ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Person und 10.000 Sachschaden

Mannheim-Waldhof (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 17:10 Uhr in der Marburger Straße. Ein 84-jähriger Skoda-Fahrer wollte von einem Parkplatz zurück auf die Straße in den fließenden Verkehr fahren und übersah hierbei einen 47-Jährigen Mercedes-Fahrer, welcher auf der Marburger Straße in Fahrtrichtung Darmstädter Straße unterwegs war.

Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander, im Auto des Skoda-Fahrers lösten die Airbags aus, der 84-jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Der 47-jährige Mercedes-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte sich allerdings eigenständig in ärztliche Behandlung geben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Mehrere Autos aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Innenstadt wurden im Zeitraum von Samstag gegen 22:30 Uhr, bis Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr, im Quadrat S 6 drei Fahrzeuge aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt zu den Autos der Marke Mercedes-Benz, Audi und Opel.

Hierbei wiesen zwei Fahrzeuge beschädigte Fenster auf und bei einem standen die Türen offen. Die Täterschaft entwendete jeweils Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens sowie des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Oststadt, Tel: 0621 174-3310 .

Ladendiebe auf der Schönau verhaftet

Mannheim (ots) – Am Samstag meldete die Angestellte eines Drogeriemarktes in der Sonderburger Straße, dass um kurz nach 19 Uhr zwei Männer Parfüms aus dem Geschäft stahlen und dann in Richtung Waldhof flüchteten. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen gelang es im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Ladendieben zwei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen.

Einer der Männer, ein 44-Jähriger, hatte eine Tüte mit 7 Parfums bei sich, die von der Polizei als Beweismittel sichergestellt wurde. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer auch am Vortag in genau dem gleichen Drogeriemarkt einen Diebstahl begangen hatten. An besagtem Freitag entwendeten sie um kurz vor 15:30 Uhr insgesamt 24 Parfüms.

Der Gesamtschaden der Straftaten wird auf über 800 Euro geschätzt. Der 44-Jährige und sein 28-jähriger Komplize müssen sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls vor Gericht verantworten.

Schwerpunktkontrollen zu Gurt- und Mobiltelefonnutzung

Mannheim (ots) – Das Land Baden-Württemberg arbeitet mit themenorientierten Überwachungsaktionen weiter auf das allgemeine Ziel der „Vision-Zero“ hin. Im Zuge dessen soll die Zahl der bei Verkehrsunfällen getöteten Personen in Baden-Württemberg bis 2030 um mindestens 60 Prozent, die Anzahl der Schwerverletzten um 30 Prozent gesenkt werden, ausgehend von den Zahlen des Jahres 2010.

Um diese Vision Realität werden zu lassen, trägt das Polizeipräsidium Mannheim durch Schwerpunktkontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei. Im Zeitraum vom 11.03. bis zum 17.03.2024 führten Beamte der hiesigen Verkehrspolizeiinspektion zahlreiche Kontrollen mit der primären Zielrichtung der Überwachung der Gurtanlegepflicht durch.

Dies beinhaltete auch die Überprüfung einer sachgemäßen Nutzung von Kinderrückhaltesystemen. Da Ablenkung eine der Hauptunfallursachen darstellt, lag ein weiteres Augenmerk der Aktionswoche auf der Nutzung von Mobiltelefonen beim Führen eines Kraftfahrzeugs oder beim Fahrradfahren.

Insgesamt konnten 59 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht festgesellt werden. In 6 weiteren Fällen waren Kinder ohne ausreichende Sicherung transportiert worden. 161 Personen gelangten zur Anzeige auf Grund einer unzulässigen Mobiltelefonnutzung.

Im Rahmen der Kontrollen ergaben sich 39 weitere Ordnungsverstöße, die ebenfalls konsequent geahndet wurden. Im weiteren Verlauf des Jahres wird die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Mannheim mit zahlreichen Kontrollen auch weiterhin zu einem sicheren Miteinander auf den Straßen beitragen.

Unbekanntes Trio entwenden Bargeld und Getränke aus Gaststätte

Mannheim (ots) – Am Samstag im Tatzeitraum zwischen 05:03-05:20 Uhr verschaffte sich eine dreiköpfige Tätergruppierung Zutritt zu einer Gaststätte im Quadrat H 1 der Mannheimer Innenstadt. Ersten Ermittlungen zu Folge gelangten die Tatverdächtigen über ein Fenster in den Schankraum ohne dass dieses dadurch beschädigt wurde. Sie stahlen Bargeld in Höhe von etwa 500 Euro sowie eine unbestimmte Anzahl an Getränken.

Die Polizei Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mitteilung, wenn Zeugen sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oststadt unter: 0621 174-3310 zu melden.

Rettungskräfte nach Verkehrsunfall im Einsatz

Mannheim (ots) – Am Samstag 16.03.2024 gegen 15.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B38a in Mannheim, zwischen Neuostheim und Feudenheim, bei dem

sich ein Pkw überschlug. Nach derzeitigem Erkenntnisstand, kam ein Pkw aus noch nicht bekannter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Hierbei wurden der 24-jährige Fahrer und der 16-jährige Beifahrer glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen und die Fahrbahn im Anschluss gereinigt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.