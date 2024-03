Kennzeichenschild und Fahrzeugpapiere gestohlen – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Samstag gegen 16:30 Uhr, säuberte ein 22-Jähriger sein Auto an einer Tankstelle in der Wormser Straße. Hierbei legte er ein Kennzeichenpaar und seine Fahrzeugpapiere neben sich auf den Boden. Später bemerkte er, dass diese durch eine bisher unbekannte gestohlen wurde. Beide dem Täter handelte es sich um eine männliche Person, die ein Auto der Marke BMW fuhr.

Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Frankenthal aufgenommen. Die Schadenshöhe ist aktuell noch unklar. Wer hat den Täter bei der Tat bzw. auf seiner Flucht gesehen?

Zeugen werden gebeten sich an die PI Frankenthal unter: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrerflucht in der Wormser Straße – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am 06.03.2024 gegen 14-14:30 Uhr, parkte eine 39-Jährige ihr Auto auf einem Parkplatz eines Einzelhandels in der Wormser Straße. Als sie zu ihrem Opel zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug. Eine bisher unbekannte Person stieß vermutlich beim Ein- und Aussteigen die Tür gegen den rechten Außenspiegel des Autos der Ludwigshafenerin und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Frankenthal aufgenommen. Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge

Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr

Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Einbruchsdiebstahl

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 14.03.2024 bis 15.03.2024 verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu einem leerstehenden Gebäude nahe der Frankenstraße in Frankenthal. Hierdurch wurden sowohl Fenster als auch eine Tür beschädigt. Die genaue Schadenshöhe, sowie das Diebesgut sind bisher noch nicht bekannt.

