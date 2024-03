Brand eines Fahrradanhängers – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde am Montag in den frühen Morgenstunden gegen 00:15 Uhr ein Fahrradanhänger für Kinder in Brand gesetzt. Der Anhänger zum Transportieren von Kindern befand sich in der Nähe eines Mehrfamilienhauses im Margot-Becke-Ring im Bereich der Mülltonnen, als dieser entflammte.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Mülltonnen und Gebäude verhindern. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Eine Schadenshöhe ist nicht zu beziffern. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die bislang unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221 3418-0 zu melden.

Unfall auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes – Fahrer flüchtet

Heidelberg (ots) – Am Samstag im Zeitraum zwischen 12:50 Uhr und 13:05 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beziehungsweise eine unbekannte Autofahrerin ein geparktes Auto und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.

Das Auto eines 57-Jährigen wurde vermutlich beim Ausparken einer bislang unbekannten Person auf dem „REWE“-Parkplatz in der Felix-Wankel-Straße beschädigt. Hierbei wurde der graufarbige KIA Sportage an der Frontseite touchiert und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin oder zum Fahrzeug machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter: 06221 3418-0 zu melden.

Einbrüche in zwei Universitätsgebäude

Heidelberg (ots) – Im Laufe des Wochenendes brach eine bislang unbekannte Täterschaft sowohl in eine Fakultät der Universität Heidelberg in der Kisselgasse als auch in ein Institut in der Straße Im Neuenheimer Feld ein. Der Einbruch in der Altstadt wurde am Samstagabend gegen 18 Uhr bemerkt. Eine unbekannte Täterschaft hatte ein Büroraum sowie mehrere darin befindliche Schubladen aufgebrochen. Die Höhe der entstandenen Schäden ist bislang noch unklar.

In Neuenheim bemerkte eine Zeugin am Sonntag gegen 10:30 Uhr mehrere beschädigte Bürotüren in einem Institut der Universität Heidelberg. Mit massiver Gewalt ging die unbekannte Täterschaft vor, als sie die Bürotüren aufhebelte und sowohl die Rahmen als auch die Türen beschädigte. Der Schaden wird auf knapp 600 Euro geschätzt.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Teil der durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sowie durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord eingeleiteten Ermittlungen wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls.

Oldtimer kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Heidelberg/B 535 (ots) – Am Samstag fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Oldtimer auf der B 535 von Schwetzingen in Richtung Heidelberg. Als er um kurz nach 16:30 Uhr mit seinem historischen Citroen in Richtung Bruchhausen abfuhr, kam er vermutlich auf Grund eines technischen Defekt in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich leicht.

Eine sofortige medizinische Behandlung in einem Krankenhaus war zum Glück nicht von Nöten, jedoch entstand an dem Oldtimer ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Wiederherstellungskosten werden auf knapp 25.000 Euro geschätzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Abfahrt zeitweise gesperrt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt hinsichtlich der genauen Unfallursache.