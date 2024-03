Bad Dürkheim: Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 17.03.2024 ging um 06:05 Uhr die automatisierte Meldung eines Fahrzeugs bei der Leitstelle Ludwigshafen am Rhein ein, dass es auf der B37 zu einem Verkehrsunfall gekommen sei. Zeitgleich wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsunfall an gleicher Örtlichkeit per Notruf bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim gemeldet.

Noch während der Anfahrt der eingesetzten Polizeikräfte wurde durch den Mitteiler gemeldet, dass sich eine männliche Person, welche sich zuvor im Fahrzeug befand, von der Unfallstelle entfernte. Die flüchtige Person konnte durch eine Streifenwagenbesatzung im Nahbereich angetroffen werden. Bei dem 23-Jährigen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,64 Promille. Der Mann wurde anschließend zur Polizeiinspektion Bad Dürkheim verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weitere intensive Fahndungsmaßnahmen mittels Polizeihubschrauber und weiterer Polizeikräfte nach einer angeblich zweiten Person, welche sich, laut Angaben des 23-jährigen Ludwigshafener, zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befunden haben soll, verlief negativ.

An dem Fahrzeug der Marke Kia entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 38.000 Euro. Der 23-jährige Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein blieb, wie durch ein Wunder, unverletzt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.