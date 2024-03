Senior aus Ketsch verliert durch Telefonbetrug 17.000 Euro

Schwetzingen (ots) – Ein 84-Jähriger Senior erhielt am Freitag gegen 10.30 Uhr einen Anruf von zwei vermeintlichen Staatsanwälten. Diese teilten mit, dass sein Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Hierbei habe der Sohn eine Frau umgefahren. Im Hintergrund war eine weinerliche männliche Stimme zu hören, welche immer wieder „Papa, ich habe einen Unfall gebaut“ rief.

Der Geschädigte empfand die Stimme authentisch und glaubwürdig. Laut den Anrufern, könne der 84-jährige eine Haft nur abwenden, indem eine Kaution in Höhe von 72.000 Euro bezahle. Der Geschädigte teilte den Betrügern mit, dass er lediglich 17.000 Euro bar zuhause hätte. Die Frage nach weiteren Wertgegenständen verneinte der Senior.

Im Anschluss kam es gegen 12.30 Uhr zu einer Übergabe des Geldes. Der Senior übergab einer Frau, die als Abholerin fungierte, das Kuvert mit dem Geld. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die Abholerin, die das Geld gegen 12.20 Uhr in der Parallelstraße zur Blumenstraße in Ketsch entgegennahm, kann wie folgt beschrieben werden: Weiblich, 1,72m groß, dunkle schulterlange Haare und eine normale Statur. Sie trug eine Jacke.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter: 0621 174-4444 an die Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden./EF

Oftmals sind insbesondere ältere Personen betroffen, warnen Sie ihre Angehörigen und Bekannten. Verhaltenshinweise und weitere Informationen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Brand einer Wachmaschine

Ladenburg (ots) – Am frühen Sonntag 17.03.2024 gegen 03.20 Uhr wurde aufgrund einer

Anruferin bekannt, dass in einem Anwesen in der Jahnstraße in Ladenburg ein Rauchmelder in Betrieb sei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde deutlicher Brandgeruch und Rauchschwaden festgestellt. Durch die Freiwillige Feuerwehr Ladenburg konnte der Brand im 1. OG schnell gelöscht werden.

Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Löscharbeiten nicht mehr im Haus und blieben unverletzt. Vermutlich geriet aufgrund eines technischen Defektes eine Waschmaschine in Brand, wodurch ein Raum ausbrannte. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Während der gesamten Einsatzdauer war die Jahnstraße gesperrt./CW

Verkehrsunfall auf der A6

St. Leon-Rot (ots) – Am Sonntag 16.03.2024 um 19:40 Uhr auf der Bundesautobahn A6 in Höhe Sankt Leon rot in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim zeitweise gesperrt werden musste. Bei der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst wurde bekannt, dass ein 56-jähriger Fahrer eines VW-Golf beim Überholen die Geschwindigkeit eines Fiat Ducatos, der durch einen 26-jährigen gelenkt wurde, falsch einschätzte und mit dem Anhänger des Fiat kollidierte.

Hierdurch verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Schutzplanke, wodurch sich der Anhänger vom Fiat löste und sich im Anschluss überschlug. Der Fiat selbst kam auf der linken Fahrspur an einer Betongleitwand zum Stehen. Der 56-jährige VW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß so gedreht, dass er entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen ebenfalls an der Betongleitwand

zum Stehen kam.

Beide Fahrzeugführer als auch die 31-jährige Beifahrerin des Fiat-Fahrers wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden an den beiden Fahrzeugen und dem Anhänger von ca. 86.000 Euro. Die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim musste aufgrund der Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung bis 22:40 Uhr gesperrt bleiben.

Trotz einer zuvor eingerichteten Ausleitung des Verkehrs über die Anschlussstelle Rauenberg, kam es zu einem Rückstau. Die komplette Fahrtrichtung konnte um 01:00 Uhr wieder freigegeben werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde außerdem festgestellt, dass der Fahrzeugführer des Fiat nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Fahrzeug war. Die weiteren Unfallermittlungen und die Anzeigenvorlage erfolgen durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf.

Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Pkw

Schriesheim (ots) – Am Sonntag 17.03.2024 gegen 12 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Honda auf L536 von Wilhelmsfeld in Richtung Schriesheim. In einer Rechtskurve kam er aus bislang noch nicht bekannten Gründen auf die Gegenspur und kollidierte dort seitlich mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Fiat eines 41-Jährigen. Hierdurch stürzte der 57-Jährige und verletzte sich schwer.

Durch einen Rettungswagen wurde der Motorradfahrer in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden am Motorrad beträgt 1.000 € und am Fiat 1.500 EUR. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Unfallermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall auf der A6 – PM Nr. 1

St.Leon-Rot/BAB A6 (ots) – Am Samstagabend 16.03.2024 kommt es durch einen Verkehrsunfall, Höhe Rot, zu einer Vollsperrung der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes sind vor Ort. Es wird gebeten den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Küchenbrand im Rheinhaus verläuft glimpflich

Sinsheim (ots) – Am frühen Abend des 15.03.2024 bemerkte eine Anwohnerin gegen 19.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Reihenhaus in der Böhmerwaldstraße. Da auch ein Rauchmelder aktiv war, verständigte die Frau umgehend die Feuerwehr. Noch vor deren Eintreffen erschien die Bewohnerin des Hauses.

Als sie erklärte, dass ihr Sohn sich noch in der Wohnung befinden würde, entschlossen sich die Nachbarn und die Mutter selbst, in die Wohnung zu gehen um den Jungen zu holen. Es gelang ihnen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr den Brand in der Küche zu löschen und den Jugendlichen aus dem Haus zu geleiten.

Dieser hatte die ganze Zeit sich mit Kopfhörern in seinem Zimmer aufgehalten und daher den Rauchmelder nicht registriert. Sicherheitshalber wurden drei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus gebracht. Wie der Brand in der Küche ausbrechen konnte ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 bis 80.000 Euro geschätzt.

Kontrolle über Kleintransporter verloren

Dielheim (ots) – Am frühen Samstag gegen 00.45 Uhr, befuhr ein 66-jähriger mit seinem Fiat Ducato die BAB 6 in Richtung Mannheim. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Rauenberg verliert er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Kleintransporter und streift zwei auf dem Standstreifen pannenbedingt haltende Kleintransporter mit Anhänger.

In der weiteren Folge kommt der 66-Jährige ins Schleudern und entgegengesetzt der Fahrrichtung zum Stehen. Entgegen ersten Meldungungen fuhren keine nachfolgenden Fahrzeuge in die Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und in einer umliegenden Klinik medizinisch behandelt.

Alle Fahrzeuge und deren Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstande Gesamtschaden wird mit ca. 70.000 Euro beziffert. Das Autobahnpolizeirevier Walldorf hat die Ermittlungen aufgenommen.