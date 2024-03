Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Wöllstadt – Nieder-Wöllstadt: Wohnungseinbruch –

Mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe suchten Einbrecher in der Usastraße das Weite. Die Täter schlugen die Scheibe eines Fensters ein, entriegelte dieses und kletterten ins Haus. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie sämtliche Räume. Die Aufbruchschäden liegen bei rund 1.000 Euro. Zeugen, die die Einbrecher am Donnerstag, zwischen 09.00 Uhr und 22.00 Uhr beobachteten oder denen in der Usastraße in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Wöllstadt – Nieder-Wöllstadt: Golf zerkratzt –

Einen Lackschaden von rund 5.000 Euro ließen Vandalen an einem in der Taunusstraße geparkten Golf zurück. Am Donnerstag, in der Zeit von 02.00 Uhr bis 12.00 Uhr stand der blaue Golf 7 in Höhe der Hausnummer 13. Die Täter trieben mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in die Bleche der Beifahrerseite und in das Dach. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Nauheim: Gegenverkehr übersehen –

Zwei Verletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Unfalls gestern Nachmittag auf der Landstraße zwischen Bad Nauheim und Steinfurth. Gegen 14.45 Uhr wollte der Fahrer eines Peugeots nach links in die Straße „Freiacker“ abbiegen. Hierbei übersah der Senior einen entgegenkommenden Ford S-Max. Der 33-jährige Fahrer im Ford konnte weder ausweichen noch bremsen und die Fahrzeuge prallte ineinander. Der in Bad Nauheim lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Der 33-jährige Rockenberger trug schwere Verletzungen davon. Zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Ein vierjähriges Kind, das im Ford mitfuhr, wurde wie der Fahrer zu weiteren Untersuchungen in eine Gießener Klinik transportiert. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Landstraße für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. Die Blechschäden summieren sich nach Einschätzung der Polizei auf mindestens 20.000 Euro.