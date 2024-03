Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Kreis Alzey-Worms

Schwerer Raub durch zwei Täter

Eich (ots) – Am Freitag 15.03.2024, trafen die beiden Täter gegen 16:30 Uhr auf offener Straße auf den späteren Geschädigten. Im Rahmen einer zunächst verbalen Auseinandersetzung, zog einer der Täter eine Machete aus dem Hosenbund und forderte den Geschädigten auf, ihm dessen Bargeld zu übergeben.

Da der Geschädigte dieser Aufforderung nicht nachkam, entwickelte eine körperliche Auseinandersetzung, wobei die beiden Täter eine geringe Menge Bargeld aus der Hosentasche des Geschädigten nahmen und flüchteten. Der Geschädigte war leicht verletzt.

Zum Einsatz der Machete kam es nicht. Beide Täter konnten durch umfassenden Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Nach Abarbeitung der angeordneten strafprozessualen Maßnahmen wurden die beiden Täter wieder entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfall mit Folgen für mehrere Verkehrsteilnehmer

BAB63/Biebelnheim (ots) – Am Samstag 16.03.2024 kam es gegen 12:09 Uhr, auf der BAB63 Richtung Mainz kurz vor der Anschlussstelle Biebelnheim zu einen Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Mercedes mit 4 männlichen Insassen kam auf der linken Spur Richtung Mainz vermutlich aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und kollidierte mit einem vorausfahrenden, 2-fach besetzten PKW und anschließend mehrfach mit der Schutzplanke.

In beiden Fahrzeugen wurde jeweils eine Person schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme für etwa 2 Stunden in Richtung Mainz voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Während der Unfallaufnahme wurde den vor Ort befindlichen Polizeibeamten durch unbeteiligte Dritte mitgeteilt, dass ein Insasse des Mercedes ein zunächst unbekanntes Paket ins Gebüsch neben der Fahrbahn geworfen hatte. Durch die eingesetzten Polizisten konnte das Päckchen aufgefunden werden. Hierbei handelt es sich augenscheinlich um eine erhebliche Menge Betäubungsmittel.

Zusätzlich begannen aufgrund des Staus viele Fahrzeugführende auf der Autobahn zu wenden und befuhren die Autobahn sodann entgegen gesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Diese Personen müssen nun mit erheblichen Bußgeldern, Punkten in Flensburg und möglicherweise mit einem Fahrverbot rechnen.