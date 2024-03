Mehrere Aufbrüche von PKW

Schifferstadt (ots) – In der Nacht vom 16.03.2024 auf den 17.03.2024 kam es zu bislang vier Aufbrüchen von PKW. Bei den Aufbrüchen wurden Fensterscheiben eingeschlagen und Bargeld/Wertgegenstände entwendet. Bei den Tatörtlichkeiten handelte es sich bei den bislang bekannten Taten um die Robert-Schumann-Straße, Bahnhofstraße, Greifengasse und in der Salierstraße. In den betroffenen PKW wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt, deren Auswertungen noch ausstehen.

Zeugen der Vorfälle oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Schifferstadt zu melden (06235/495-0, pischifferstadt@polizei.rlp.de).

Verkehrsunfall unter Einfluss berauschender Mittel

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 15.03.2024 gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L523 in Bobenheim-Roxheim ein Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger Fahrzeugführer übersah hierbei, dass der vorrausfahrende Pkw aufgrund des stockenden Verkehrs anhielt und fuhr auf diesen auf. Beide unfallbeteiligte Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde jedoch niemand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem 29-Jährigen drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC und Opiate. Dem Unfallverursacher wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Einbruchsdiebstahl

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht vom 14.03.24 auf den 15.03.2024 gelangten bisher unbekannte Täter durch ein aufgebrochenes Tor auf das Gelände einer Firma in der Industriestraße in Bobenheim-Roxheim. Anschließend wurden mehrere Aluminiumplatten mittels Hubwagen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter zum Transport des Diebesgutes einen LKW genutzt haben.

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.