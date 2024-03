Polizeieinsatz durch psychischen Ausnahmezustand

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagmorgen (15.03.2024) kam es in der südlichen Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses alarmierte die Polizei, da sein Nachbar randalieren würde. Der 34-jähriger Mann drohte den Polizeikräften sie zu erschießen. Der Mann, welcher sich in seiner Wohnung eingeschlossen hatte, befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Der Bereich wurde mit starken Polizeikräften abgesperrt. Der 34-Jährige wurde von Spezialkräften in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Handy von 13-Jährigem gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein bislang Unbekannter stahl am Donnertagnachmittag (14.02.2024, gegen 16 Uhr) in der Bruchwiesenstraße das Handy eines 13-Jährigen aus dessen Hand. Das Kind nahm die Verfolgung auf und konnte sehen, wir der Täter an der Haltestelle „Friedhof Mundenheim“ in den Bus (Linie 76) stieg.

Das Handy konnte über eine App später in der Mundenheimer Straße geortet und ein Ton abgespielt werden. Ein 24-Jähriger kam darauf aus einer Kneipe und übergab den Polizeikräften das gestohlene Handy. Der junge Mann gab an, das Handy lediglich gefunden zu haben. Er habe gehofft, dass sich der Eigentümer meldet.

Gegen den 24-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Fundunterschlagung aufgenommen. Ob er auch für den Diebstahl verantwortlich sein könnte, wird aktuell ermittelt.

Wir bitten Personen, die den Diebstahl in der Bruchwiesenstraße beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahrrad im Wert von 9400 € gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Donnerstagmittag (14.03.2024,13:49 Uhr) stahl eine bisher unbekannte, männliche Person ein Fahrrad im Wert von 9.400 Euro aus einem Fahrradgeschäft in der Oderstraße. Der Täter fuhr mit dem gestohlenen Fahrrad aus dem Geschäft und wurde umgehend von einem Mitarbeiter, ebenfalls auf dem Rad, verfolgt.

Im Laufe der Verfolgungsfahrt sprang der Unbekannte von dem Fahrrad und flüchtete zu Fuß in unbekannter Richtung weiter. Wer hat den Täter bei der Tat bzw. auf seiner Flucht gesehen?

Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter: 0621/9632403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Versuchter Rollerdiebstahl endet in Sachbeschädigung

Ludwigshafen (ots) – Bislang Unbekannte versuchten in der Knappenwegstraße zwischen Mittwochmorgen (13.03.2024, 8:30 Uhr) und Donnerstagmorgen (14.03.2024, 8:30 Uhr) zwei Roller zu stehlen. Weil die Fahrzeuge mit einer Lenkradsperre und einem separaten Schloss gesichert waren, gelang dieses Vorhaben nicht. Die beiden Roller wurde danach von den Unbekannten umgestoßen, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 500 Euro. Sie haben etwas beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruch in Käthe-Kollwitz-Allee

Ludwigshafen (ots) – In der Käthe-Kollwitz-Allee verschafften sich am Donnertag 14.03.2024, zwischen 14-21 Uhr, bislang Unbekannte Zutritt zu einem Haus. Aus dem Gebäudeinneren wurden u.a. Schmuck, Kleidungsstücke, Bargeld sowie Kopfhörer gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Haben Sie etwas beobachtet und können sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

20-Jähriger leicht verletzt bei Unfall

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Mundenheimer Straße/Adlerdamm kam es am 14.03.2024, gegen 20:45 Uhr, zu einem Unfall nachdem ein 57-jähriger VW-Fahrer verbotswidrig in Richtung Saarlandstraße abbiegen wollte und dabei einem 20-jährigen Ford-Fahrer die Vorfahrt nahm. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich in ein Krankenhaus.

Unfallflucht auf B44

Ludwigshafen (ots) – Auf der B44 ereignete sich am 14.03.2024 gegen 16:30 Uhr ein Unfall. Der verursachende Fahrer eines weißen Transporters flüchtete. Zuvor war der Transporter auf der linken Spur hinter einer 41-jährigen Kia-Fahrerin gefahren. Kurz vor der Abfahrt Ludwigshafen-Mundenheim scherte der Transporter nach rechts aus, fuhr an der 41-Jährigen vorbei und versuchte vor ihr wieder einzuscheren.

Dabei touchierte er ihr Fahrzeug und beschädigt dieses (geschätzte Schadenshöhe 1.000 Euro). Der Kia geriet durch die Kollision ins Schleudern. Die 41-Jährige konnte Zusammenstöße mit der Leitplanke nur knapp verhindern und kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer des Transporters fuhr indes weiter in Richtung Stadt ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen.

Der Transporter konnte wie folgt beschrieben werden:

weißer Citroen, ohne Fenster zur Ladefläche, keine Aufdrucke, Ludwigshafener Kennzeichen.

Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich an die PI Ludwigshafen 1 zu wenden, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Radfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 14.03.2024 gegen 07:20 Uhr, war der 40-jährige Fahrer eines LKW auf der Pettenkoferstraße in Richtung Erzbergerstraße unterwegs und wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei stieß er mit einem auf dem Gehweg der Pettenkoferstraße in gleiche Richtung fahrenden, 20-jährigen Radfahrer zusammen.

Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der 20-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Sachbeschädigung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am späten Donnerstagabend (14.03.2024), gegen 22:05 Uhr, warf ein Unbekannter einen Stein gegen die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Straße „An der Stadtmauer“. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (14.03.2024), 22:30 Uhr und Freitagmorgen (15.03.2024), 01:00 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße „Am Herrschaftsweiher“ einen abgestellten BMW auf und entwendeten zahlreiche Fahrzeugteile, darunter die Außenspiegel, die Scheinwerfer und Großteile des Infotainmentsystems. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Anhänger beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am 14.03.2024 gegen 18 Uhr, zündelten 3 unbekannte Jugendliche auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße. Infolgedessen wurde ein daneben geparkter Anhänger in Brand gesetzt und beschädigt. Die Jugendlichen flüchteten bereits vor Eintreffen der Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Täterbeschreibung:

ca. 14-15 Jahre

erste Person trug einen schwarzen Pullover

zweite Person trug einen grauen Pullover und eine schwarze Kappe

dritte Person trug eine goldene Kette um den Hals.

Der genaue Sachschaden ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.Wer konnte die Täter bei der Tat in der Speyerer Straße beobachten? Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon: 0621 963-2403 oder per E Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen (ots) – Durch besorgte Zeugen wurde am Donnerstag, 14.03.2024, gegen 23:55 Uhr, eine Frau gemeldet, die in der Kallstadter Straße mit ihrem Elektro-Rollstuhl mehrfach in den Grünstreifen fuhr. Die Frau, eine 66-Jährige, wurde auf Höhe des Otto-Thiele-Platzes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, sodass ihr ein Atemalkoholtest angeboten wurde. Dieser ergab einen Wert von 2,34 Promille. Der 66-Jährigen wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Bitte beachten Sie: Die Promillegrenze gilt auch für Elektro-Rollstühle. Wer alkoholisiert fährt, muss mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Es können eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers bzw. der Fahrerin überprüfen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.