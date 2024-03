Landau: Die Polizei-News

Über 30 km/h zu schnell

Offenbach an der Queich (ots) – Am Freitagmorgen wurde in der Ottersheimer Straße in Offenbach an der Queich eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h waren insgesamt 14 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde sogar mit 74 km/h gemessen.

Auf den Spitzenreiter kommt ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro zu und er erhält neben zwei Punkten in Flensburg ein einmonatiges Fahrverbot.

Baumaschinen aus und von Fahrzeug entwendet

Landau (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere Baumaschinen im Wert von etwa 5.000 Euro von und aus einem in der Haufenstraße in Landau abgestellten Fahrzeug. Die Baumaschinen befanden sich auf der Pritsche des Fahrzeugs und im Fahrzeuginneren. Um die Baumaschinen aus dem Fahrzeuginneren zu entwenden, wurde ein Fenster aufgehebelt.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern an die Polizei Landau unter der Tel: 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de .