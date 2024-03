Haßloch: Brand eines Gartenhauses

Haßloch (ots) – Am 17.03.2024 gegen 17:00 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Brand eines Gartenhauses in der Nähe der Landstraße 532 in 67454 Haßloch. Die Feuerwehr Haßloch konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, sodass ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte.

Nach bisherigen Ermittlungen hat der Eigentümer des Gartenhauses während des gesamten Nachmittags den Holzofen im Gartenhaus befeuert. Die Brandursache steht abschließend noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.