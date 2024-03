Fahrt unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Am Samstagnachmittag um 15:35 Uhr führten Polizeibeamte in der Breslauer Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem 19-jährigen Speyerer durch. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Betroffenen konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuteten.

Nachdem ein durchgeführter Urintest positiv auf den Konsum von Cannabis verlief, wurde dem Heranwachsenden eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Danach wurde der 19-Jährige aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Ladendiebstahl

Speyer (ots) – Am 16.03.2024 um 15:25 Uhr wurde durch eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in der Wormser Landstraße ein Ladendiebstahl gemeldet. Der Beschuldigte sei bereits geflüchtet. Durch die abgegebene Personenbeschreibung der Mitarbeiterin konnte der 24-jährige Beschuldigte durch eine Polizeistreife im Nahbereich festgestellt werden. Nach einem kurzen Fluchtversuch des Beschuldigten konnte dieser eingeholt und kontrolliert werden.

Im Rahmen einer Durchsuchung des Beschuldigten konnten keine Drogerieartikel mehr festgestellt werden, da dieser das gesamte Diebesgut in der Drogerie zurückließ. Den 24-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots) – Am frühen Samstagabend wurde ein 28-Jähriger in der Butenschönstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle gab der Beschuldigte an, dass sich in seiner Zigarettenschachtel eine geringe Menge Marihuana befinden würde. Dieses wurde sichergestellt. Den 28-jährigen Speyerer erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Am 15.03.2024 kam es zu zwei polizeilich registrierten Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zunächst kontrollierten Polizeibeamte um 07:55 Uhr in der Wormser Landstraße in Speyer einen 50-jährigen Speyerer. Dieser befuhr den Radweg mit seinem E-Scooter.

Im Rahmen der Kontrolle konnten durch die Polizeibeamten diverse Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hindeuten. Nach der Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Um 08:44 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Landwehrstraße in Speyer einen 19-Jährigen Speyerer auf seinem E-Scooter. Ein mit dem Heranwachsenden durchgeführter Urintest schlug positiv auf den Konsum von Cannabis an. Dem 19-jährigen wurde auf der Polizeidienstelle durch einen Arzt Blut entnommen. Auch ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Polizei Speyer weist darauf hin, dass es sich bei einem E-Scooter um ein Elektrokleinstfahrzeug handelt. Aufgrund der Eigenschaft als Kraftfahrzeug gelten auch hier die gleichen gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Beeinflussung durch berauschende Mittel, wie beim Führen von sonstigen Kraftfahrzeugen.