Lambrecht: Geißbockbrunnen erhielt sein Osteroutfit

Lambrecht – Nachdem die ersten Frühlingsboten in den Gärten und Beeten sprießen und die Natur sich wieder von ihren bunten Seite zeigt, haben sich die Mitglieder der FWG & Friends getreu ihrem Motto „wir engagieren uns gemeinsam“ am heutigen Freitag, 15.03.2024, getroffen, um den Geißbockbrunnen auf dem Herzog-Otto-Platz nach inzwischen altbewährter Tradition in einen Osterbrunnen zu verwandeln.

Für die Gestaltung des Osterbrunnens wurden ausschließlich Naturmaterialien verwendet. Die Holzeier und Hasen wurden selbst hergestellt und mit verschiedensten Naturmaterialien geschmückt. Frühlingsblumen ergänzen das Ganze zu einem farbenfrohen Osterkleid.

Die FWG Lambrecht wünscht dem Osterhasen beim Färben und Verstecken der bunten Ostereier ein gutes Händchen und allen Lambrechter Bürgerinnen und Bürger viel Erfolg bei der Eiersuche.

„Wir wünschen allen ein frohes Osterfest und möchten uns bei allen fleißigen Helfern recht herzlich bedanken.“