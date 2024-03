Eschwege: Die Polizei-Newsvvv

Versehentlich rückwärts gefahren

Im Kreuzungsbereich der Reichensächser Straße/ Augustastraße in Eschwege ereignete sich gestern Abend, um 18:05 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von ca. 2500 EUR. Zur Unfallzeit hielt ein 56-Jähriger aus Leinefelde mit einem Mercedes Vito bei „Rot“ an der dortigen Ampel. Als diese auf „Grün“ umsprang beabsichtigte der Fahrer anzufahren, hatte aber versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt. Dadurch fuhr er mit dem Auto rückwärts gegen den dahinter stehenden Pkw, der von einem 38-Jährigen aus Braunschweig gefahren wurde.

Pkw rollt los

Um 11:15 Uhr stellte gestern Vormittag ein 34-Jähriger aus Witzenhausen seinen Pkw auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege ab. Nachdem er das Auto verlassen hatte, setzte sich dieses in Bewegung und rollte auf einen geparkten Renault Twingo auf. Durch die Wucht des Aufpralls rollte der Twingo noch gegen einen geparkten VW Tiguan, so dass insgesamt ein Sachschaden von ca. 5000 EUR zu verzeichnen war.

Unfall beim Einparken

Um 21:39 Uhr beabsichtigte gestern Abend eine 87-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw in der Leipziger Straße in Bad Sooden-Allendorf vorwärts einzuparken. Dabei touchierte sie mit ihrem Auto einen dort geparkten VW Polo, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand.

Wildunfall

Um 05:38 Uhr überquerte heute Morgen ein Dachs die Heubergstraße in Eschwege, wo er von dem Pkw eines 46-jährigen Eschwegers erfasst wurde. Der Dachs überlebte diesen Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 17:55 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 71-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die Schloßstraße in Sontra und beabsichtigten nach rechts in die Husarenallee einzubiegen. Dabei übersah sie den auf der Husarenallee stadteinwärts fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 78-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Mit Kleinbagger umgekippt

Um 16:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein noch unbekannter Fahrer mit einem Kleinbagger die Günsteröder Straße in Richtung Sälzerstraße in Hessisch Lichtenau. Laut Zeugenaussagen fuhr der Fahrer in Schlangenlinien, kam in Höhe Hausnummer 40 ins Schlingern und kippte dann mit dem Bagger um. Bei Eintreffen der Polizei waren mehrere Arbeiter einer Glasfaser – Verlege – Firma am Unfallort, der unfallbeteiligte Fahrer hatten sich jedoch bereits entfernt. Durch Mitarbeiter der Firma konnte die Arbeitsmaschine wieder aufgerichtet werden. Diese wurde durch das Umkippen beschädigt und war nicht mehr einsatzfähig. Die Ermittlungen zum Unfallbeteiligten dauern an.Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl an Pkw

Auf dem Pendlerparkplatz „Sonnenweg“ am Ortseingang von Trubenhausen ereignete sich zwischen dem 12.03.24, 17:30 Uhr und dem 13.03.24, 06:50 Uhr, ein Diebstahl. In diesem Zeitraum wurden von einem dort geparkten Audi A 4 zwei Radarsensoren samt Abdeckung und Kabel ausgebaut und entwendet. Schaden: ca. 5000 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Gewinnversprechen und falsche Polizeibeamte

Am gestrigen Donnerstag erhielt eine 73-Jährige aus der Gemeinde Meinhard am Vormittag einen Anruf, in der ihr mitgeteilt wurde, dass sie 49.000 EUR in einer Lotterie gewonnen habe. Der Anrufer erklärte ihr, dass sie vorab für den Erhalt des Gewinns zehn Geschenkgutscheine von je 100 EUR erwerben müsse. Die Gutschein-Codes sind dann telefonisch zu übermitteln. Als die 73-Jährige erklärte, gar nicht so viel Geld zu haben, reduzierte der betrügerische Anrufer die Forderung auf fünf Gutscheine. Nunmehr erkannte die 73-Jährige den Betrugsversuch und beendet das Gespräch.

In Bad Sooden-Allendorf erhielt eine Dame am gestrigen Nachmittag einen betrügerischen Anruf. Diesmal meldete sich ein Anrufer, der sich als Polizeibeamter ausgab und von einem Einbruch in der Nachbarschaft berichtete. Im weiteren Verlauf fragte der Anrufer nach persönlichen Wertgegenständen und Bargeld in der Wohnung. Als die Angerufene angab, derartiges nicht in der Wohnung zu haben, erkundigte sich der Anrufer nach einem Schließfach bei der Bank. Diese Nachfrage ließ die Angerufene nun misstrauisch werden, worauf sie nachfragte, ob der Anrufer tatsächlich von der Polizei sei, worauf das Gespräch beendet wurde.

Keiner der Anrufe führte zum Erfolg.

Tipps Gewinnversprechen

einzufordern, auch wenn die Höhe des Gewinns noch so verlockend ist. Zahlen Sie keine Gebühren und übermitteln Sie keine Codes von Gutscheinkarten. Wählen Sie auch keine gebührenpflichtigen Telefonnummern, wie z.B. mit der Vorwahl 0900, 0180, 0137. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon

Kontodaten; Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres

Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die

Tipps falsche Polizeibeamte: