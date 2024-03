Bundespolizei holt verletzte Katze von den Gleisen

Fulda (ots) – Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG verständigte gestern

Nachmittag (14.3.) die Bundespolizei in Fulda wegen einer offensichtlich

verletzten Katze.

Das Tier lag im Bereich des Ausbesserungswerkes auf den Gleisen. Beamte vom

Bundespolizeirevier Fulda bargen die Katze und brachten den Vierbeiner in die

Tierärztliche Klinik der Universität.

Wie sich später in der Klinik herausstellte, hatte der Vierbeiner zwei

gebrochene Hinterbeine. Die Katze trug keinen Chip und blieb zur weiteren

Behandlung in der Tierklinik.

Wer seine Katze vermisst, kann sich bei der Tierärztlichen Klinik in Fulda

(Fulda-Sickels) melden.

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim – Am Mittwoch (13.03.), gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines VW Tiguan die L 3159 aus Reckerode kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr in entgegengesetzter Richtung. Er streifte im Begegnungsverkehr den VW Tiguan, dessen Außenspiegel beschädigt wurde. Anschließend setzte er seine Fahrt unerlaubt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Ronshausen. Am Dienstag (12.03.), gegen 5.45 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die K 57 von Ronshausen-Machtlos in Richtung Ronshausen. Hier kam der unbekannte Fahrer aus nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und schließlich in einem Feld zum Stehen. Der Fahrer ließ das Fahrzeug zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Gesamtschaden ca. 3.500 Euro.

Verkehrsunfall m. Trunkenheit / Verkehrsunfallflucht

Ronshausen. Am Freitag (15.03.), gegen 3 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Ronshausen die Eisenacher Straße in Richtung Wildeck. In Höhe der dortigen Tankstelle sollte der Fahrer im Rahmen einer Kontrolle aus dem fließenden Verkehr gezogen werden. Hierbei missachtete er die Anhaltesignale der Beamten. Durch die eingesetzte Polizeistreife konnte der Pkw verfolgt und anschließend einer Kontrolle unterzogen werden. Während des Einparkversuchs in die hauseigene Hofeinfahrt fuhr der Fahrer erst gegen eine Straßenlaterne und im weiteren Verlauf mit dem linken Fahrzeugheck gegen die eigene Hauswand. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Wegen des Verdahcts, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Eine Pkw-Fahrerin aus Eisenach parkte ihren roten Opel-Astra am Donnerstag (14.03.), in der Zeit von 17.05 Uhr bis 17.17 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rohrbergstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte die Geschädigte einen Schaden am Kotflügel / Felge hinten links fest. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher touchierte vermutlich beim Einparken den Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeiliche Kriminalstatistik 2023 des Polizeipräsidiums Osthessen – Polizeipräsident Michael Tegethoff: „Höchste Aufklärungsquote in Hessen!“

Osthessen. „Die Wahrscheinlichkeit als Täter überführt zu werden, ist in Osthessen am höchsten“, macht Polizeipräsident Michael Tegethoff bei der Vorstellung der Zahlen zur Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) deutlich.

Mit einer Aufklärungsquote (AQ) von 69,6 Prozent hat das Polizeipräsidium Osthessen im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung um 2,1 Prozentpunkte erzielen können und belegt damit bereits zum fünften Mal in Folge den Spitzenplatz im Vergleich aller Polizeipräsidien in Hessen. „Dieses hervorragende Ergebnis spricht auch für die Leistungsfähigkeit unseres Präsidiums und die gute und engagierte Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen, denen ich dafür herzlich danke“, so der Polizeipräsident. Bereits seit Jahren bewegt sich die AQ in Osthessen auf einem beständig hohen Niveau und deutlich über dem Landesdurchschnitt von 63,2 Prozent in 2023.

Nach dem Tiefstwert in 2021 stieg die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten auch in Osthessen zum zweiten Mal in Folge wieder an, was jedoch dem Hessen- und Bundestrend entspricht. So wurden für das Jahr 2023 insgesamt 20.823 Straftaten in der PKS erfasst, was einen Anstieg um 1.218 Fälle bedeutet. Mit 4.568 Straftaten pro 100.000 Einwohnern liegt die Häufigkeitszahl, ein wichtiger Indikator für die Sicherheit in einer Region, aber weiterhin auf dem zweitniedrigsten Niveau aller hessischer Polizeipräsidien und deutlich unter der Zahl des gesamten Bundeslandes Hessen von 6.220.

Einzelne Delikte sorgen für Fallzahlenanstieg

„Die Menschen in Osthessen leben nach wie vor in einer der sichersten Region von Hessen“, betont Polizeipräsident Tegethoff. So zeigt ein Blick auf die Statistik, dass der Anstieg der Gesamtfallzahlen in 2023 fast zu drei Viertel auf Anstiege beim Ladendiebstahl und der Beförderungserschleichung zurückzuführen ist. Rechnet man die Steigerung bei den Fallzahlen der allgemeinen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Cannabis noch hinzu, so erreichen die Zunahmen allein in diesen drei Deliktsfelder fast 90 Prozent des Gesamtfallzahlenanstiegs.

Das komplette Pressepapier finden Sie im Anhang.

Weiterführende Zahlen, Daten und Fakten für Osthessen und die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg finden Sie auf der Homepage des Polizeipräsidums Osthessen unter dem nachfolgenden Link: https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Statistik/

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (14.03.) brachen Unbekannte in der Mittelstraße in ein Bekleidungsgeschäft ein. Die Täter hebelten dazu die Hauseingangstür auf und traten in der Folge eine Kellertür ein. Aus einem dortigen Lager und dem Verkaufsraum stahlen sie Bekleidung sowie Schuhe noch unbekannten Werts. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. In der Mehlerstraße stahlen Unbekannte am Donnerstag (14.03.), zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers Segway mit dem Versicherungskennzeichen GTE 626. Das Zweirad im Wert von circa 350 Euro stand auf dem Gehweg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lagerhalle aufgebrochen

Alsfeld. Unbekannte brachen zwischen Freitag (08.03.) und Donnerstag (14.03.) eine Lagerhalle in der Grünberger Straße auf. Anschließend entwendeten die Täter mehrere dort gelagerte Reifen und Felgen. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 8.000 Euro. Außerdem entstanden etwa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mülltonnenbrand mit üblen Folgen

Bad Hersfeld (ots)

Hohenroda – am Freitag, dem 15. März 2024, gg. 00.55 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle Hersfeld-Rotenburg über den Brand einer Mülltonne, welche sich im Nahbereich eines Gebäudes befindet, in Kenntnis gesetzt. Das Feuer griff zwischenzeitlich auf eine Art Schuppen über, welcher an eine Garage angrenzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehren der Gemeinde Hohenroda, mit Unterstützungskräften aus Bad Hersfeld (Drehleiter) sowie Philippsthal, gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Der Schuppen wurde stark beschädigt, das Wohnaus hingegen, welches nicht direkt an den betroffenen Gebäudekomplex angrenzt, blieb unversehrt. Es wird derzeit von einer Gesamtschadenshöhe von etwa 50.000,- Euro ausgegangen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 7

Kalbach – Am späten Nachmittag des 14.03.2024, gegen 17:15 Uhr, ereignete sich auf der rechten Fahrspur der BAB 7, kurz hinter der Tank- und Raststätte Uttrichshausen, ein tödlicher Verkehrsunfall. Beteiligt bei dem Verkehrsunfall waren drei LKW. Alle drei LKW befuhren die A7 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Würzburg. Aufgrund einer Baustelle auf der A7 im Bereich des Kilometers 587-597 kam es zu einem Rückstau ab dem Bereich der Grenzwaldbrücke.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand mussten ein 35-jähriger Kroate und ein 40-jähriger Ukrainer ihre Sattelzüge aufgrund des Rückstaus auf dem rechten Fahrstreifen zum Anhalten bringen. Ein dahinterfahrender 29-jährige Rumäne erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf den Anhänger des 40-jährigen Ukrainers auf. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß fing der LKW des 29-jährigen Rumänen und der Anhänger des 40-jährigen Ukrainers Feuer. Der 29-jährige Rumäne verstarb noch im Führerhaus und konnte erst nach der Unfallaufnahme durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden. Durch den Aufprall wurde zudem der LKW des 40-jährigen Ukrainers auf den LKW des 35-jährigen Kroaten geschoben. Der 40-jährige Ukrainer wurde leicht verletzt und vor Ort von einer RTW Besatzung versorgt. Der 35-jährige Kroate blieb unverletzt.

Neben vier Funkstreifen der Polizeiautobahnstation Petersberg waren u.a. zwei RTW Besatzungen, ein Notarzt, ein Hubschrauber, ein Abschleppdienst, Kräfte der Feuerwehr Kalbach und Fulda sowie Kräfte der Autobahnmeisterei Fulda und der unteren Wasserbehörde im Einsatz

Aufgrund der zeitweisen Vollsperrung bis in die frühen Morgenstunden bildete sich ein ca. 7 km langer Stau auf der A7. Im Stau ereigneten sich zu späterer Zeit noch zwei weitere Unfälle, bei denen es lediglich zu Sachschäden kam.

Darüber hinaus wurde durch die eingesetzten Kräfte eine mangelhafte Bildung der Rettungsgasse festgestellt werden, wodurch die Einsatzkräfte erheblich bei der Anfahrt zum Unfallort behindert wurden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 270.000 EUR.