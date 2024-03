Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Heidelberg (ots) – Am Sonntagmorgen kurz nach 00.30 Uhr, meldeten Passanten in der Altstadt, einen dunklen Pkw der den Bereich der Fußgängerzone, zwischen Heiliggeistkirche und Bismarckplatz, verbotswidrig und mit überhöhter

Geschwindigkeit befuhr. Mehrere Passanten mussten diesem Fahrzeug ausweichen und

wurden hierdurch gefährdet.

Im Rahmen der sofort mit mehreren Streifenwagen eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der gesuchte Pkw kurz vor 01.00 Uhr auf der BAB 5, zwischen Heppenheim und Bensheim, festgestellt und der unter Alkoholeinfluss stehende 28-jährige Fahrzeugführer festgenommen werden.

Danicht auszuschließen ist, dass weitere Besucher der Altstadt durch den Pkw-Fahrer gefährdet wurden, werden Zeugen oder Geschädigte gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter: 06221/18570 in Verbindung zu setzten. Zusätzlich können Bilder oder Videoaufnahmen zum Sachverhalt im Hinweisportal der Polizei, unter nachfolgendem Link hochgeladen werden: https://bw.hinweisportal.de

Autofahrerin verursacht hohen Sachschaden bei Verkehrsunfall

Heidelberg (ots) – Eine 32-jährige BMW-Fahrerin kollidierte am Montagnachmittag gegen 15 Uhr mit dem Volvo einer 36-jährigen männlichen Person beim Verlassen eines Grundstückes in der Rudolf-Diesel-Straße. Als die 32-Jährige von einem Grundstück in den fließenden Verkehr der Rudolf-Diesel-Straße einfahren wollte, übersah sie beim Einfahren nach links den im Verkehrsfluss befindlichen 36-jährigen Autofahrer.

Dabei kam es in der weiteren Folge zu einem Zusammenstoß. Auf Grund der Beschädigungen sind beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der

Gesamtsachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Zudem erlitt der 36-Jährige durch den Aufprall leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.