Haßloch: Holiday Park Germany – Neuer Masterplan mit 80 Millionen Euro Investitionen

Haßloch – Der Investitionsplan des Holiday Park ist erneut auf eine Gesamtsumme von 80 Millionen Euro erweitert worden. Ein großer Wasserpark, mehrere neue Themenbereiche, neue Kinderhelden und Attraktionen erwarten die Gäste in den nächsten Jahren. Zudem wird das aktuelle Angebot im Park weiter aufgewertet und in die Infrastruktur investiert.

„Wir investieren in die Zukunft, um ein noch besseres Gästeerlebnis zu schaffen. Mit 80 Millionen Euro kann einiges realisiert werden.“ CARL LENAERTS, CEO DES HOLIDAY PARK BETREIBERS PLOPSA

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Haßloch entsteht unter anderem am Standort des Badeparks Haßloch ein neuer, hochmoderner Wasserpark mit thematisierten Erlebnisbecken, aufregenden Wasserrutschen, Sportbecken und Spielelementen für Kinder. Der neue Wasserpark mit einem Investitionsvolumen von ca. 40 Millionen Euro soll mit seinen großen Indoor- und Outdoorbereichen neue Maßstäbe für erfrischenden Wasserspaß setzen und zusammen mit dem Holiday Park auch überregional Gäste anziehen.

„Mit 40 Millionen Euro fließt der Großteil des Investments auch in neue Attraktionen für den Holiday Park selbst, sowie in die Infrastruktur.“ BERND BEITZ, DIRECTOR GERMANY DES HOLIDAY BETREIBERS PLOPSA

Bereits angekündigt wurde eine geplante Neuheit zu den generationenübergreifend beliebten Schlümpfen, die im Frühjahr 2025 eröffnen wird. Für das Jahr 2025 sind darüber hinaus weitere neue Attraktionen in Planung. Ebenfalls in der ersten Bauphase befindet sich aktuell das Großprojekt eines neuen Themenbereiches am Holiday Park See. Zusammen mit dem beliebten Musikfestival Tomorrowland plant der Park hier ein einzigartiges Erlebnis und eine spektakuläre Großattraktion für die Saison 2026, die sich vor allem an Erwachsene und Teenager richten soll.

Aber auch schon 2024 wird es Neuheiten im Holiday Park Germany geben.

Diese werden in diesem Sommer eröffnen, verrät Beitz. Welche dies genau sind, wird bei der offiziellen Saisoneröffnung am 23. März bekannt gegeben. Bereits zum Saisonstart fertig sein soll eine neue morgendliche Begrüßungsshow mit der Biene Maja und ihren Freunden.