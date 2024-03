Minderjährige konsumieren Helium

Kaiserslautern (ots) – Fahrlässig mit ihrer Gesundheit gingen am Samstagabend zwei Jugendliche um. Die beiden 16-Jährigen fielen einer Polizeistreife gegen 23:35 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz auf, als sie Helium konsumierten. Den beiden jungen Männern war offensichtlich nicht bewusst, dass das Einatmen von Helium zu schweren Gesundheitsschäden führen kann.

Des Weiteren konnten die Beamten bei den Beiden neben einer Heliumflasche noch E-Shishas und Kautabak aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt und die

Erziehungsberechtigten der Jugendlichen informiert. |pvd

Trunkenheit im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag 16.03.2024 gegen 03:05 Uhr, kontrollierte eine

Polizeistreife in der Brandenburger Straße einen 23-Jährigen. Aus seinem BMW nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest brachte 1,60 Promille zum Vorschein.

Der BMW-Fahrer wurde anschließend mit zur Dienststelle genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. |pvd

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Kaiserslautern (ots) – Ein 66-jähriger Mann aus Kaiserslautern befuhr am Freitag 15.03.2024 gegen 22:35 Uhr mit seinem Fahrrad die Richard-Wagner-Straße in Richtung Königstraße, als er aus bislang nicht bekannten Gründen auf Höhe der Hausnummer 64 zu Fall kam. Der Mann trug keinen Helm und zog sich Wunden an Stirn und Nase zu. Weiterhin bestand der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte sich der 66-Jährige an Nichts mehr erinnern, sodass nicht geklärt werden konnte, ob er allein zu Fall kam oder es noch einen/mehrere weitere Unfallbeteiligte gab.

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen machen können, sich unter: 0631/369-2250 bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |pvd