Kontrolle von gewerblichem Personen- und Güterkraftverkehr auf der B3

Bad Zwesten

Gestern wurde eine Verkehrskontrolle mit dem Themenschwerpunkt „gewerblicher Personen- und Güterkraftverkehr “ durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Schwalm-Eder-Kreises mit Unterstützung weiterer polizeilicher Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Nordhessen durchgeführt.

Die Kontrollstelle für die Aktion wurde auf einem Parkplatz der B3 zwischen Borken und Bad Zwesten aufgebaut. In der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr wurden insgesamt 29 Fahrzeugkombinationen, das heißt schwere Lkw und Sattelzüge über 3,5t sowie sechs Fahrzeuge unter 3,5t angehalten und kontrolliert.

Wie die Beamten des Kontrolltrupps berichten kam es zu verschiedenen technischen Mängeln. Unter anderem wurden abgefahrene oder beschädigten Reifen beanstandet. Bei sechs weiteren Verstößen war die Ladung nicht ausreichend oder gar nicht gesichert. Weiterhin kam es zu Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeit sowie anderen Sozialvorschriften.

Insgesamt stellten die Beamten 20 Verstöße, bei 35 kontrollierten Fahrzeugen, fest. Sechs Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Diebstahl von E-Scooter aus Garage

Melsungen

Tatzeit: Samstag, 09.03.2024, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 14.03.2024, 15:00 Uhr

In der Obermelsunger Straße haben Diebe in den letzten Tagen einen E-Scooter aus einer Garage gestohlen. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten der Garage und stahlen neben dem Fahrzeug auch noch das dazugehörige Ladegerät. Der E-Scooter ist von der Marke XIAOMI (Typ 3Lite) in der Farbe schwarz. Am Tattag war das amtl. Kennzeichen „325 WOD“ angebracht. Das Fahrzeug hat einen geschätzten Gesamtwert im mittleren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Unbekannte Täter stehlen Citybike

Frielendorf

Tatzeit: Donnerstag, 14.03.2024, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 14.03.2024, 20:00 Uhr

In der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr ist im Bruchäckerweg in Fielendorf ein Fahrrad gestohlen worden. Die Unbekannten nahmen das ungesicherte Fahrrad der Marke Citystar, Typ Alu Comfort in der Farbe silber, mit. Dieses lehnte zur Tatzeit an einer Wendeltreppe vor der Anschrift. Das Fahrrad hat einen Wert im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter 05681/774-0.