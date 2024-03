Einbrecher stiehlt Kinderspardosen – Polizei sucht Zeugen

Laudenbach (ots) – Einen Schockmoment gab es am Samstag für einen jungen Mann, als um kurz nach 14 Uhr plötzlich ein unbekannter Mann in seinem Zimmer stand. Jener sagte noch: „Sorry sir“ und rannte davon. Nach ersten Erkenntnissen drang der Unbekannte am Nachmittag über die unverschlossene Hintertüre in das Haus in der Herdichsgartenstraße ein.

Der Einbrecher durchsuchte mehrere Räume und stahl, neben Elektronikgeräten auch 2 Kinderspardosen. Nach dem ungeplanten Zusammentreffen mit dem Hausbewohner floh der Tatverdächtige durch die Hintertüre. Die genaue Schadenshöhe ist bis dato nicht bekannt.

Der Tatverdächtige war 40-50 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und hatte schwarz-gräuliche Haare. Er war dunkel bekleidet und trug einen Vollbart.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201-10030 zu melden.

Unfall zwischen Auto und Quad – zwei schwer verletzte Personen

Neidenstein (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 13:35 Uhr an der Kreuzung Daisbachtalstraße/L549. Ein 48-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Daisbachtalstraße in Fahrtrichtung Neidenstein/Waibstadt. Als er an der Kreuzung zur L 549 nach links in Richtung Neidenstein abbiegen wollte, übersah er einen Quad-Fahrer, welcher von Neidenstein in Richtung Waibstadt unterwegs war und kollidierte mit diesem.

Der 28-jährige Quad-Fahrer sowie seine 54-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und mit Rettungswägen in eine Klinik gefahren. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Missachtung der Vorfahrt führt zum Unfall – Beifahrerin wird eingeklemmt

Schriesheim (ots) – Ein 36-jähriger Citroen-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 20.50 Uhr zusammen mit seiner Familie die Zentgrafenstraße in östliche Richtung, während ein 18-jähriger Kia-Fahrer die Bismarckstraße in nördliche Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es infolge einer Vorfahrtsmissachtung seitens des Citroen-Fahrers zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des Citroen-Fahrers im Fahrzeug eingeschlossen und konnte erst durch die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde zur medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Frau fährt berauscht in den Grünstreifen

Hoffenheim/B 45 (ots) – Eine 24-Jährige war am Samstagabend mit einem Opel auf der B 45 von Hoffenheim in Richtung Zuzenhausen unterwegs. Laut einer Zeugin geriet das Fahrzeug um kurz vor 18:30 Uhr aus nicht erkennbarem Grund nach links in den Gegenverkehr. Dann zog das Fahrzeug plötzlich scharf nach rechts, kam von der Fahrbahn auf den Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten.

In einem Schlingerkurs ging die Fahrt weiter, bis diese in einem Reisighaufen neben der Straße endete. Durch das Fahrmanöver wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet, aber glücklicherweise niemand verletzt, auch die Fahrerin nicht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei ihr zahlreiche Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit. Ein Atemtest bei der 24-Jährigen ergab, dass sie mit über 1,8 Promille am Steuer gewesen war. Zudem reagierte ein Urintest positiv, so dass der Verdacht bestand, dass die Frau zuvor Kokain und Cannabis konsumiert hatte.

Darüber hinaus räumte die Fahrerin ein, dass sie im Laufe des Tages mehrere Medikamente eingenommen hatte, die im Zusammenwirken mit Alkohol die Fahrtüchtigkeit beeinflussen können. Daher musste die Frau mehrere Blutproben abgeben. Einen Führerschein konnte sie nicht vorweisen, da sie diesen laut ihren eigenen Angaben einige Monate zuvor irgendwo verloren hatte. Diesen Umstand hatte sie aber der zuständigen Behörde nicht gemeldet.

Ob das der Wahrheit entspricht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Sinsheim u.a. wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs geführt werden.

Drei Einbrüche in Wohnhäuser

Sinsheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag kam es in Sinsheim zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser, wobei es in einem Fall bei einem Versuch blieb. Am Freitag gegen 20 Uhr befand sich eine 36-jährige Hausbewohnerin im ersten Obergeschoss ihres Wohnhauses, als sie im Erdgeschoss ein klirrendes Geräusch wahrnahm. Zunächst ordnete sie dieses ihren Katzen zu, bis sie erneut ein solches Geräusch wahrnahm und ins Erdgeschoss ging, um nach dem Rechten zu schauen.

Hierzu schaltete sie das Licht im Flur an und stellte im Wohnzimmer fest, dass die Scheibe eines Fensters mit einem Stein eingeschlagen und dieses geöffnet wurde. Die unbekannte Täterschaft konnte sie jedoch weder im Haus, noch außerhalb feststellen. Umgehend wurde die Polizei informiert, welche den Sachverhalt vor Ort übernahm. Die unbekannte Täterschaft konnte im Umkreis nicht mehr festgestellt werden. Glücklicherweise hatte die 36-Jährige die unbekannte Täterschaft noch rechtzeitig entdeckt, bevor diese etwas stehlen konnte.

