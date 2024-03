Benefizkonzert des Polizeimusikkorps in der Christuskirche

Karlsruhe (ots) – Das Polizeimusikkorps Karlsruhe spielt am Donnerstag 21.03.2024 um 19 Uhr, für den Lions Club Karlsruhe-Residenz zum Frühlings-Benefizkonzert in der Christuskirche am Mühlburger Tor auf. Unter der Leitung seines Dirigenten Mario Ströhm präsentiert das Orchester Werke von Klassik bis Pop.

Gesangseinlagen von Nina Hirschler, Susanne Kunzweiler und Toni Bergsch bereichern das Repertoire. Abgerundet wird das Programm durch das exzellente Orgelspiel von Holger Becker, der ohne und mit Begleitung von Deutschlands größtem Polizeiorchester für ein raumfüllendes Klangerlebnis an der Klais-Orgel sorgen wird. Der Eintritt für das Konzert ist frei, Spenden sind willkommen.

Die Erlöse des Konzerts kommen in voller Höhe zwei Einrichtungen für obdachlose und bedürftige Menschen zugute. Unter dem Motto „Mit Herz und Musik gegen Armut“ wird den Zuhörern ein eindrucksvolles Konzert für den guten Zweck geboten.

Mann mit Betäubungsmittel am Hauptbahnhof angetroffen

Karlsruhe (ots) – Ein 35-Jähriger führte am Freitag 15.03.2024 am Hauptbahnhof Betäubungsmittel mit sich. Gegen 14:00 Uhr wurde der Mann von einer Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Karlsruhe kontrolliert.

Während der Kontrolle wurden in der Jackentasche des deutschen Staatsangehörigen, ein Päckchen mit insgesamt 26,7 Gramm Kokain aufgefunden. Der Sachverhalt wurde zur weiteren Sachbearbeitung dem Fachdezernat des Polizeipräsidium Karlsruhe übergeben.

Bundespolizisten angegriffen

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagabend (18.März) hat eine männliche Person mehrfach gegen die Türen und Fenster der Bahnhofsmission am Karlsruher Hauptbahnhof geschlagen. Dem durch die Bundespolizei ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann nicht nach.

Gegen 17:40 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Bahnhofsmission die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof, dass ein Mann gegen die Fenster und Türen treten würde. Beim Eintreffen der Beamten an der Bahnhofsmission wurde die Person festgestellt und im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis ausgesprochen.

Trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Bundespolizisten weigerten sich der Mann die Örtlichkeit zu verlassen. Auf dem Weg zur Dienststelle sperrte sich der 36-jährige iranische Staatsangehörige gegen das weiterlaufen und versuchte den Schlagstock sowie die Dienstwaffe eines Polizeibeamten zu ergreifen, dies konnte verhindert werden. Die Person wurde durch einfache körperliche Gewalt zu Boden gebracht. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Pkw überschlägt sich nach Kollision mit Baum

Karlsruhe (ots) – Zwischen Berghausen und Jöhlingen kollidierte am Samstagmorgen ein Pkw mit einem Baum und überschlug sich mehrfach. Gegen 8:00 Uhr befuhr der 26-jährige Fahrer mit seinem Renault Twingo die Bundesstraße 293 Richtung Jöhlingen.

Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Twingo nach bisherigen Erkenntnissen mehrfach und kam erst im nahegelegenen Feld zum Stehen. Der 26-Jährige wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber ins nächst gelegene Klinikum gebracht. Der Sachschaden liegt nach bisherigen Schätzungen im hohen vierstelligen Bereich.

Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Landesstraße623 zwischen Grünwettersbach und Wolfartsweier erlitten 2 Autofahrerinnen schwere Verletzungen. Die ins Krankenhaus eingelieferte 35-jährige Frau erlag ihren Unfallfolgen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe geriet eine 35-jährige Fahrerin eines VW Golf gegen 08.50 Uhr von Wolfartsweier kommend mit ihrem Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie frontal mit einem ihr entgegenkommenden Hyundai einer 53-Jährigen zusammen. Die Fahrerin des VW Golf wurde von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen.

Beide Frauen erlitten schwere Verletzungen und kamen in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Die Landesstraße 623 war bis etwa 13.00 Uhr gesperrt.

52-Jähriger beschädigt mehrere Pkw in der Innenstadt – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Ein 52-Jähriger beschädigte am vergangenen Wochenende in der Innenstadt offenbar mutwillig mehrere geparkte Pkw. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten. Bisherigen Ermittlungen zufolge beschädigte ein zunächst unbekannter Täter zwischen dem 15.03. – 16.03.2024 an verschiedenen Örtlichkeiten in der Innenstadt diverse Pkw, indem er die angebrachten Kennzeichen abriss oder sich an den Außenspiegeln zu schaffen machte.

Derzeit wird von mindestens 17 beschädigten Fahrzeugen ausgegangen. Aufgrund von Hinweisen richtet sich der Tatverdacht mittlerweile gegen einen 52-Jährigen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Rußheim

Dettenheim-Rußheim (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer kam am vergangenen Samstag mit seinem schwarzen Audi Q5 im Breich des Kreisverkehrs am Ortseingang Rußheim, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt und mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle in Richtung Ortsmitte auf der Huttenheimer Straße.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, von dem PKW überholt oder gefährdet worden sind, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter: 07256 9329-0 in Verbindung zu setzen.