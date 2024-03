Aggressiver Mann landet im Gewahrsam

Billigheim-Ingenheim (ots) – Ein 31-jähriger Mann beschädigte am gestrigen Abend gegen 20:00 Uhr an einer Bushaltestelle in Billigheim zunächst die Windschutzscheibe eines Linienbusses und bespuckte im Anschluss den Busfahrer. Beim Eintreffen der Polizei versuchte der 31-jährige Mann mehrmals wegzulaufen und verweigerte die Herausgabe seiner Personalien.

Da die Identität des 31-Jährigen nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte und er immer aggressiver wurde, wurde in Gewahrsam genommen. In der Polizeidienststelle konnte die Identität des Mannes geklärt werden und er durfte seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Zudem wurde gegen den 31-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Auffällige Fahrweise aufgrund Alkohol

Herxheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen fiel der Polizei gegen 02:00 Uhr auf der Autobahn 65 bei Kandel ein auffällig fahrendes Fahrzeug auf. Der Verkehrsteilnehmer konnte erst an der Anschlussstelle bei Herxheim bei Landau angehalten und kontrolliert werden. Bei dem 27-jährigen Fahrer konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Dem 27-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Sachbeschädigung im Waldstadion

Herxheim (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursachten ein 12-jähriger und ein 13-jähriger Junge am Samstagmittag am Waldstadion in Herxheim bei Landau. Die beiden Kinder beschmierten gegen 12:30 Uhr mehrere Glasscheiben am Zielrichterturm des Waldstadions mit brauner Farbe. Weiterhin beschädigten die beiden 12- und 13-jährigen Kinder eine weitere Glasscheibe einer Eingangstür.

Die beiden Übeltäter wurden auf frischer Tat erwischt und versuchten noch zu flüchten, konnten jedoch durch den Zeugen eingeholt und zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Im Anschluss wurden die beiden an ihre Eltern übergeben.

Mutwillige Sachbeschädigung von Verkehrszeichen

Bad Bergzabern (ots) – Am 16.03.2024, 07:40 Uhr konnte festgestellt werden, dass in Bad Bergzabern, an der Ecke Herzog-Wolfgang-Straße/Königstraße ein Verkehrsschild mit den Verkehrszeichen 125 Gegenverkehr und 267 Verbot der Einfahrt, sowie Fahrradwegbeschilderung herausgerissen wurde.

Die genaue Tatzeit konnte nicht abschließend geklärt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Hauswand beschädigt

Böbingen (ots) – Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Freitagabend zwischen 18-23 Uhr, in der Hauptstraße eine Hauswand und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund des Schadensbildes ist anzunehmen, dass das Fahrzeug im dortigen Bereich wendete.

eugen, die Angaben zu dem Vorfall bzw. dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung zu setzen.