Anders erging es den Hauseigentümern eines Wohnanwesens in der Dr. Bell-Straße. Diese stellten bei ihrer Ankunft fest, dass am Samstag im Zeitraum zwischen 18.15-23.45 Uhr über ein aufgehebeltes Badfenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens eingebrochen und die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und im Dachgeschoss durchwühlt wurden. Entwendet wurde eine geringe Menge an

Goldschmuck. Wie hoch der Diebstahls- sowie der entstandene Sachschaden ist, ist bislang unbekannt.

In der Steinsbergstraße kam es zwischen 18.30 Uhr und 23.45 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft durch das Aufhebeln eines rückwärtig liegenden Wohnzimmerfensters Zutritt in die Innenräume des Wohnhauses und durchwühlte

diese. Im Anschluss verließ die unbekannte Täterschaft die Wohnräumlichkeiten über die Balkontür und den angrenzenden Garten. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Da sich die Örtlichkeiten der beiden vollendeten Einbrüche dicht beieinander befinden und die Taten im gleichen Zeitraum stattfanden, kann davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um die gleiche unbekannte Täterschaft handelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft geben können werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden, unter 0621-174-4444. Wie Sie sich vor Einbrüchen besser schützen können, erfahren Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/technische-sicherheit/

Unbekannter Fahrzeugführer verursacht Schäden auf Wiese

Hirschberg (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug die Wiese eines Bauernhofs. Der Eigentümer der Wiese stellte am Sonntag gegen 8.30 Uhr fest, dass seine Wiese im ‚Gewann Gänskeitel‘ frische Beschädigungen aufwies, die vermuten lassen, dass ein Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug mehrere Kreise auf der Wiese zog und so einen Flurschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages verursachte.

Der Tatzeitraum der Sachbeschädigung muss zwischen Samstag 19.30 Uhr und Sonntag 8.30 Uhr liegen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer/Fahrzeug/Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim zu melden unter: 06201-10030.

Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Neckarbischofsheim (ots) – Ein 18-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 20:40 Uhr die Waibstadter-Straße als er durch eine Streife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Da sich der junge Mann auffällig verhielt wurde bei ihm ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf THC reagierte.

Er wurde daraufhin mit auf die Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm für 24 Stunden untersagt. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt, zudem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Flucht vor Polizeikontrolle

Eberbach (ots) – Am Sonntag gegen 15 Uhr versuchte sich ein 33-jähriger VW-Fahrer auf der Friedrichdorfer Landstraße einer Polizeikontrolle zu entziehen. Erst nach einer rasanten Verfolgungsfahrt mit überhöhter Geschwindigkeit und diversen Überholmanövern seitens des flüchtigen Fahrzeugführers konnte dieser in der Ortslage Eberbach gestoppt werden.

Es stellte sich heraus, dass der Autofahrer das Fahrzeug unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis fuhr und nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Zudem hatte der Mann falsche Kennzeichen am Fahrzeug angebracht und dieses nicht versichert. Woher die Kennzeichen stammen, ist bislang noch nicht bekannt.

Im weiteren Verlauf wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Zudem wurden die am Fahrzeug befindlichen Kennzeichen als Beweismittel einbehalten. Die Polizei Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrunken im Auto unterwegs

Oftersheim (ots) – Einer Streife befuhr am Freitagabend gegen 18:30 Uhr die Straße „Wingertsbuckel“, als ihnen der Fahrer eines Ford Transit durch seine auffällig Fahrweise auffiel. Aufgrund dessen wurde der 65-jährige Fahrer des Fords einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei kam schnell der Verdacht auf, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte, weshalb bei ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde.

Dieser zeigte einen Wert von über 1,6 Promille an. Der Mann wurde daraufhin auf das nächst gelegene Polizeirevier verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er darf vorerst kein Fahrzeug mehr im Straßenverkehr führen. Den Fahrzeugschlüssel nahm die Frau des 65-Jährigen entgegen. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Hemsbach (ots) – Am Samstag kam es an der Kreuzung der Richard-Wagner-Straße zur Friedrich-Ebert-Straße um kurz nach 16 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete eine 18-Jährige mit ihrem KIA die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fords.

Glücklicherweise blieb es bei einem Blechschaden. Dessen Höhe wird auf 6.000 Euro geschätzt. Die junge Fahrerin muss mit einem Bußgeld und mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen, da sie sich noch in der Probezeit befindet.

Autofahrerin verursacht Unfall beim Überholen auf der Autobahn

Dielheim/BAB 6 (ots) – Am Freitag gegen 17:15 Uhr kollidieren zwei Autos miteinander in Folge eines Überholmanövers. Eine 52-jährige Chrysler-Fahrerin befand sich auf dem mittleren Fahrstreifen der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim, als sie zum Überholen ansetzte und dabei einen 58-jährigen Skoda-Fahrer auf der linken Fahrspur übersah.

Beim Fahrspurenwechsel der Unfallverursacherin kollidierten die beiden Autos miteinander, woraufhin an beiden Fahrzeugen Schäden in Höhe von etwa 6.500 Euro entstanden sind. Die Fahrzeuginsassen der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt.