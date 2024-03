Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Sinnlose Zerstörungswut auf Schulgelände, Friedrichsdorf, Färberstraße, Mittwoch, 13.03.2024, 22.30 Uhr bis Donnerstag, 14.03.2024, 7 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag ein Schulgelände in Friedrichsdorf verunstaltet. Die Täter suchten zwischen 22.30 Uhr und 7 Uhr das Gelände in der Färberstraße auf. Dort wüteten sie, indem sie eine Schranke aus der Verankerung rissen. Weiterhin beschmierten sie mehrere Fenster und Fassaden mit Farbe und beschädigten bzw. zerstörten diverse Freizeitangebote auf dem Pausenhof inklusive eines Fußballtores sowie eines Basketballkorbes. Aufgrund der Farbschmierereien und deren Inhalt ist ein Bezug der Täter zur Schule wahrscheinlich. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sonstige Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Supermarkt,

Friedrichsdorf, Seulberg, Berliner Straße, Donnerstag, 14.03.2024, 0:50 Uhr bis Donnerstag, 14.03.2024, 2 Uhr

(da)Einbrecher haben am Donnerstagmorgen einen Einkaufsmarkt in Friedrichsdorf heimgesucht. Gegen 0.50 Uhr drangen die Unbekannten in die Lager- und Verkaufsräume des Marktes in der Berliner Straße im Stadtteil Seulberg ein. Hier hatten es die Täter neben Briefmarken vor allem auf Zigaretten abgesehen. Mit dieser Beute entkamen sie gegen 2 Uhr unerkannt. Bei den Einbrechern handelte es sich um drei Männer. Der erste war etwa 25-30 Jahre alt, korpulent, bekleidet mit einer dunkelgrauen Jacke und blauen Jeans. Der zweite war ebenfalls 25-30 Jahre alt, schlank, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Der dritte im Bunde war älter als seine beiden Kumpane und wurde auf 35 bis 40 Jahre geschätzt. Er hatte eine Halbglatze, trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze und Jeans. Alle drei hatten ihre Gesichter mit schwarzen Schals maskiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Auto auf Parkplatzgelände zerkratzt,

Oberursel, Adenauerallee, Donnerstag, 14.03.2024, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstag in Oberursel ein Auto zerkratzt. Der blaue Skoda Octavia stand zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Drogeriefiliale in der Adenauerallee. In dieser Zeit machte sich ein Unbekannter an dem Skoda zu schaffen und zerkratzte mutwillig den linken Frontscheinwerfer. Dabei richtete er einen Schaden von rund 1.500 Euro an. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Wem ist die Sachbeschädigung am helllichten Tag aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Zerkratzter Golf,

Bad Homburg, Graf-Stauffenberg-Ring, Dienstag, 12.03.2024, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 13.03.2024, 14:00 Uhr

(da)Am Mittwoch musste der Besitzer eines VW in Bad Homburg feststellen, dass dieser der Zerstörungswut eines Unbekannten zum Opfer gefallen war. Der rote VW Golf war von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag im Graf-Stauffenberg-Ring geparkt. In dieser Zeit zerkratzte ein Unbekannter die vordere und hintere Tür der Fahrerseite und verursachte so einen Schaden von rund 2.000 Euro. Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Bad Homburg um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0.

Nicht angezogene Handbremse verursacht Unfall am Wertstoffhof, Neu-Anspach, Zum Brandholz, Donnerstag, 14.03.2024, 10 Uhr

(da)Eine nicht angezogene Handbremse war am Donnerstagvormittag Auslöser eines Unfalls in Neu-Anspach. Gegen 10 Uhr warteten mehrere Fahrzeuge, unter anderem ein VW Polo, in der Straße „Zum Brandholz“, um auf das Gelände des dortigen Wertstoffhofes zu gelangen. Ein 67-jähriger Mann stieg aus besagtem Polo aus. Er vergaß jedoch, die Handbremse anzuziehen, sodass sich sein Fahrzeug unbemannt in Bewegung setzte und zwei Personen erfasste. Die beiden Personen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Einer der beiden wurde von einem Rettungswagen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden.